Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun'un Dizideki Rol Arkadaşıyla Aşk Yaşadığı İddia Edildi
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Kanal D'nin Uzak Şehir dizisinde Sadakat Albora'yı canlandıran Gonca Cilasun, bu kez özel hayatıyla ilgili bir iddiayla gündeme geldi. Öne sürülen iddiaya göre Cilasun, dizide Erol karakterini canlandıran Barış Yalçın'la aşk yaşıyor. İddia, ikilinin sosyal medyadaki bir etkileşimiyle de dikkat çekti: Cilasun'un manzara fotoğrafına 'Kalbim şurada kaldı' notuyla yaptığı paylaşımın altına Yalçın, 'Kalır tabi' yazıp kırmızı kalp ekledi. İki oyuncudan da konuyla ilgili bir açıklama gelmedi ve iddia şimdilik doğrulanmış değil.
Kaynak: TGRT Haber
Gonca Cilasun, Uzak Şehir'de Sadakat Albora'yı canlandırıyor.
Cilasun'un dizideki Erol'u canlandıran Barış Yalçın'la aşk yaşadığı iddia edildi.
İki oyuncudan da iddiayla ilgili açıklama gelmedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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