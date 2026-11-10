Çirkin'in Final Kararından Sonra İlk Proje: Derya Pınar Ak'ın Yeni Dizisindeki Partneri Belli Oldu!

Derya Pınar Ak'ın adı ilk kez Selçuk Aydemir imzalı Prens'te canlandırdığı Hasharia ile konuşulmaya başlamış, dizideki direk dansı sahnesi sosyal medyayı uzun süre meşgul etmişti. Asıl çıkışını ise Star TV'nin Çirkin dizisinde Çağlar Ertuğrul'un karşısında hayat verdiği Meryem'le yapan oyuncu, her bölümün ardından ekran başındaki izleyicinin en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi.

Eylül sonunda dizi için alınan final kararı ve başrol ikilisinin peş peşe gelen veda paylaşımları hayranlarını hüzünlendirse de Derya Pınar Ak'ın gündemi hiç boş kalmadı. Prime Video'da yayınlanan Sultana filminde Tuba Büyüküstün'le başrolü paylaşan oyuncu, filmin galası ve setinden yansıyanlarla da magazin sayfalarından düşmezken hayranlarının merakı Derya Pınar Ak'ın yeni dizisinin ne olacağı üzerinde toplanmıştı.