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Şerif Sezer ve Serra Arıtürk Aynı Filmde Buluştu! Muris’in Çekimleri Başladı

Şerif Sezer ve Serra Arıtürk Aynı Filmde Buluştu! Muris’in Çekimleri Başladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
13.11.2026 - 20:05 Son Güncelleme: 13.11.2026 - 20:08
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Şerif Sezer, Serra Arıtürk ve Erol Babaoğlu’nu aynı kadroda buluşturan Muris filminin çekimleri İzmir’de başladı. Ayşe Nur Aydın’ın yazıp yönettiği film, bir miras meselesiyle yeniden açılan aile hesaplarını konu alıyor. Semih Kaplanoğlu’nun proje danışmanlığını üstlendiği yapımda hangi oyuncunun hangi karaktere hayat vereceği de belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Ayşe Nur Aydın’ın yazıp yönettiği Muris için İzmir’de sete çıkıldı.

Ayşe Nur Aydın’ın yazıp yönettiği Muris için İzmir’de sete çıkıldı.

Senaryosu ve yönetmenliği Ayşe Nur Aydın’a ait olan Muris’in yapımcılığını Sunay Terzioğlu ve Kemal Genel üstleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım Desteği’ne hak kazanan projeler arasında yer alan filmin proje danışmanlığını ise YumurtaSüt ve Bal filmleriyle tanınan yönetmen Semih Kaplanoğlu yürütüyor.

Filmin merkezinde bir miras meselesiyle yeniden açılan aile hesapları var.

Filmin merkezinde bir miras meselesiyle yeniden açılan aile hesapları var.

Adını miras bırakan kişi için kullanılan “muris” sözcüğünden alan film, aile içinde geçmişten bugüne taşınan meseleleri konu alıyor. Mirasın gündeme gelmesiyle birlikte aile üyeleri arasındaki gerilim de büyüyor. Filmin asıl çatışması, miras üzerinden açığa çıkan eski hesaplarda ve bu hesapların aile ilişkilerini nasıl etkilediğinde yatıyor.

Paylaşılan ilk konu bilgisinde mirası kimin bıraktığı ve aile üyelerinin hangi mesele yüzünden karşı karşıya geldiği açıklanmadı. Oyuncuların canlandıracağı karakterlerin isimleri ise çekimlerin başlamasıyla birlikte belli oldu.

Şerif Sezer Nuray’ı, Serra Arıtürk ise Sevda’yı canlandıracak.

Şerif Sezer Nuray’ı, Serra Arıtürk ise Sevda’yı canlandıracak.

Şerif Sezer ve Serra Arıtürk’ün aynı kadroda buluştuğu filmde Erol Babaoğlu, Feride Çetin, Gizem Soysaldı, Ahmet Şenkaya ve Berkan Aytekin de rol alıyor.

Filmde Erol Babaoğlu Levent’i, Feride Çetin Gülseren’i, Gizem Soysaldı Serpil’i, Ahmet Şenkaya Ahmet’i ve Berkan Aytekin Serhat’ı canlandırıyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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