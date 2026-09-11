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Gassal Dizisinde Acı Tesadüf: Dizinin 3 Sezonunda Yer Alan Eserleri Seslendiren 3 Sanatçı Vefat Etti

Gassal Dizisinde Acı Tesadüf: Dizinin 3 Sezonunda Yer Alan Eserleri Seslendiren 3 Sanatçı Vefat Etti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.09.2026 - 11:27
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TRT Tabii ekranlarında yayınlanan ve büyük ses getiren Gassal, başarısının yanı sıra acı bir tesadüfle daha konuşulur oldu. Dizide şarkıları seslendirilen ya da rol alan isimlerden her sezon bir kayıp yaşandı. Ferdi Tayfur ve İlhan Şeşen'in ardından 3. sezon kadrosunda yer alan Serhat Kılıç'ın vefatı acı tesadüfü bir kez daha gözler önüne serdi.

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21 Aralık 2024’te 10 bölümlük ilk sezonuyla yayın hayatına başlayan Gassal o dönem büyük ses getirmişti.

21 Aralık 2024’te 10 bölümlük ilk sezonuyla yayın hayatına başlayan Gassal o dönem büyük ses getirmişti.

Sümeyye Karaarslan’ın kaleme aldığı, ilk iki sezonunu Selçuk Aydemir’in yönettiği dizide; Ahmet Kural’ın hayat verdiği Baki isimli içine kapanık bir gassalı canlandırıyor. “Ölünce beni kim yıkayacak?” sorusu ile reklamı yapılan dizinin ilk sezonu bu reklam sebebiyle tartışma yaratmıştı. 24 Mayıs 2025’te ikinci sezon, 10 Nisan 2026’da ise üçüncü sezon yayınlandı. Dizinin konusu kadar müzikleri de gündem oldu. İlk sezon Ferdi Tayfur'un şarkılarını seslendiren Şahin Kendirci, ikinci sezon İlhan Şeşen'in şarkısını da seslendiren Bayhan'ı, üçüncü sezon ise Kubat'ı dinlemiştik.

Dizi, acı bir tesadüfle bir kez daha gündeme geldi.

Dizi, acı bir tesadüfle bir kez daha gündeme geldi.

Ölüm temasını kara mizahla buluşturan Gassal dizisinde ilk dikkat çeken tesadüf Ferdi Tayfur’la yaşandı. Gassal’ın ilk sezonunda Şahin Kendirci, Ferdi Tayfur’un eserlerinden “İçim Yanar”ı seslendirmiş, 21 Aralık 2024’te yayınlanan ilk sezonun ardından Ferdi Tayfur 2 Ocak 2025’te 79 yaşında hayatını kaybetmişti.

Ardından ikinci sezonda benzer ve çok daha yakın tarihli bir tesadüf yaşandı. 24 Mayıs 2025’te yayınlanan ikinci sezonun sonunda Bayhan, söz ve müziği İlhan Şeşen’e ait “Bana Esmeyi Anlat”ı yorumladı. İlhan Şeşen yalnızca iki gün sonra, 26 Mayıs 2025’te hayatını kaybetti. Bu durum o dönemde sosyal medyada o kadar çok konuşuldu ki kullanıcılar üçüncü sezonda şarkı seçimleri yapılırken hayatını kaybetmiş sanatçıların eserlerinin tercih edilmesi gerektiğine dair yorumlar bile yapıldı.

Dizinin bugün yeniden gündeme gelmesine neden olan isim Serhat Kılıç oldu. Gassal’ın ikinci sezonunda kadroya dahil olan ve üçüncü sezonda da yer alan Kılıç'ın dizinin setinde seslendirdiği 'Dünya Kadar Malın Olsa Ne Fayda' türküsü gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu 5 Eylül 2026’da 51 yaşında hayatını kaybetti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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