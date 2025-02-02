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Soğuk Havalarda Evinde Dizi Keyfi Yapmak İsteyenler Buraya: İşte IMDb Puanı Yüksek 20 Yabancı Dizi!

Soğuk Havalarda Evinde Dizi Keyfi Yapmak İsteyenler Buraya: İşte IMDb Puanı Yüksek 20 Yabancı Dizi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
02.02.2025 - 17:10

Havalar soğukken en sevdiği etkinlik evde battaniye altına girip dizi izlemek olanlar vardır aramızda. Bilgisiyarınızın ya da televizyonunuzun başına geçip ne izleyeceğini bulamayanlara ilaç gibi bir listeyle geldik. Sizler için IMDb puanı en yüksek 20 yabancı diziyi derledik. Pek çok türden yapımı barındıran bu liste diziseverlerin favorisi olacak'

İşte IMDb puanı en yüksek 20 yabancı dizi...

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20. Doktor House (2004–2012) - IMDb: 8.7

20. Doktor House (2004–2012) - IMDb: 8.7

New Jersey'deki Princeton Plainsboro Hastanesi'nde görev yapan Dr. Gregory House, bulaşıcı hastalıklar ve nefroloji alanında uzmanlaşmış, tanınmış bir hekimdir. Tıbbi Tanı Uzmanlığı Departmanı'nın başında bulunan House, teşhis konulamayan hastaları üç kişilik ekibiyle birlikte tedavi eder.

19. Stranger Things (2016–2025) - IMDb: 8.7

19. Stranger Things (2016–2025) - IMDb: 8.7

1980'lerin Indiana'sında bir grup genç arkadaş doğaüstü güçlere ve hükümetin gizli işlerine tanık olur. Cevapları ararken, çocuklar bir dizi olağanüstü gizemi çözerler.

18. Fargo (2014–2024) - IMDb: 8.8

18. Fargo (2014–2024) - IMDb: 8.8

Gizemli bir kiralık katil olan Lorne Malvo, bir görev sırasında geçirdiği kazayla hastaneye düşer. Burada, Lester Nygaard adlı genç bir adamla karşılaşır ve bu karşılaşma, Lester'ın yaşamını kökten değiştirir. Sıradan bir yaşam süren ve geçmişi başarısızlıkla dolu olan Lester, ailesi tarafından sürekli hor görülür. Ancak, Malvo ile yaptığı sohbetler sonucunda Lester, karısını öldürerek yeni bir yaşama adım atar. Artık herkesin tanıdığı kişi olmaktan çıkar. Suç işledikten sonra Malvo'dan yardım talep eden Lester, onunla birlikte hareket etmeye başlar. Bemidji Polis Departmanı'ndaki hırslı dedektif Molly Solverson ve Duluth Polis Departmanı'nda çalışan Gus Grimly, işlenen cinayetleri çözmek için bir araya gelirler.

17. It's Always Sunny in Philadelphia (2005–) - IMDb: 8.8

17. It's Always Sunny in Philadelphia (2005–) - IMDb: 8.8

Philadelphia'nın bir köşesinde, İrlanda temalı bir barın sahibi olan beş egoist dost, yetişkinliğin karmaşık labirentinde yolunu bulmaya çalışıyor. Ancak bu alanda pek de başarılı oldukları söylenemez. Hayatlarını günübirlik ve yüzeysel bir şekilde sürdüren bu grup, saplantılı bakış açıları ve önyargıları nedeniyle sık sık zor zamanlar geçiriyorlar. Bu beş arkadaşın, hayatın zorluklarına karşı nasıl mücadele ettiklerini ve yetişkin dünyasında nasıl ayakta kalmaya çalıştıklarını anlatan bu hikaye, Philadelphia'nın renkli ve karmaşık sosyal yaşamına eşsiz bir bakış sunuyor. Kendi iç dünyalarında bile karmaşa yaşayan bu beş dostun, dış dünyayla olan ilişkileri de oldukça ilginç ve karmaşık durumlar ortaya çıkarıyor.

16. Twin Peaks (İkiz Tepeler) (1990–1991) - IMDb: 8.8

16. Twin Peaks (İkiz Tepeler) (1990–1991) - IMDb: 8.8

David Lynch'in yaratıcılığıyla televizyon dünyasına farklı bir boyut kazandıran bir seri. Laura Palmer adındaki genç bir kızın ölümü, huzurlu ve sakin bir yer gibi görünen küçük bir kasabayı alt üst eder. Kasaba, dışarıdan bakıldığında sakin ve huzurlu görünse de, aslında iç yüzü oldukça karmaşık ve gizemlidir. Cinayeti çözmek için FBI'dan Ajan Dale Cooper, bu gizem dolu kasabaya gönderilir. Bu, sadece bir cinayeti çözme hikayesi değil, aynı zamanda kasabanın karanlık yüzünü de ortaya çıkaran bir süreçtir.

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15. Death Note (2006–2007) - IMDb: 8.9

15. Death Note (2006–2007) - IMDb: 8.9

Üniversite sınavlarına hazırlanan lise son sınıf öğrencisi Yagami Light, hayatını monoton ve sıkıcı bulmaktadır. Ancak, hayatı “Death Note” adlı bir defteri bulmasıyla tamamen değişir. Bu esrarengiz defteri keşfeden Yagami, deftere ismi yazılan kişilerin hayatlarının son bulduğunu fark eder. Defterin gücünü test etmek için, televizyonda gördüğü bir rehine krizindeki suçlunun ismini deftere yazar ve adam kısa süre sonra hayatını kaybeder. Bu durum karşısında şaşkına dönen Yagami, defterin gücünü kullanarak suçluları hedef alır ve kendi ideal dünyasını yaratma yolunda ilerler.

