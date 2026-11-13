Mahallenin Muhtarları'nın Temel'i, Fadime'si ve Şirin'i 24 Yıl Sonra Tuzlu Kahve'de Bir Araya Geldi

Bir döneme damga vuran Mahallenin Muhtarları dizisinin Temel'i Erkan Can, Fadime'si Aydan Burhan ve Şirin'i Esra Akkaya, 24 yıl sonra Tuzlu Kahve'de bir araya geldi. Nostalji rüzgarı estiren bu buluşma, 90'ların sevilen dizisini bir kez daha hatırlattı. Dizinin konuk isimleri de merak konusu oldu.