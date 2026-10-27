Pelüş Orangutana Sarılmasıyla Yüreğimizi Dağlayan Maymun Punch'ın Son Hali Paylaşıldı

Maymun yavruları hayatlarının ilk aylarında annelerinin tüylerine sarılarak büyüyor ve sürünün düzenini de büyüklerini izleyerek öğreniyor. Japonya'daki Ichikawa Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen yavru makak Punch ise bu durumdan, daha ilk günlerinde mahrum kalmıştı. Annesi tarafından reddedilen küçük maymunun, bakıcılarının verdiği pelüş orangutan oyuncağına sarılırken çekilen görüntüleri kısa sürede dünyanın dört bir yanı viral olmuş, tüm dünya Punch'ı takip etmeye başlamıştı.

Bir dönem minik bir yavruyken pek çok kişinin endişelendiği Punch'ın son görüntüleri paylaşıldı. Sürüye uyum sağlayan maymunun kendisinden daha küçük yavrularla ilgilendiği görüldü. Punch'ın sürünün sevimli abisine dönüşmesi izleyenlerin içini rahatlattı.

Kaynak