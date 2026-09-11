Kemal Sunal'ın Şabanoğlu Şaban Filminin Devamı Çekiliyor: Başrol İçin Seçilen İsim Duygulandırdı!

Filmde askerlik sırasında sakarlıklarıyla kumandanı Hüsamettin’i çileden çıkaran Şaban, terhis olduktan sonra arkadaşı Ramazan ile birlikte bir eğlence mekânında çalgıcılık yapmaya başlıyor. İkisi de burada kanto yapan Nigar’a âşık oluyor. Ardından tamamen tesadüf eseri, polisin uzun süredir yakalamaya çalıştığı Kadırgalı Eşref’i yakalıyorlar ve Nazır Paşa tarafından gizli polis olarak görevlendiriliyorlar. Asıl macera ise Nazır Paşa’nın konağında bir elmasın çalınmasıyla başlıyor. Şaban ve Ramazan’dan elması bulmaları isteniyor. Eski kumandanları Hüsamettin’in de aynı konakta karşılarına çıkmasıyla olaylar iyice karışıyor. Film bundan sonra polisiye, yanlış anlaşılmalar ve fiziksel komedi üzerinden ilerliyor. Defalarca kez izlesek de her defasında kahkahaya boğulduğumuz filmde Kemal Sunal (Şaban), Halit Akçatepe (Ramazan) ve Şener Şen (Kumandan Hüsamettin) rol alıyor. Kadroda ayrıca Adile Naşit, Ayşen Gruda, Şevket Altuğ, Sevda Aktolga, Sıtkı Akçatepe ve Dinçer Çekmez gibi Yeşilçam’ın önemli isimleri bulunuyor.