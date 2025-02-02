Soğuk Havalarda Evinde Dizi Keyfi Yapmak İsteyenler Buraya: İşte IMDb Puanı Yüksek 20 Yabancı Dizi!
Soğuk Havalarda Evinde Dizi Keyfi Yapmak İsteyenler Buraya: İşte IMDb Puanı Yüksek 20 Yabancı Dizi!
Havalar soğukken en sevdiği etkinlik evde battaniye altına girip dizi izlemek olanlar vardır aramızda. Bilgisiyarınızın ya da televizyonunuzun başına geçip ne izleyeceğini bulamayanlara ilaç gibi bir listeyle geldik. Sizler için IMDb puanı en yüksek 20 yabancı diziyi derledik. Pek çok türden yapımı barındıran bu liste diziseverlerin favorisi olacak'
İşte IMDb puanı en yüksek 20 yabancı dizi...
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20. Doktor House (2004–2012) - IMDb: 8.7
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19. Stranger Things (2016–2025) - IMDb: 8.7
18. Fargo (2014–2024) - IMDb: 8.8
17. It's Always Sunny in Philadelphia (2005–) - IMDb: 8.8
16. Twin Peaks (İkiz Tepeler) (1990–1991) - IMDb: 8.8
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15. Death Note (2006–2007) - IMDb: 8.9
14. Firefly (2002–2003) - IMDb: 8.9
13. Seinfeld (1989–1998) - IMDb: 8.9
12. Friends (1994–2004) - IMDb: 8.9
11. True Detective (2014–) - IMDb: 8.9
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10. The Office (2005–2013) - IMDb: 9.0
9. Better Call Saul (2015–2022) - IMDb: 9.0
8. Sherlock (2010–2017) - IMDb: 9.1
7. Rick and Morty (2013–) - IMDb: 9.1
6. The Sopranos (1999–2007) - IMDb: 9.2
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5. Game of Thrones (2011–2019) - IMDb: 9.2
4. Avatar: Son Hava Bükücü (2005–2008) - IMDb: 9.3
3. The Wire (2002–2008) - IMDb: 9.3
2. Band of Brothers (2001) - IMDb: 9.4
1. Breaking Bad (2008–2013) - IMDb: 9.5
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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