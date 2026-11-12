Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun'un Dizideki Rol Arkadaşıyla Aşk Yaşadığı İddia Edildi

Gündeme gelen iddiaya göre Cilasun, dizide Erol'u canlandıran Barış Yalçın'la yeni bir aşka yelken açtı. İkilinin setteki samimi halleri ve yakınlıkları dikkat çekti, sosyal medyada çeşitli yorumlar yapıldı. İddia özellikle X'te kısa sürede yayıldı. İddiayı ilk kimin ortaya attığı belli değil.

Dedikoduları büyüten ayrıntı ise sosyal medya paylaşımları oldu. Cilasun, bir manzara fotoğrafına 'Kalbim şurada kaldı' notu ve beyaz kalp ekleyerek paylaşım yaptı. Barış Yalçın da bu paylaşımın altına 'Kalır tabi' sözleriyle kırmızı kalp ekleyerek karşılık verdi. Paylaşımın hangi platformda yapıldığı belirtilmedi. İddiayı doğrulayan bir fotoğraf ya da görüntü de paylaşılmadı.