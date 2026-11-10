Çirkin'in Final Kararından Sonra İlk Proje: Derya Pınar Ak'ın Yeni Dizisindeki Partneri Belli Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Star TV'de Çağlar Ertuğrul'la başrolünü paylaştığı Çirkin'e final kararıyla veda eden Derya Pınar Ak'ın yeni adresi TRT tabii oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu, sosyal medya şöhretinin karanlık yüzüne uzanan Fenomen (Kırık Ekran) dizisinde son dönemin dikkat çeken genç isimlerinden biriyle karşılıklı rol alacak ve kadro bugün yapılacak okuma provasında ilk kez bir araya gelecek.
Kaynak: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Derya Pınar Ak, Prens'in Hasharia'sı ve Çirkin'in Meryem'i olarak hafızalara kazınmıştı.
Derya Pınar Ak'ın tabii dizisi Fenomen'deki partneri Kardeşlerim'le tanınan Eren Ören oldu.
Gür Medya imzalı Fenomen, İstanbul'un yoksul mahallelerinden sosyal medyanın şöhretine uzanan bir hikaye anlatacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın