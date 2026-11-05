Hastane Tatbikatında Oscarlık Performans: Personeller Role Fazla Kaptırdı

Tatbikata geçen yıl olduğu gibi bu yıl da aynı 2 hastane çalışanının performansı damga vurdu. Hasta yakınını canlandıran sağlık çalışanları rollerine öyle kaptırdı ki zaman zaman tekme de attıkları güvenlik görevlilerine zor anlar yaşattı.

Yaşanan arbedede bazı güvenlik görevlilerinin boyunlarında gerçek sıyrıklar oluştuğu görüldü. Kısacası tatbikat, güvenlik ekipleri için de tam anlamıyla gerçek bir sınava dönüştü.

Profesyonel oyunculara taş çıkaran bu performans, görüntüler sosyal medyaya düşünce kısa sürede yayıldı. Kullanıcılar personelin oyunculuğunu ve 'gerçeğini aratmayan' tatbikatı konuşmaya başladı.