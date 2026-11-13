article/comments
article/share
Haberler
TV
Mahallenin Muhtarları'nın Temel'i, Fadime'si ve Şirin'i 24 Yıl Sonra Tuzlu Kahve'de Bir Araya Geldi

Mahallenin Muhtarları'nın Temel'i, Fadime'si ve Şirin'i 24 Yıl Sonra Tuzlu Kahve'de Bir Araya Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
13.11.2026 - 22:24
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir döneme damga vuran Mahallenin Muhtarları dizisinin Temel'i Erkan Can, Fadime'si Aydan Burhan ve Şirin'i Esra Akkaya, 24 yıl sonra Tuzlu Kahve'de bir araya geldi. Nostalji rüzgarı estiren bu buluşma, 90'ların sevilen dizisini bir kez daha hatırlattı. Dizinin konuk isimleri de merak konusu oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Temel, Fadime ve Şirin'i canlandıran Erkan Can, Aydan Burhan ve Esra Akkaya 24 yıl sonra bir araya geldi.

Temel, Fadime ve Şirin'i canlandıran Erkan Can, Aydan Burhan ve Esra Akkaya 24 yıl sonra bir araya geldi.

Karadeniz fıkralarının iki ana kahramanı Temel ve Fadime'yi Mahallenin Muhtarları'nda Erkan Can ve Aydan Burhan canlandırmıştı. Burhan'ın diziden ayrılmasının ardından kadroya katılan Esra Akkaya ise Şirin karakteriyle hafızalara kazındı. Üç oyuncu, aradan geçen 24 yılın ardından Tuzlu Kahve'de yeniden aynı kadroda yer aldı.

Mahallenin Muhtarları, 1992'den 2002'ye kadar ekranda kalan bir komedi dizisiydi.

Mahallenin Muhtarları, 10 sezon boyunca ekranda kaldı ve 18 Haziran 2002'de yayımlanan 337. bölümüyle sona erdi. Dizi, Temel ve Fadime'nin mizah dolu hikayeleriyle 90'ların en çok akılda kalan yapımlarından biri oldu. Aradan geçen yıllara rağmen karakterler, nostalji içeriklerinin vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor.

Tuzlu Kahve'nin konuk isimleri de dikkat çekti.

Tuzlu Kahve'nin konuk isimleri de dikkat çekti.

Star TV’de yayınlanan Tuzlu Kahve, bugüne kadar Ajda Pekkan, Mike Tyson, Kutsi, Hakan Altun, Pelin Karahan, Müjde Uzman, Özgür Ozan, Dağhan Külegeç, İrem Helvacıoğlu ve Eren Vurdem’i ağırladı. Ajda Pekkan, Teksas Şerife rolüyle Hatun’la halay çekerken Mike Tyson, Mehmet’in Amerika’dan gelen arkadaşı olarak izleyici karşısına çıktı. Kutsi’nin yıllar sonra Doktorlar’daki partneri Yasemin Ergene’yle yeniden kamera karşısına geçtiği dizide bu sefer Mahallenin Muhtarları dizisinin efsane karakterleri yer aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın