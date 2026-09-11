Gassal Dizisinde Acı Tesadüf: Dizinin 3 Sezonunda Yer Alan Eserleri Seslendiren 3 Sanatçı Vefat Etti

Ölüm temasını kara mizahla buluşturan Gassal dizisinde ilk dikkat çeken tesadüf Ferdi Tayfur’la yaşandı. Gassal’ın ilk sezonunda Şahin Kendirci, Ferdi Tayfur’un eserlerinden “İçim Yanar”ı seslendirmiş, 21 Aralık 2024’te yayınlanan ilk sezonun ardından Ferdi Tayfur 2 Ocak 2025’te 79 yaşında hayatını kaybetmişti.

Ardından ikinci sezonda benzer ve çok daha yakın tarihli bir tesadüf yaşandı. 24 Mayıs 2025’te yayınlanan ikinci sezonun sonunda Bayhan, söz ve müziği İlhan Şeşen’e ait “Bana Esmeyi Anlat”ı yorumladı. İlhan Şeşen yalnızca iki gün sonra, 26 Mayıs 2025’te hayatını kaybetti. Bu durum o dönemde sosyal medyada o kadar çok konuşuldu ki kullanıcılar üçüncü sezonda şarkı seçimleri yapılırken hayatını kaybetmiş sanatçıların eserlerinin tercih edilmesi gerektiğine dair yorumlar bile yapıldı.

Dizinin bugün yeniden gündeme gelmesine neden olan isim Serhat Kılıç oldu. Gassal’ın ikinci sezonunda kadroya dahil olan ve üçüncü sezonda da yer alan Kılıç'ın dizinin setinde seslendirdiği 'Dünya Kadar Malın Olsa Ne Fayda' türküsü gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu 5 Eylül 2026’da 51 yaşında hayatını kaybetti.