Afyonkarahisar'da Baskında Yakalanan Maymun Sosyal Medyanın Gündeminde
Afyonkarahisar'da bir eve yapılan baskın, beklenmedik bir yere varıp sosyal medyanın gündemine oturdu. Emniyet Müdürlüğü'nün kaçakçılıkla mücadele ekipleri, şehir merkezindeki bir evde Rhesus makak cinsi bir maymunun beslendiğini tespit etti. Doğal yaşam alanı Asya olan bu tür, Türkiye'de bir evin içinde görmeyi beklemeyeceğimiz hayvanlar arasında. Yapılan baskında maymun yakalandı, bir şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Nesli tükenmekte olan hayvanlar kapsamında değerlendirilen maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Haber X'te ve Instagram'da kısa sürede yayıldı; kimi kullanıcılar Emniyet'in paylaşımının altında şüphelinin arkadaşlarını etiketleyerek olayı espriye çevirdi.
Afyonkarahisar'da bir evde Rhesus makak cinsi maymun yakalandı
Maymunun fotoğrafını azılı bir suçlu pozunda çekmişler
Bant çekilecekse maymunun gözüne de çekilmeliydi
Haberi okuyunca gözaltına alınanın maymun olduğunu sanan çıktı
Kameraya bakışı Punch'ı hatırlatanlar oldu
Maymunun savunması geldi: O muzlar ona ait değilmiş
Asıl merak edilen, maymunun Afyon'a nasıl getirildiği
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