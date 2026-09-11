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Kaçırdıysanız Mutlaka İzleyin: IMDb'ye Göre Son 20 Yılın En İyi Türk Filmleri

Kaçırdıysanız Mutlaka İzleyin: IMDb'ye Göre Son 20 Yılın En İyi Türk Filmleri

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
11.09.2026 - 08:47
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Zamanınızı film seyrederek anlamlı ve güzel kılmak istiyorsunuz fakat hangi filmi seyredeceğiniz konusunda kararsızsınız. Merak etmeyin, size harika bir listeyle geldik. Özellikle yerli yapımları seviyorsanız, gözden kaçırmış olabileceğiniz bu IMDb'si yüksek filmlere bayılacaksınız. 

İşte son yirmi yılda çekilen ve IMDb'de oldukça iyi puanlar alan Türk filmleri!

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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23. Mutluluk (2007) - IMDb: 7.5

23. Mutluluk (2007) - IMDb: 7.5

Doğuda bir köyde yaşayan Meryem, namussuzluk gerekçesiyle ailesinin kararıyla ölüme mahkum edilir. Öldürme görevini ise akrabaları Cemal üstlenir ve Meryem'le birlikte bir ölüm yolculuğuna çıkar. Sosyoloji profesörü olan İrfan Kurudal, yaşadığı kimlik bunalımı nedeniyle İstanbul'daki hayatını geride bırakarak denize açılır. Meryem ile Cemal'in ölüm yolculuğunda yolları İrfan Kurudal'la beklenmedik bir şekilde kesişir.

22. Kaybedenler Kulübü (2011) - IMDb: 7.5

22. Kaybedenler Kulübü (2011) - IMDb: 7.5

Yayınevi sahibi Kaan ile Kadıköy’de bar işleten Mete, karşılıklı sohbet ederek bir radyo programı sunar ve büyük bir dinleyici kitlesi edinir. Kendi yalnızlıklarıyla dalga geçen ve sisteme isyan eden Kaan ile Mete’nin renkli hayatlarını yansıtan programlarının takipçileri “Kaybedenler Kulübü” üyeleri olur.

21. Aile Arasında (2017) - IMDb: 7.7

21. Aile Arasında (2017) - IMDb: 7.7

Nevrotik avizeci Fikret ile bir müzikholde vokalistlik yapan Solmaz komik bir vesileyle taşınır. Solmaz’ın kızı Adanalı sevgilisiyle evlenmek isteyince bir aileymiş gibi davranmaya başlarlar ve her şeyden korkan Fikret hayatının rolünü oynamak zorunda kalır.

20. Kelebeğin Rüyası (2013) - IMDb: 7.7

20. Kelebeğin Rüyası (2013) - IMDb: 7.7

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Kelebeğin Rüyası filmi, 1940'lı yılların Zonguldak'ında verem hastalığıyla ve dönemin zorluklarıyla mücadele eden genç şairler Rüştü Onur ile Muzaffer Tayyip Uslu'nun gerçek hayat hikayesini anlatır.

19. Yaşamın Kıyısında (2007) - IMDb: 7.8

19. Yaşamın Kıyısında (2007) - IMDb: 7.8

Emekli bir dul olan Ali, yalnızlığını paylaşacak birini ararken hayat kadını olan Yeter ile karşılaşır. Para karşılığında kendisine hayat arkadaşlığı yapmasını teklif eder. Ama Ali’nin bu teklifini oğlu Nejat kabullenemez. Nejat, Yeter’in asıl amacının üniversite okuyan kızını rahat ettirmek olduğunu anlayınca Yeter’i sevmeye başlar. Ama Yeter aniden ölür. Nejat, Yeter’in kızı Ayten’i bulmak için Türkiye’ye gider ve hayatında farklı pencereler açılır.

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18. Kabadayı (2007) - IMDb: 7.8

18. Kabadayı (2007) - IMDb: 7.8

Ali Osman, kabadayılıkta ezilenleri koruyan tavrıyla çok ayrı bir yerde durur. Yıllar sonra bir oğlu olduğunu öğrenir. Onu ve kokain bağımlısı sevgilisi Karaca'yı peşlerine düşen Devran'dan korumaya çalışır.

17. Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak (2004) - IMDb: 7.8

17. Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak (2004) - IMDb: 7.8

Recep ile Mehmet, Kütahya'nın Tepecik köyünde yaşayan iki arkadaş. Recep bir karpuzcunun yanında, Mehmet ise bir berberde çalışır. Bu yaşantılarından sıkılan çocuklar boş kalan zamanlarında bir ahırda film projeksiyon makinesi yapmak için uğraşır.

