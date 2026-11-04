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Samsun'da Sokakta Maymun Alarmı: Çatılarda Gezen Maymun Zar Zor Yakalandı

Samsun'da Sokakta Maymun Alarmı: Çatılarda Gezen Maymun Zar Zor Yakalandı

Samsun
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 10:22
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Samsun'un İlkadım ilçesinde binaların çatılarında dolaşan bir maymun, mahalle sakinlerini şaşkına çevirdi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri maymunu yakaladı, ama iş bununla bitmedi. Götürüldüğü itfaiye istasyonunda bir anda ortadan kaybolan maymun, ekiplere zor anlar yaşattı.

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Çatılarda Dolaşan Maymunu Görenler 112'yi Aradı

Çatılarda Dolaşan Maymunu Görenler 112'yi Aradı

Olay 3 Kasım akşamı İlkadım'a bağlı Kıran Mahallesi'nde yaşandı. 1409. Sokak'ta beş katlı dört binanın çatısında gezen maymunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yakındaki Çatalarmut Mahallesi'nden de benzer ihbarlar geldi.

Bölgeye gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çalışma başlattı. Kıran Mahallesi'nde bir binaya giren maymun, ekiplerce güvenli şekilde yakalanıp istasyona götürüldü.

İstasyonda İtfaiye Aracının Altına Saklandı

İstasyonda İtfaiye Aracının Altına Saklandı

İstasyona getirilen maymun burada da rahat durmadı ve fırsatını bulup itfaiye aracının altına saklandı. Ekipler maymunu saklandığı yerden çıkarmak için bir süre uğraştı.

İHA'nın paylaştığı karelerde o sırada yere düşen bir itfaiyeci de görülüyor. Ekiplerin uğraşı sonucu maymun yeniden yakalanarak kontrol altına alındı.

Maymun Doğa Koruma Ekiplerine Teslim Edildi

Maymun Doğa Koruma Ekiplerine Teslim Edildi

Yakalanan maymun, Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İtfaiyeciler de maymunla hatıra fotoğrafı çekilmeyi ihmal etmedi.

Maymunun mahalleye nasıl geldiği ve bir sahibi olup olmadığı henüz bilinmiyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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