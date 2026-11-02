Gassal İçin Final Zamanı: tabii'nin Fenomen Dizisi İçin Final Kararı Belli Oldu!

Sümeyye Karaarslan'ın yazdığı ve Zera Medya'nın hazırladığı dizide Ahmet Kural, hayatı boyunca başkalarının cenazesini yıkayan, ölümle burun buruna geldiği gün ise kendisini yıkayacak tek bir dostu bile olmadığını fark eden gassal Baki'yi canlandırıyor. Hüzünle mizahı aynı sahnede buluşturan bu sıra dışı hikâye, 21 Aralık 2024'te tabii'de yayına girdiği andan itibaren dilden dile dolaştı.

İlk 20 bölümünü Selçuk Aydemir'in yönettiği dizide sonraki bölümlerde kamera arkasına Onur Tan ile Karaarslan geçerken, Hande Soral'ın Nihan'ı, Erdal Cindoruk'un Aziz'i ve Mesut Akusta'nın Haris'i de Baki'nin yolculuğunda izleyicinin bağ kurduğu karakterler oldu. 24 Mayıs 2025'te ikinci sezonuyla dönen Gassal, 10 Nisan 2026'da üçüncü sezonunun 10 bölümünü tek seferde platforma ekleyerek toplamda 30 bölüme ulaştı ve hayranlarını yeni sezon için uzun bir bekleyişe soktu.