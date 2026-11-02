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Gassal İçin Final Zamanı: tabii'nin Fenomen Dizisi İçin Final Kararı Belli Oldu!

Gassal İçin Final Zamanı: tabii'nin Fenomen Dizisi İçin Final Kararı Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
02.11.2026 - 14:05 Son Güncelleme: 02.11.2026 - 14:07
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'Ölünce beni kim yıkayacak?' sorusunun peşine düşen Baki'nin hikâyesiyle üç sezondur izleyicileri hem güldüren hem hüzünlendiren Gassal için merakla beklenen açıklama sonunda geldi. TRT'nin dijital platformu tabii, '4 Dörtlük Sezon' sloganıyla duyurduğu yeni yayın döneminde Ahmet Kural'lı dizinin geleceğine dair hayranlarını hem sevindiren hem de buruk bırakan bir karar paylaştı. Aynı duyuruda Cansu Dere'li Binbir Gece Masalları'ndan Engin Altan Düzyatan'lı Espiyonaj'a uzanan yeni yapımlar da yer aldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Gassal, kendi cenazesini yıkayacak birini arayan Baki'nin hikâyesiyle üç sezondur tabii izleyicisinin gözdesi.

Gassal, kendi cenazesini yıkayacak birini arayan Baki'nin hikâyesiyle üç sezondur tabii izleyicisinin gözdesi.

Sümeyye Karaarslan'ın yazdığı ve Zera Medya'nın hazırladığı dizide Ahmet Kural, hayatı boyunca başkalarının cenazesini yıkayan, ölümle burun buruna geldiği gün ise kendisini yıkayacak tek bir dostu bile olmadığını fark eden gassal Baki'yi canlandırıyor. Hüzünle mizahı aynı sahnede buluşturan bu sıra dışı hikâye, 21 Aralık 2024'te tabii'de yayına girdiği andan itibaren dilden dile dolaştı.

İlk 20 bölümünü Selçuk Aydemir'in yönettiği dizide sonraki bölümlerde kamera arkasına Onur Tan ile Karaarslan geçerken, Hande Soral'ın Nihan'ı, Erdal Cindoruk'un Aziz'i ve Mesut Akusta'nın Haris'i de Baki'nin yolculuğunda izleyicinin bağ kurduğu karakterler oldu. 24 Mayıs 2025'te ikinci sezonuyla dönen Gassal, 10 Nisan 2026'da üçüncü sezonunun 10 bölümünü tek seferde platforma ekleyerek toplamda 30 bölüme ulaştı ve hayranlarını yeni sezon için uzun bir bekleyişe soktu.

Gassal, 19 Kasım'da tabii'de başlayacak dördüncü ve final sezonuyla Baki'nin hikâyesine nokta koyacak.

Gassal, 19 Kasım'da tabii'de başlayacak dördüncü ve final sezonuyla Baki'nin hikâyesine nokta koyacak.

Yaklaşık yedi aydır süren o bekleyiş, tabii'nin yeni yayın dönemi tanıtımıyla birlikte sona erdi. 1 Kasım akşamı yeni sezon fragmanı paylaşılan Gassal'ın 19 Kasım'da dördüncü sezonuyla yayına gireceği ve bu sezonun aynı zamanda dizinin finali olacağı açıklandı; 'Gassal 4. sezon ne zaman?' diye soran hayranlar böylece sevinçle hüznü aynı anda yaşadı.

Final sezonunun kaç bölümden oluşacağı ve Baki'nin hikâyesinin nasıl sonlanacağı ise henüz paylaşılmadı. Hande Soral'ın Nihan'ının fragmanda yalnızca bir anlığına görünmesi, son sezonda Baki'nin yanında kimlerin olacağı merakını iyice artırırken, Birsen Altuntaş'ın nisan ayındaki haberine göre Özlem Tokaslan da Baki'nin meraklı komşusu Gülşen rolüyle kadroya katılıyor.

Gassal'a veda hazırlığı yapan tabii, yeni sezonda Cansu Dere'li Binbir Gece Masalları'nı yayınlayacak.

Gassal'a veda hazırlığı yapan tabii, yeni sezonda Cansu Dere'li Binbir Gece Masalları'nı yayınlayacak.

Baki'ye vedanın konuşulduğu yeni yayın döneminde tabii, izleyicilerini birbirinden farklı türde yeni yapımlarla da bekliyor. Geçen yıl yayını ertelenen ve Şehrazad ile Şah Şehriyar'ın masalsı hikâyesini anlatan 30 bölümlük Binbir Gece Masalları, Cansu Dere ile İbrahim Çelikkol'u bir araya getiriyor; basın bülteninde yalnızca Cansu Dere'nin afişine yer verilmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Engin Altan Düzyatan'ın usta bir Türk ajanına hayat verdiği Espiyonaj, Onur Seyit Yaran'lı Operasyon Alesta ve Selahattin Yusuf'un romanından uyarlanan, Settar Tanrıöğen'li Eve Dönemezsin de yeni dönemin öne çıkan dizileri arasında yer alıyor. Ozan Akbaba'nın hem yazıp hem başrolünü üstlendiği Çırak ikinci sezonuyla geri dönerken, Gassal hayranları ise Baki'yle son kez buluşacakları 19 Kasım'ı şimdiden iple çekiyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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