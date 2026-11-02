Gassal İçin Final Zamanı: tabii'nin Fenomen Dizisi İçin Final Kararı Belli Oldu!
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'Ölünce beni kim yıkayacak?' sorusunun peşine düşen Baki'nin hikâyesiyle üç sezondur izleyicileri hem güldüren hem hüzünlendiren Gassal için merakla beklenen açıklama sonunda geldi. TRT'nin dijital platformu tabii, '4 Dörtlük Sezon' sloganıyla duyurduğu yeni yayın döneminde Ahmet Kural'lı dizinin geleceğine dair hayranlarını hem sevindiren hem de buruk bırakan bir karar paylaştı. Aynı duyuruda Cansu Dere'li Binbir Gece Masalları'ndan Engin Altan Düzyatan'lı Espiyonaj'a uzanan yeni yapımlar da yer aldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Gassal, kendi cenazesini yıkayacak birini arayan Baki'nin hikâyesiyle üç sezondur tabii izleyicisinin gözdesi.
Gassal, 19 Kasım'da tabii'de başlayacak dördüncü ve final sezonuyla Baki'nin hikâyesine nokta koyacak.
Gassal'a veda hazırlığı yapan tabii, yeni sezonda Cansu Dere'li Binbir Gece Masalları'nı yayınlayacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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