16. Bir Zamanlar Anadolu'da (2011) - IMDb: 7.9

16. Bir Zamanlar Anadolu'da (2011) - IMDb: 7.9

Bozkırın ortasında gömülü bir cesedi arayan doktor, savcı ve polisin gerilim dolu hikayesini konu edinen film, usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın en iyi filmlerinden biri olarak görülüyor. Film, Cannes Film Festivali'nden de Jüri Büyük Ödülü ile döndü.

15. Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013) - IMDb: 7.9

15. Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013) - IMDb: 7.9

Cemal, Manisa’nın Akhisar ilçesinde babasıyla birlikte berber dükkanında çalışan genç bir adam. Yaşadığı derin bunalımı çözmeye çalışan Cemal'in her biri olağanüstü güçlere sahip ilçe halkıyla ilişkisini de görürüz. Bu filmdeki kahramanların bazıları ölümsüz, bazıları da zamanı durduruyor!

14. Vizontele (2001) - IMDb: 8.0

14. Vizontele (2001) - IMDb: 8.0

Şehrin delisi Emin her işe koşan ama sıkça dalga geçilen bir adam. Özel ilgi alanı ise mekanik işler. Bir gün şehre televizyon gelir ve kimse nasıl kurulacağını bilemez. Ama Emin bu iş için gönüllü olur. Televizyonun gelişi şehirdeki çoğu şeyi de değiştirmeye başlar.

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13. G.O.R.A. (2004) - IMDb: 8.0

13. G.O.R.A. (2004) - IMDb: 8.0

Kurnaz bir halı satıcısı olan Arif’in dükkanına gelen bir gün yine yabancı müşteriler gelir. Ama bu müşterilerin farkı aslında uzaylı olmaları ve Arif'i de kaçırmaya gelmeleri! G.O.R.A. gezegenine kaçırılan Arif, Dünya'ya dönmeye çalışırken aşkla tanışır.

12. Devrim Arabaları (2008) - IMDb: 8.0

12. Devrim Arabaları (2008) - IMDb: 8.0

27 Mayıs 1960 darbesinden bir sene sonra Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, yerli otomobil üretilmesini emreder. Daha önce otomobil bile kullanmamış 23 mühendisin otomobili yapmak için sadece 130 günü olur! Mühendisler bu süreçte kariyerlerini ve aile hayatlarını riske atar, birçok engelle baş etmek zorunda kalır.

11. Nefes: Vatan Sağolsun (2009) - IMDb: 8.0

11. Nefes: Vatan Sağolsun (2009) - IMDb: 8.0

“Nefes : Vatan Sağolsun”,   2365 metre yükseklikteki Karabal Jandarma Karakolu'nu korumakla görevlendirilen bir yüzbaşı komutasındaki kırk askerin hikayesidir. Büyük çaplı bir sınır ötesi operasyonun başlamasıyla, telsiz röle istasyonunun bulunduğu Karabal Jandarma Karakolu'nun önemi daha da artmıştır. Çünkü operasyona katılan birliklerin haberleşmesi artık bu röle istasyonu ile sağlanacaktır. Güneydoğu’da Irak sınırına yakın bir ilçedeki Komando Tugayı'nda görevli Yüzbaşı ve emrindeki askerler, tipi ve karla mücadele ederek iki gün süren intikalin ardından karakola ulaşırlar. Karakol'da bulunan Jandarma askerleri ile birlikte geçirdikleri günlerde acıyı, sevinci ve hasreti paylaşırlar; son güne kadar karakolu ve telsizi koruma görevlerini yerine getirmek için mücadele ederler.

10. Dedemin İnsanları (2011) - IMDb: 8.0

10. Dedemin İnsanları (2011) - IMDb: 8.0

Yönetmen Çağan Irmak’ın kendi çocukluğunu anlattığı film, bizi 1980 İzmir'ine götürüyor. Film, ünlü yönetmenin mübadele nedeniyle Girit'ten İzmir’e göç eden dedesiyle yaşadıkları son yazın hikayesi.

9. Kış Uykusu (2014) - IMDb: 8.1

9. Kış Uykusu (2014) - IMDb: 8.1

Eski bir tiyatro oyuncusu olan Aydın, oyunculuğu bıraktıktan sonra Kapadokya'da babasından kalan butik bir oteli işletmek için yöreye yerleşir. Kış aylarının gelmesi ve kar yağışıyla birlikte otel dış dünyadan izole olur. 

