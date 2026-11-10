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Çirkin'in Final Kararından Sonra İlk Proje: Derya Pınar Ak'ın Yeni Dizisindeki Partneri Belli Oldu!

Çirkin'in Final Kararından Sonra İlk Proje: Derya Pınar Ak'ın Yeni Dizisindeki Partneri Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 13:31 Son Güncelleme: 10.11.2026 - 13:34
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Star TV'de Çağlar Ertuğrul'la başrolünü paylaştığı Çirkin'e final kararıyla veda eden Derya Pınar Ak'ın yeni adresi TRT tabii oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu, sosyal medya şöhretinin karanlık yüzüne uzanan Fenomen (Kırık Ekran) dizisinde son dönemin dikkat çeken genç isimlerinden biriyle karşılıklı rol alacak ve kadro bugün yapılacak okuma provasında ilk kez bir araya gelecek.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Derya Pınar Ak, Prens'in Hasharia'sı ve Çirkin'in Meryem'i olarak hafızalara kazınmıştı.

Derya Pınar Ak, Prens'in Hasharia'sı ve Çirkin'in Meryem'i olarak hafızalara kazınmıştı.

Derya Pınar Ak'ın adı ilk kez Selçuk Aydemir imzalı Prens'te canlandırdığı Hasharia ile konuşulmaya başlamış, dizideki direk dansı sahnesi sosyal medyayı uzun süre meşgul etmişti. Asıl çıkışını ise Star TV'nin Çirkin dizisinde Çağlar Ertuğrul'un karşısında hayat verdiği Meryem'le yapan oyuncu, her bölümün ardından ekran başındaki izleyicinin en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi.

Eylül sonunda dizi için alınan final kararı ve başrol ikilisinin peş peşe gelen veda paylaşımları hayranlarını hüzünlendirse de Derya Pınar Ak'ın gündemi hiç boş kalmadı. Prime Video'da yayınlanan Sultana filminde Tuba Büyüküstün'le başrolü paylaşan oyuncu, filmin galası ve setinden yansıyanlarla da magazin sayfalarından düşmezken hayranlarının merakı Derya Pınar Ak'ın yeni dizisinin ne olacağı üzerinde toplanmıştı.

Derya Pınar Ak'ın tabii dizisi Fenomen'deki partneri Kardeşlerim'le tanınan Eren Ören oldu.

Derya Pınar Ak'ın tabii dizisi Fenomen'deki partneri Kardeşlerim'le tanınan Eren Ören oldu.

Bu merak, TRT tabii'nin yeni dizisi Fenomen (Kırık Ekran) ile son buldu ve Derya Pınar Ak'ın kamera karşısındaki yeni partneri de ortaya çıktı. Dizide Peri karakterine hayat verecek olan oyuncunun karşısında, Borderline'ı canlandıracak Eren Ören yer alacak.

1998 doğumlu genç oyuncu, Kardeşlerim ile çıkış yakaladıktan sonra Üç Kız Kardeş ve Gözleri Karadeniz'de rol almış, NOW'un Yeraltı dizisine de sezon finali öncesinde Azize'nin oğlu Cihan olarak katılmıştı. Eren Ören'in yeni dizisini bekleyen hayranları da ikiliyi dizinin adına yakışır bir hikayede izleyecek.

Gür Medya imzalı Fenomen, İstanbul'un yoksul mahallelerinden sosyal medyanın şöhretine uzanan bir hikaye anlatacak.

Gür Medya imzalı Fenomen, İstanbul'un yoksul mahallelerinden sosyal medyanın şöhretine uzanan bir hikaye anlatacak.

Yapımcılığını Gür Medya'nın üstlendiği dizi, İstanbul'un yoksul mahallelerinden sosyal medyanın göz alıcı dünyasına uzanırken şöhretin bedelini para, aşk, ihanet ve suç üzerinden işleyecek. 10 bölüm olarak planlanan projenin yönetmen koltuğunda ise Hülya Gezer oturuyor.

Derya Pınar Ak ve Eren Ören'e kadroda Bahar Şahin, Olgun Toker, Osman Sonant, Tamer Levent, Ece Dizdar, Dinç Daymen ve Ozan Uçar gibi isimler eşlik edecek. Ekip bugün okuma provasında ilk kez bir araya gelirken çekimlerin 12 Kasım'da başlaması planlanıyor, dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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