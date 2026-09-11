Sevilen İkili 8 Yıl Sonra Aynı Yolda: Gişe Rekortmeni Yol Arkadaşım'ın 3. Filmi Geliyor!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Oğuzhan Koç ile İbrahim Büyükak'ı 2017'de aynı arabaya bindiren Yol Arkadaşım, iki filmde milyonlarca kişiyi salonlara taşıdı. Şimdi seriye üçüncü film geliyor. Kadro için açıklanan ilk isim ise hiç yabancı değil.
Kaynak: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gişe rekorları kıran Yol Arkadaşım'da Oğuzhan Koç'un canlandırdığı Onur, Kurban Bayramı'na üç gün kala yola düşüyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir yıl sonra gelen ikinci filmde Şeref, müzik hayali kuran Onur'un menajerliğine soyunuyordu.
Devam filmi gelecek mi diye merak edilen Yol Arkadaşım 3'ün çekimleri 15 Ekim'de başlıyor, Bahar Şahin seriye geri dönüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın