İzlerken Huzur Verdi: Bir Turist İstanbul'daki Günlük Hayatı "Yapay Zeka Çağında Türkler" Notuyla Paylaştı

Teknolojinin ve yapay zekanın hayatın her alanına girdiği günümüzde, neredeyse her birimiz telefonlara bağımlı bir biçimde yaşıyoruz. Çoğu zaman, özellikle toplu taşımada yanımızda neler olup bittiğinin bile farkında olamıyoruz. Fakat tüm bu yeni alışkanlıklara rağmen İstanbul sokakları hala kitap sayfalarının çevrildiği, tespihlerin çekildiği ve çay bardaklarının elden ele dolaştığı gündelik alışkanlıklara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Şehrin camilerinden meydanlarına kadar pek çok noktada bu sakin akışı yakalamak mümkün. Bu durum turistlerin de dikkatini çekiyor.

'fatimat.jpg' isimli içerik üreticisi, 'Yapay zeka çağında Türkler' yazısıyla paylaştığı videoda günlük hayatta, sokakta vakit geçiren, kitap okuyan, el sanatıyla uğraşan, sokakta müzik yapan ve çay içen insanları bir araya getirdi. Ekrandan uzak geçen bu sıradan anlar izleyenlerin içini ısıttı.

Kaynak