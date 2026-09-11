Sevilen İkili 8 Yıl Sonra Aynı Yolda: Gişe Rekortmeni Yol Arkadaşım'ın 3. Filmi Geliyor!

Devam filmi çok beklemedi, 12 Ekim 2018'de geldi. Bu kez Şeref ile Onur hem iş ortağıydı hem ev arkadaşı; Şeref, şarkıcı olma hayalinin peşinden giden Onur'un menajerliğini üstlenmişti. Onur eski işine dönmeye niyetlenince Şeref sürprizlerle dolu bir turne ayarladı ve yollar yine karıştı.

İkiliye bu filmde Ezgi Eyüboğlu ile Dilber Ay eşlik etti. BKM imzalı yapım 524 bin kişiyle sezonun en iyi açılışını yaptı, 15 haftada 2 milyon 343 bini gördü. Serinin toplamı böylece 4 milyonu aşmıştı. Sonrasında ise uzun bir sessizlik oldu.