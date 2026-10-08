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Afyonkarahisar'da Baskında Yakalanan Maymun Sosyal Medyanın Gündeminde

Afyonkarahisar'da Baskında Yakalanan Maymun Sosyal Medyanın Gündeminde

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.10.2026 - 13:59
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Afyonkarahisar'da bir eve yapılan baskın, beklenmedik bir yere varıp sosyal medyanın gündemine oturdu. Emniyet Müdürlüğü'nün kaçakçılıkla mücadele ekipleri, şehir merkezindeki bir evde Rhesus makak cinsi bir maymunun beslendiğini tespit etti. Doğal yaşam alanı Asya olan bu tür, Türkiye'de bir evin içinde görmeyi beklemeyeceğimiz hayvanlar arasında. Yapılan baskında maymun yakalandı, bir şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Nesli tükenmekte olan hayvanlar kapsamında değerlendirilen maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Haber X'te ve Instagram'da kısa sürede yayıldı; kimi kullanıcılar Emniyet'in paylaşımının altında şüphelinin arkadaşlarını etiketleyerek olayı espriye çevirdi.

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Afyonkarahisar'da bir evde Rhesus makak cinsi maymun yakalandı

Afyonkarahisar'da bir evde Rhesus makak cinsi maymun yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılıkla mücadele ekipleri, şehir merkezindeki bir evde maymun beslendiğini tespit etti. Eve düzenlenen baskında nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan Rhesus makak cinsi maymun yakalandı.

Evde yakalanan şüpheli hakkında, CITES (Nesli Tükenmekte Olan Hayvanlar) kapsamındaki türlere ilişkin kurallara ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Yakalanan maymun ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olay, Emniyet'in kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da duyuruldu.

Maymunun fotoğrafını azılı bir suçlu pozunda çekmişler

Maymunun fotoğrafını azılı bir suçlu pozunda çekmişler
twitter.com

Bant çekilecekse maymunun gözüne de çekilmeliydi

Bant çekilecekse maymunun gözüne de çekilmeliydi
twitter.com

Haberi okuyunca gözaltına alınanın maymun olduğunu sanan çıktı

Haberi okuyunca gözaltına alınanın maymun olduğunu sanan çıktı
twitter.com

Kameraya bakışı Punch'ı hatırlatanlar oldu

Kameraya bakışı Punch'ı hatırlatanlar oldu
twitter.com
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Maymunun savunması geldi: O muzlar ona ait değilmiş

Maymunun savunması geldi: O muzlar ona ait değilmiş
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Asıl merak edilen, maymunun Afyon'a nasıl getirildiği

Asıl merak edilen, maymunun Afyon'a nasıl getirildiği
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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