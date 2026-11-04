Samsun'da Sokakta Maymun Alarmı: Çatılarda Gezen Maymun Zar Zor Yakalandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde binaların çatılarında dolaşan bir maymun, mahalle sakinlerini şaşkına çevirdi.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri maymunu yakaladı, ama iş bununla bitmedi. Götürüldüğü itfaiye istasyonunda bir anda ortadan kaybolan maymun, ekiplere zor anlar yaşattı.
Çatılarda Dolaşan Maymunu Görenler 112'yi Aradı
İstasyonda İtfaiye Aracının Altına Saklandı
Maymun Doğa Koruma Ekiplerine Teslim Edildi
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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