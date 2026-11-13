Mahallenin Muhtarları'nın Temel'i, Fadime'si ve Şirin'i 24 Yıl Sonra Tuzlu Kahve'de Bir Araya Geldi
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Bir döneme damga vuran Mahallenin Muhtarları dizisinin Temel'i Erkan Can, Fadime'si Aydan Burhan ve Şirin'i Esra Akkaya, 24 yıl sonra Tuzlu Kahve'de bir araya geldi. Nostalji rüzgarı estiren bu buluşma, 90'ların sevilen dizisini bir kez daha hatırlattı. Dizinin konuk isimleri de merak konusu oldu.
Temel, Fadime ve Şirin'i canlandıran Erkan Can, Aydan Burhan ve Esra Akkaya 24 yıl sonra bir araya geldi.
Mahallenin Muhtarları, 1992'den 2002'ye kadar ekranda kalan bir komedi dizisiydi.
Tuzlu Kahve'nin konuk isimleri de dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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