Aydın'ın hayatında iki kadın vardır: Kendisine mesafeli ve soğuk genç eşi Nihal ile boşanmış olan kız kardeşi Necla. Kışın sessizliği ve uzun geçen günler, bu üç karakter arasındaki gerilimlerin, hayal kırıklıklarının ve bitmek bilmeyen iç hesaplaşmaların su yüzüne çıkmasına neden olur.

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8. Sarmaşık (2015) - IMDb: 8.1

8. Sarmaşık (2015) - IMDb: 8.1

İflas eden bir armatörün gemisinde seferde olan mürettebatı mahsur kalır. Deniz hukukuna göre mürettebat hiçbir yere gidemez ve işler çözülene kadar gemide kalır. Bu bekleyiş sırasında beş gemici ve kaptandan oluşan mürettebat arasında hiyerarşik güç mücadelesi başlar.

7. Ahlat Ağacı (2018) - IMDb: 8.1

7. Ahlat Ağacı (2018) - IMDb: 8.1

Sinan edebiyatla ilgilenen ve yazar olmak isteyen bir genç. Üniversitede öğretmenlik okuduktan sonra doğduğu köye dönen Sinan, kitabını bastıracak parayı bulmaya çalışır ancak babasının geçmişteki borçları başına dert olur.

6. Pardon (2005) - IMDb: 8.2

6. Pardon (2005) - IMDb: 8.2

Film üç yakın arkadaşın başından geçen talihsiz olayları anlatır. Askerlik dağıtımı için İstanbul’a gelen İbrahim, geceyi arkadaşı Muzo'nun evinde geçirir. Otobüs terminalinde nedensiz yere polisten kaçmaya başlayan İbrahim, arkadaşının evinde yakalanır ve ikisi birlikte gözaltına alınır. Sorguda arkadaşları Aydın’ın da gözaltına alınmasına neden olurlar. Aydın da uğradığı işkenceler nedeniyle asılsız bütün suçlamaları kabul etmek zorunda kalır.

5. Babam ve Oğlum (2005) - IMDb: 8.3

5. Babam ve Oğlum (2005) - IMDb: 8.3

Film, 12 Eylül darbesinden etkilenen bir adamın hikayesini anlatıyor. Sadık, gazetecilik okumak için baba evinden ayrılır. Sol ideolojiyi savunan bir gazeteci olduğu için de babası onu evlatlıktan reddeder. Sadık, oğlunun doğumu sırasında eşini kaybedince oğlunu 7 yaşına kadar tek başına büyütür. Ama darbeden sonraki hapishane ve işkence sürecinde ölümcül bir hastalığa yakalanan Sadık, oğlunu emanet etmek için babasının çiftliğine geri dönmek zorunda kalır.

4. Bizim İçin Şampiyon (2018) - IMDb: 8.3

4. Bizim İçin Şampiyon (2018) - IMDb: 8.3

Film, yarış atı Bold Pilot ve ünlü jokey Halis Karataş'ın yarışlarda yaşadıklarını anlatır. Ayrıca Halis Karataş'ın Eski Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Özdemir Atman’ın kızı Begüm Atman'la yaşadığı gerçek aşk ve hayat mücadelesi de öykünün önemli bir parçası.

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3. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu - IMDb: 8.3

3. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu - IMDb: 8.3

Film, efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun maceralarla dolu hayatını anlatır. İlk dünya rekorunu kırdığında 15 yaşında olan halterci Naim Süleymanoğlu’nu ise Hayat Van Eck canlandırıyor.

2. Ayla (2017) - IMDb: 8.4

2. Ayla (2017) - IMDb: 8.4

Film, 1950'deki Kore Savaşı’nda yaşanan gerçek ve dramatik bir hikâyeyi anlatır. Süleyman Astsubay savaş meydanında yetim kalmış 5 yaşında Koreli bir kız bulur ve ona Ayla ismini verir. Zaman geçtikçe Ayla ile Süleyman baba-kız gibi olurlar. Birliğin Türkiye’ye dönme emri gelince Ayla’yı bırakmak istemeyen astsubay, tüm çabalarına rağmen Kore kanunlarına yenilir. Küçük arkasında kızı bırakmak zorunda kalır.

1. Dağ 2 (2016) - IMDb: 8.7

1. Dağ 2 (2016) - IMDb: 8.7

Teröristlerin elinden kurtulan Oğuz ve Bekir, özel bir görev için 6 yıl sonra Özel Kuvvetler Arama Kurtarma Timi’ne katılır. Bu görev de Kuzey Irak’ta teröristler tarafından kaçırılan gazeteci Ceyda Balaban’ı kurtarmak.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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