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Kemal Sunal'ın Şabanoğlu Şaban Filminin Devamı Çekiliyor: Başrol İçin Seçilen İsim Duygulandırdı!

Kemal Sunal'ın Şabanoğlu Şaban Filminin Devamı Çekiliyor: Başrol İçin Seçilen İsim Duygulandırdı!

Kemal Sunal
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.09.2026 - 07:34 Son Güncelleme: 11.09.2026 - 07:35
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1977 yapımı Şabanoğlu Şaban filmi Türk sinemasının unutulmaz eserleri arasında yer aldı. Türk sinemasının efsane oyuncusu Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı filmin devamı niteliğinde Şabanoğlu Şabanoğlu Şaban filminin çekileceği öğrenildi. Başrol için seçilen isim duygulandırdı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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1977 yılında yayınlanan ve belki de defalarca kez izlediğimiz Şabanoğlu Şaban, her izleyişimizde kahkahaya boğacak kadar güçlü bir yapım.

1977 yılında yayınlanan ve belki de defalarca kez izlediğimiz Şabanoğlu Şaban, her izleyişimizde kahkahaya boğacak kadar güçlü bir yapım.

Filmde askerlik sırasında sakarlıklarıyla kumandanı Hüsamettin’i çileden çıkaran Şaban, terhis olduktan sonra arkadaşı Ramazan ile birlikte bir eğlence mekânında çalgıcılık yapmaya başlıyor. İkisi de burada kanto yapan Nigar’a âşık oluyor. Ardından tamamen tesadüf eseri, polisin uzun süredir yakalamaya çalıştığı Kadırgalı Eşref’i yakalıyorlar ve Nazır Paşa tarafından gizli polis olarak görevlendiriliyorlar. Asıl macera ise Nazır Paşa’nın konağında bir elmasın çalınmasıyla başlıyor. Şaban ve Ramazan’dan elması bulmaları isteniyor. Eski kumandanları Hüsamettin’in de aynı konakta karşılarına çıkmasıyla olaylar iyice karışıyor. Film bundan sonra polisiye, yanlış anlaşılmalar ve fiziksel komedi üzerinden ilerliyor. Defalarca kez izlesek de her defasında kahkahaya boğulduğumuz filmde Kemal Sunal (Şaban), Halit Akçatepe (Ramazan) ve Şener Şen (Kumandan Hüsamettin) rol alıyor. Kadroda ayrıca Adile Naşit, Ayşen Gruda, Şevket Altuğ, Sevda Aktolga, Sıtkı Akçatepe ve Dinçer Çekmez gibi Yeşilçam’ın önemli isimleri bulunuyor.

Filmin ansızın yeniden gündeme gelme nedeni ise Şabanoğlu Şaban'ın devam filminin çekilecek olması.

Filmin ansızın yeniden gündeme gelme nedeni ise Şabanoğlu Şaban'ın devam filminin çekilecek olması.

Eylül 2026'nın sonunda sete çıkması planlanan Şabanoğlu Şabanoğlu Şaban filminin başrolünde ise Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal rol alacak. Ancak filmin hikayesi de henüz ayrıntılı biçimde açıklanmış değil. Bilinen tek net çerçeve, Ali Sunal’ın başrolde olduğu ikinci kuşak Şaban’ın yeni macerasının anlatılacağı. Daha önce Ayla, Müslüm, Türk İşi Dondurma ve Kağıttan Hayatlar gibi filmleri yöneten Can Ulkay ise filmin yönetmen koltuğunda oturacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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