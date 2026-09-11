Kemal Sunal'ın Şabanoğlu Şaban Filminin Devamı Çekiliyor: Başrol İçin Seçilen İsim Duygulandırdı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
1977 yapımı Şabanoğlu Şaban filmi Türk sinemasının unutulmaz eserleri arasında yer aldı. Türk sinemasının efsane oyuncusu Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı filmin devamı niteliğinde Şabanoğlu Şabanoğlu Şaban filminin çekileceği öğrenildi. Başrol için seçilen isim duygulandırdı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1977 yılında yayınlanan ve belki de defalarca kez izlediğimiz Şabanoğlu Şaban, her izleyişimizde kahkahaya boğacak kadar güçlü bir yapım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Filmin ansızın yeniden gündeme gelme nedeni ise Şabanoğlu Şaban'ın devam filminin çekilecek olması.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın