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Sevilen İkili 8 Yıl Sonra Aynı Yolda: Gişe Rekortmeni Yol Arkadaşım'ın 3. Filmi Geliyor!

Sevilen İkili 8 Yıl Sonra Aynı Yolda: Gişe Rekortmeni Yol Arkadaşım'ın 3. Filmi Geliyor!

Sinema film Oğuzhan Koç
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.09.2026 - 11:11 Son Güncelleme: 11.09.2026 - 11:14
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Oğuzhan Koç ile İbrahim Büyükak'ı 2017'de aynı arabaya bindiren Yol Arkadaşım, iki filmde milyonlarca kişiyi salonlara taşıdı. Şimdi seriye üçüncü film geliyor. Kadro için açıklanan ilk isim ise hiç yabancı değil.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Gişe rekorları kıran Yol Arkadaşım'da Oğuzhan Koç'un canlandırdığı Onur, Kurban Bayramı'na üç gün kala yola düşüyordu.

Gişe rekorları kıran Yol Arkadaşım'da Oğuzhan Koç'un canlandırdığı Onur, Kurban Bayramı'na üç gün kala yola düşüyordu.

İlk film 27 Ekim 2017'de vizyona girmişti. Oğuzhan Koç'un canlandırdığı Onur işinden kovulmuş, eli boş bir ilaç mümessiliydi; Kurban Bayramı'na üç gün kala hem Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak hem de işini geri almak istiyordu. Derdini tek başına çözemeyince bir telefon uygulaması üzerinden yol arkadaşı buldu: İbrahim Büyükak'ın canlandırdığı Şeref. O yolculuk ikisinin de planını alt üst etti.

Senaryoyu Büyükak yazmış, filmi Bedran Güzel yönetmişti. Kadroda Emre Kınay, Aslı Bekiroğlu, Eda Ece ve Bahar Şahin vardı. Seyirci filmi sahiplendi, yapım 25 hafta vizyonda kalıp 2 milyonu geçti.

Bir yıl sonra gelen ikinci filmde Şeref, müzik hayali kuran Onur'un menajerliğine soyunuyordu.

Bir yıl sonra gelen ikinci filmde Şeref, müzik hayali kuran Onur'un menajerliğine soyunuyordu.

Devam filmi çok beklemedi, 12 Ekim 2018'de geldi. Bu kez Şeref ile Onur hem iş ortağıydı hem ev arkadaşı; Şeref, şarkıcı olma hayalinin peşinden giden Onur'un menajerliğini üstlenmişti. Onur eski işine dönmeye niyetlenince Şeref sürprizlerle dolu bir turne ayarladı ve yollar yine karıştı.

İkiliye bu filmde Ezgi Eyüboğlu ile Dilber Ay eşlik etti. BKM imzalı yapım 524 bin kişiyle sezonun en iyi açılışını yaptı, 15 haftada 2 milyon 343 bini gördü. Serinin toplamı böylece 4 milyonu aşmıştı. Sonrasında ise uzun bir sessizlik oldu.

Devam filmi gelecek mi diye merak edilen Yol Arkadaşım 3'ün çekimleri 15 Ekim'de başlıyor, Bahar Şahin seriye geri dönüyor.

Devam filmi gelecek mi diye merak edilen Yol Arkadaşım 3'ün çekimleri 15 Ekim'de başlıyor, Bahar Şahin seriye geri dönüyor.

O sessizlik nihayet bozuluyor. Serinin üçüncü filmi Yol Arkadaşım 3 sete çıkıyor ve tanıdık ekip yerini koruyor: senaryo yine İbrahim Büyükak'ın, başrol yine Büyükak ile Oğuzhan Koç'un. Yönetmen koltuğunda da değişiklik yok, ilk iki filmi çeken Bedran Güzel üçüncüsünün de başında. Tek fark yapımcılıkta: BKM'nin yerini Taff Pictures alıyor.

Kadronun ilk ismi de sürpriz sayılmaz. İlk filmde benzin istasyonu kasiyeri Cemre'yi canlandıran Bahar Şahin seriye geri dönüyor; Şahin'i son olarak Aynı Yağmur Altında dizisinde izliyorduk. Çekimler 15 Ekim Perşembe günü başlıyor, kalan roller için görüşmeler sürüyor. Vizyon tarihi ise henüz belli değil.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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