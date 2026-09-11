Gassal Dizisinde Acı Tesadüf: Dizinin 3 Sezonunda Yer Alan Eserleri Seslendiren 3 Sanatçı Vefat Etti
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TRT Tabii ekranlarında yayınlanan ve büyük ses getiren Gassal, başarısının yanı sıra acı bir tesadüfle daha konuşulur oldu. Dizide şarkıları seslendirilen ya da rol alan isimlerden her sezon bir kayıp yaşandı. Ferdi Tayfur ve İlhan Şeşen'in ardından 3. sezon kadrosunda yer alan Serhat Kılıç'ın vefatı acı tesadüfü bir kez daha gözler önüne serdi.
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21 Aralık 2024’te 10 bölümlük ilk sezonuyla yayın hayatına başlayan Gassal o dönem büyük ses getirmişti.
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Dizi, acı bir tesadüfle bir kez daha gündeme geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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