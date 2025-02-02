Soğuk Havalarda Evinde Dizi Keyfi Yapmak İsteyenler Buraya: İşte IMDb Puanı Yüksek 20 Yabancı Dizi!

Philadelphia'nın bir köşesinde, İrlanda temalı bir barın sahibi olan beş egoist dost, yetişkinliğin karmaşık labirentinde yolunu bulmaya çalışıyor. Ancak bu alanda pek de başarılı oldukları söylenemez. Hayatlarını günübirlik ve yüzeysel bir şekilde sürdüren bu grup, saplantılı bakış açıları ve önyargıları nedeniyle sık sık zor zamanlar geçiriyorlar. Bu beş arkadaşın, hayatın zorluklarına karşı nasıl mücadele ettiklerini ve yetişkin dünyasında nasıl ayakta kalmaya çalıştıklarını anlatan bu hikaye, Philadelphia'nın renkli ve karmaşık sosyal yaşamına eşsiz bir bakış sunuyor. Kendi iç dünyalarında bile karmaşa yaşayan bu beş dostun, dış dünyayla olan ilişkileri de oldukça ilginç ve karmaşık durumlar ortaya çıkarıyor.