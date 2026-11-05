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Hastane Tatbikatında Oscarlık Performans: Personeller Role Fazla Kaptırdı

Hastane Tatbikatında Oscarlık Performans: Personeller Role Fazla Kaptırdı

Antalya
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.11.2026 - 11:58
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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir hastane tatbikatı, gerçeğini aratmayan sahnelere ev sahipliği yaptı.

Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan tatbikatta hasta yakınını canlandıran 2 hastane personeli, rollerine kendilerini öyle kaptırdı ki güvenlik görevlileriyle arbede yaşandı. Personellerden biri şivesini değiştirip yaralı oğlu için feryat ederken, bazı güvenlik görevlilerinin boynunda gerçek sıyrıklar oluştu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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İşte o anlar:

Hastane bahçesinde kaza senaryosu

Hastane bahçesinde kaza senaryosu

Tatbikat, olası afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında düzenlendi. Hastane bahçesine kurulan platoda senaryo gereği bir kaza yaşandı.

Kazada yaralanan vatandaşlar hastaneye ulaştırıldı ve acil serviste doktor, hemşire ve sağlık çalışanları tarafından gerçeğine uygun şekilde müdahale edildi. Ancak günün yıldızları yaralılar ya da sağlık ekipleri değil, hasta yakınlarını canlandıran iki personel oldu.

Tekmeler havada uçtu, güvenlik görevlileri zor anlar yaşadı

Tekmeler havada uçtu, güvenlik görevlileri zor anlar yaşadı

Tatbikata geçen yıl olduğu gibi bu yıl da aynı 2 hastane çalışanının performansı damga vurdu. Hasta yakınını canlandıran sağlık çalışanları rollerine öyle kaptırdı ki zaman zaman tekme de attıkları güvenlik görevlilerine zor anlar yaşattı.

Yaşanan arbedede bazı güvenlik görevlilerinin boyunlarında gerçek sıyrıklar oluştuğu görüldü. Kısacası tatbikat, güvenlik ekipleri için de tam anlamıyla gerçek bir sınava dönüştü.

Profesyonel oyunculara taş çıkaran bu performans, görüntüler sosyal medyaya düşünce kısa sürede yayıldı. Kullanıcılar personelin oyunculuğunu ve 'gerçeğini aratmayan' tatbikatı konuşmaya başladı.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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