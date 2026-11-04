Samsun'da Sokakta Maymun Alarmı: Çatılarda Gezen Maymun Zar Zor Yakalandı

İstasyona getirilen maymun burada da rahat durmadı ve fırsatını bulup itfaiye aracının altına saklandı. Ekipler maymunu saklandığı yerden çıkarmak için bir süre uğraştı.

İHA'nın paylaştığı karelerde o sırada yere düşen bir itfaiyeci de görülüyor. Ekiplerin uğraşı sonucu maymun yeniden yakalanarak kontrol altına alındı.