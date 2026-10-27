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Pelüş Orangutana Sarılmasıyla Yüreğimizi Dağlayan Maymun Punch'ın Son Hali Paylaşıldı

Pelüş Orangutana Sarılmasıyla Yüreğimizi Dağlayan Maymun Punch'ın Son Hali Paylaşıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.10.2026 - 17:51

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Maymun yavruları hayatlarının ilk aylarında annelerinin tüylerine sarılarak büyüyor ve sürünün düzenini de büyüklerini izleyerek öğreniyor. Japonya'daki Ichikawa Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen yavru makak Punch ise bu durumdan, daha ilk günlerinde mahrum kalmıştı. Annesi tarafından reddedilen küçük maymunun, bakıcılarının verdiği pelüş orangutan oyuncağına sarılırken çekilen görüntüleri kısa sürede dünyanın dört bir yanı viral olmuş, tüm dünya Punch'ı takip etmeye başlamıştı.

Bir dönem minik bir yavruyken pek çok kişinin endişelendiği Punch'ın son görüntüleri paylaşıldı. Sürüye uyum sağlayan maymunun kendisinden daha küçük yavrularla ilgilendiği görüldü. Punch'ın sürünün sevimli abisine dönüşmesi izleyenlerin içini rahatlattı. 

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Peki Punch'ın hikayesi nasıl başladı?

Peki Punch'ın hikayesi nasıl başladı?

Punch, adı çoğu zaman yanlış anlaşılsa da bir orangutan değil, Japonya'ya özgü kar maymunu olarak da bilinen bir Japon makağı. Chiba eyaletindeki Ichikawa Şehir Hayvanat Bahçesi'nde 2025 yılında dünyaya gelen yavru, annesi tarafından reddedilince bakıcıların özel ilgisiyle büyütüldü. Bakıcıların ona verdiği pelüş orangutan oyuncağı ise küçük maymun için anne tüyünün yerini tuttu. Punch'ın bu oyuncağı bir an bile bırakmadan sürüklediği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Hikayenin ardından hayvanat bahçesine dünyanın dört bir yanından hediyeler ve mesajlar geldi. Pelüş oyuncağın üreticisi IKEA da tesise çok sayıda pelüş oyuncak bağışladı. Makak yavruları için sürüye katılmak, zamanla büyüklerden ve yaşıtlarından sosyal kuralları öğrenmek anlamına geliyor. Punch'ın bugün kendisinden küçük yavrularla ilgilenen bir abiye dönüşmesi, en zor başlangıçların bile sevgi ve sabırla yumuşayabildiğini hatırlatıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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