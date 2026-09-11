Kaçırdıysanız Mutlaka İzleyin: IMDb'ye Göre Son 20 Yılın En İyi Türk Filmleri

Eski bir tiyatro oyuncusu olan Aydın, oyunculuğu bıraktıktan sonra Kapadokya'da babasından kalan butik bir oteli işletmek için yöreye yerleşir. Kış aylarının gelmesi ve kar yağışıyla birlikte otel dış dünyadan izole olur.

Aydın'ın hayatında iki kadın vardır: Kendisine mesafeli ve soğuk genç eşi Nihal ile boşanmış olan kız kardeşi Necla. Kışın sessizliği ve uzun geçen günler, bu üç karakter arasındaki gerilimlerin, hayal kırıklıklarının ve bitmek bilmeyen iç hesaplaşmaların su yüzüne çıkmasına neden olur.