Şerif Sezer ve Serra Arıtürk Aynı Filmde Buluştu! Muris’in Çekimleri Başladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Şerif Sezer, Serra Arıtürk ve Erol Babaoğlu’nu aynı kadroda buluşturan Muris filminin çekimleri İzmir’de başladı. Ayşe Nur Aydın’ın yazıp yönettiği film, bir miras meselesiyle yeniden açılan aile hesaplarını konu alıyor. Semih Kaplanoğlu’nun proje danışmanlığını üstlendiği yapımda hangi oyuncunun hangi karaktere hayat vereceği de belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Ayşe Nur Aydın’ın yazıp yönettiği Muris için İzmir’de sete çıkıldı.
Filmin merkezinde bir miras meselesiyle yeniden açılan aile hesapları var.
Şerif Sezer Nuray’ı, Serra Arıtürk ise Sevda’yı canlandıracak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın