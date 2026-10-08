Afyonkarahisar'da Baskında Yakalanan Maymun Sosyal Medyanın Gündeminde

Afyonkarahisar'da bir eve yapılan baskın, beklenmedik bir yere varıp sosyal medyanın gündemine oturdu. Emniyet Müdürlüğü'nün kaçakçılıkla mücadele ekipleri, şehir merkezindeki bir evde Rhesus makak cinsi bir maymunun beslendiğini tespit etti. Doğal yaşam alanı Asya olan bu tür, Türkiye'de bir evin içinde görmeyi beklemeyeceğimiz hayvanlar arasında. Yapılan baskında maymun yakalandı, bir şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Nesli tükenmekte olan hayvanlar kapsamında değerlendirilen maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Haber X'te ve Instagram'da kısa sürede yayıldı; kimi kullanıcılar Emniyet'in paylaşımının altında şüphelinin arkadaşlarını etiketleyerek olayı espriye çevirdi.