Şerif Sezer ve Serra Arıtürk Aynı Filmde Buluştu! Muris’in Çekimleri Başladı

Adını miras bırakan kişi için kullanılan “muris” sözcüğünden alan film, aile içinde geçmişten bugüne taşınan meseleleri konu alıyor. Mirasın gündeme gelmesiyle birlikte aile üyeleri arasındaki gerilim de büyüyor. Filmin asıl çatışması, miras üzerinden açığa çıkan eski hesaplarda ve bu hesapların aile ilişkilerini nasıl etkilediğinde yatıyor.

Paylaşılan ilk konu bilgisinde mirası kimin bıraktığı ve aile üyelerinin hangi mesele yüzünden karşı karşıya geldiği açıklanmadı. Oyuncuların canlandıracağı karakterlerin isimleri ise çekimlerin başlamasıyla birlikte belli oldu.