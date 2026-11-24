TV Dünyası'nın paylaştığı videoda konuşan Ertuğrul, Çirkin ekibini hem kamera önüyle hem kamera arkasıyla çok sevdiği bir topluluk olarak tanımladı ve dizinin bu şekilde bitmesine çok üzüldüğünü açıkça söyledi. Oyuncuya göre işler yolundaydı; ilk sezonda reytinglerde birinci olduklarını, izleyicinin de diziye yoğun ilgi gösterdiğini hatırlatan Ertuğrul 'iyi de gidiyorduk açıkçası' dedi. Sektörde böyle şeylerin olabildiğini belirten oyuncu, 'ama oluyor yani, ne yapalım' sözleriyle konuyu kapatırken, birincilikle anılan o ilk sezonun ardından dizinin nasıl bir tabloyla karşılaştığı sonraki bölümlerin reytinglerinde görülüyor.