Hastane Tatbikatında Oscarlık Performans: Personeller Role Fazla Kaptırdı
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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir hastane tatbikatı, gerçeğini aratmayan sahnelere ev sahipliği yaptı.
Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan tatbikatta hasta yakınını canlandıran 2 hastane personeli, rollerine kendilerini öyle kaptırdı ki güvenlik görevlileriyle arbede yaşandı. Personellerden biri şivesini değiştirip yaralı oğlu için feryat ederken, bazı güvenlik görevlilerinin boynunda gerçek sıyrıklar oluştu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
İşte o anlar:
Hastane bahçesinde kaza senaryosu
Tekmeler havada uçtu, güvenlik görevlileri zor anlar yaşadı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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