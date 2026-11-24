Kadir'i Canlandıran Çağlar Ertuğrul, Çirkin'in Final Kararı Hakkında Konuştu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Star TV'nin pazar akşamı dizisi Çirkin'de Kadir'e hayat veren Çağlar Ertuğrul, dizinin 11. bölümde sona ermesine dair düşüncelerini TV Dünyası'nın paylaştığı videoda anlattı. Başarılı bir ilk sezonun ardından gelen veda kararına çok üzüldüğünü söyleyen oyuncu, hem kamera önündeki hem kamera arkasındaki ekibe duyduğu bağlılığı dile getirirken ilk sezonda reytinglerde birinci olduklarını da hatırlattı.
Kaynak: TV Dünyası
Çağlar Ertuğrul, Teşkilat'ın Serdar'ı ve Prens'in Kaptan Vandyke'ı olarak tanınan oyuncu Çirkin'de Kadir'i canlandırdı.
Çağlar Ertuğrul, Çirkin'in kamera önünü de arkasını da çok sevdiğini ve final kararına çok üzüldüğünü söyledi.
Çirkin dizisi neden bitti sorusunun yanıtı olarak ikinci sezonda 7. sıraya gerileyen reytingler gösteriliyor.
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın