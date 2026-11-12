article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun'un Dizideki Rol Arkadaşıyla Aşk Yaşadığı İddia Edildi

Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun'un Dizideki Rol Arkadaşıyla Aşk Yaşadığı İddia Edildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
12.11.2026 - 21:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kanal D'nin Uzak Şehir dizisinde Sadakat Albora'yı canlandıran Gonca Cilasun, bu kez özel hayatıyla ilgili bir iddiayla gündeme geldi. Öne sürülen iddiaya göre Cilasun, dizide Erol karakterini canlandıran Barış Yalçın'la aşk yaşıyor. İddia, ikilinin sosyal medyadaki bir etkileşimiyle de dikkat çekti: Cilasun'un manzara fotoğrafına 'Kalbim şurada kaldı' notuyla yaptığı paylaşımın altına Yalçın, 'Kalır tabi' yazıp kırmızı kalp ekledi. İki oyuncudan da konuyla ilgili bir açıklama gelmedi ve iddia şimdilik doğrulanmış değil.

Kaynak: TGRT Haber

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gonca Cilasun, Uzak Şehir'de Sadakat Albora'yı canlandırıyor.

Gonca Cilasun, Uzak Şehir'de Sadakat Albora'yı canlandırıyor.

Gonca Cilasun, Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir'de Sadakat Albora karakterine hayat veriyor. Oyuncu, dizinin çekimleri sırasında Mardin ve Midyat'tan takipçileriyle paylaşımlar yapmıştı. Cilasun, Uzak Şehir'in sezon finalinin ardından Ozan Akbaba'yla Çırak dizisinde de bir araya gelmişti.

Cilasun'un dizideki Erol'u canlandıran Barış Yalçın'la aşk yaşadığı iddia edildi.

Cilasun'un dizideki Erol'u canlandıran Barış Yalçın'la aşk yaşadığı iddia edildi.

Gündeme gelen iddiaya göre Cilasun, dizide Erol'u canlandıran Barış Yalçın'la yeni bir aşka yelken açtı. İkilinin setteki samimi halleri ve yakınlıkları dikkat çekti, sosyal medyada çeşitli yorumlar yapıldı. İddia özellikle X'te kısa sürede yayıldı. İddiayı ilk kimin ortaya attığı belli değil.

Dedikoduları büyüten ayrıntı ise sosyal medya paylaşımları oldu. Cilasun, bir manzara fotoğrafına 'Kalbim şurada kaldı' notu ve beyaz kalp ekleyerek paylaşım yaptı. Barış Yalçın da bu paylaşımın altına 'Kalır tabi' sözleriyle kırmızı kalp ekleyerek karşılık verdi. Paylaşımın hangi platformda yapıldığı belirtilmedi. İddiayı doğrulayan bir fotoğraf ya da görüntü de paylaşılmadı.

İki oyuncudan da iddiayla ilgili açıklama gelmedi.

İki oyuncudan da iddiayla ilgili açıklama gelmedi.

Cilasun ve Yalçın'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Bu nedenle iddia şimdilik doğrulanmış değil. Paylaşım ve yorum, ilişkiyi doğrulamıyor. Uzak Şehir setinde daha önce de oyuncular arasında aşk iddiaları gündeme gelmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın