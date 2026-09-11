Kaçırdıysanız Mutlaka İzleyin: IMDb'ye Göre Son 20 Yılın En İyi Türk Filmleri
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Zamanınızı film seyrederek anlamlı ve güzel kılmak istiyorsunuz fakat hangi filmi seyredeceğiniz konusunda kararsızsınız. Merak etmeyin, size harika bir listeyle geldik. Özellikle yerli yapımları seviyorsanız, gözden kaçırmış olabileceğiniz bu IMDb'si yüksek filmlere bayılacaksınız.
İşte son yirmi yılda çekilen ve IMDb'de oldukça iyi puanlar alan Türk filmleri!
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
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23. Mutluluk (2007) - IMDb: 7.5
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22. Kaybedenler Kulübü (2011) - IMDb: 7.5
21. Aile Arasında (2017) - IMDb: 7.7
20. Kelebeğin Rüyası (2013) - IMDb: 7.7
19. Yaşamın Kıyısında (2007) - IMDb: 7.8
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18. Kabadayı (2007) - IMDb: 7.8
17. Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak (2004) - IMDb: 7.8
16. Bir Zamanlar Anadolu'da (2011) - IMDb: 7.9
15. Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013) - IMDb: 7.9
14. Vizontele (2001) - IMDb: 8.0
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13. G.O.R.A. (2004) - IMDb: 8.0
12. Devrim Arabaları (2008) - IMDb: 8.0
11. Nefes: Vatan Sağolsun (2009) - IMDb: 8.0
10. Dedemin İnsanları (2011) - IMDb: 8.0
9. Kış Uykusu (2014) - IMDb: 8.1
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8. Sarmaşık (2015) - IMDb: 8.1
7. Ahlat Ağacı (2018) - IMDb: 8.1
6. Pardon (2005) - IMDb: 8.2
5. Babam ve Oğlum (2005) - IMDb: 8.3
4. Bizim İçin Şampiyon (2018) - IMDb: 8.3
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3. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu - IMDb: 8.3
2. Ayla (2017) - IMDb: 8.4
1. Dağ 2 (2016) - IMDb: 8.7
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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