14. Firefly (2002–2003) - IMDb: 8.9

14. Firefly (2002–2003) - IMDb: 8.9

Unutulmaz bir bilimkurgu serisi olan Firefly, 2517 yılında Serenity adlı bir uzay gemisinde görev yapan dokuz kişilik ekibin maceralarını konu alır. Gemideki kaptan ve mürettebatın bir kısmı, iç savaşı kaybetmiş eski askerlerden oluşur. Bu eski askerler, galaksi hükümetinin kontrolü dışında kalan bölgelerde yasa dışı faaliyetlerde bulunan uzay kovboylarıdır. 14 bölüm süren ilk sezonun ardından ne yazık ki iptal edilen dizi, Serenity adlı film için esin kaynağı olmuştur.

13. Seinfeld (1989–1998) - IMDb: 8.9

13. Seinfeld (1989–1998) - IMDb: 8.9

Nevrotik New Yorklu stand-up komedyeni Jerry Seinfeld ve onun kadar nevrotik New Yorklu arkadaşlarının devam eden talihsizlikleri.

12. Friends (1994–2004) - IMDb: 8.9

12. Friends (1994–2004) - IMDb: 8.9

Monica ve Rachel, çocukluklarından beri arkadaş olan iki kadın, Monica'nın kardeşi Ross, Ross'un üniversite yıllarından beri dostu Chandler, Chandler'ın ev arkadaşı Joey ve Monica'nın eski dostu Phoebe. Bu altı kişi, geçmişlerinin bir yerlerde kesiştiği bir yaşamda, birbirlerinin hayatlarının ayrılmaz bir parçası olmuşlardır. Dostlukları ve mizahları, onları bir arada tutan güçlü bağlar oluşturmuştur. Bu karakterler, izleyicinin gözleri önünde, on sezon boyunca büyüyüp gelişmişlerdir. Ayrıca, Jennifer Aniston gibi daha sonra ünlenecek olan isimlere de ev sahipliği yapmış olan bu dizi, unutulmazlar arasında yerini almıştır.

11. True Detective (2014–) - IMDb: 8.9

11. True Detective (2014–) - IMDb: 8.9

Dedektif Rust Cohle (McConaughey) ve Martin Hart (Harrelson), Louisiana Cinayet Masası'nda görevli iki deneyimli dedektiftir. Bir seri katilin izini süren bu ikili, bu karmaşık davanın labirentinde ilerlerken, kendi hayatları da karmaşık bir hal alır. 17 yıl boyunca süren bu zorlu takip, dedektiflerin hayatlarını altüst eder. Ancak, yıllar sonra davanın yeniden açılmasıyla, kendilerini beklenmedik bir durumda, sorgu masasının karşısında bulurlar. Bu durum, hem kendi geçmişlerini hem de davanın gelişimini yeni bir perspektiften değerlendirmelerine yol açar.

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10. The Office (2005–2013) - IMDb: 9.0

10. The Office (2005–2013) - IMDb: 9.0

Dunder Mifflin Paper Company'nin Scranton, Pensilvanya'daki şubesindeki ofis çalışanlarının günlük yaşamlarını mercek altına alan Amerikan yapımı bir durum komedisi olan The Office, izleyicisine komedi dolu anlar sunar. Bu kurgusal şirketin çalışanları, televizyon ekranlarına taşınan renkli karakterleri ve olayları ile seyirciyi kendine bağlar. Her bölüm, ofis ortamında geçen komik, dramatik ve sıradan anları ekrana taşıyarak, izleyicinin hem gülmesini hem de düşünmesini sağlar.

9. Better Call Saul (2015–2022) - IMDb: 9.0

9. Better Call Saul (2015–2022) - IMDb: 9.0

Ceza avukatı Jimmy McGill'in Walter White ve Jesse Pinkman ile kader karşılaşmasına kadar geçen yıllarda yaşadığı denemeler ve sıkıntılara konu ediliyor.

8. Sherlock (2010–2017) - IMDb: 9.1

8. Sherlock (2010–2017) - IMDb: 9.1

Sherlock Holmes'un modern bir yorumu ile karşı karşıyayız. Bu sefer, büyüleyici dedektifimiz, günümüz Londra'sının karmaşık labirentlerinde, çağımızın zorluklarına karşı mücadele ediyor. Yanında, her zaman olduğu gibi güvendiği Doktor Watson var ve en büyük rakibi, hain Moriarty hala peşinde. Konakladığı adres hala aynı; Baker Street... Ancak, zamanın ruhu değişti ve teknoloji hayatın her alanına sirayet etti. Cep telefonları, mesajlaşma servisleri, e-postalar ve bloglar artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Fakat Sherlock, her zamanki gibi, kendine has tarzıyla ilerlemeye devam ediyor. Kendi yolunu çiziyor ve bu modern dünyada bile, eski usül dedektiflik yöntemlerini uyguluyor.

7. Rick and Morty (2013–) - IMDb: 9.1

7. Rick and Morty (2013–) - IMDb: 9.1

Justin Roiland ve Dan Harmon'un yetenekli ellerinden çıkan bir yetişkin animasyon televizyon şovu olan Rick ve Morty, Adult Swim kanalının en sevilen programlarından biridir. Alkolik bir bilim adamı olan Rick ile torunu Morty'nin, aile yaşantıları ile boyutlar arası yolculukları arasında denge kurmaya çalıştıkları bu dizi, izleyicilerine eşsiz bir deneyim sunar. İki ana karakterin maceraları, hem komik hem de düşündürücü bir hikaye anlatımı ile birleşiyor, izleyicinin dikkatini baştan sona kadar sürdürüyor.

6. The Sopranos (1999–2007) - IMDb: 9.2

6. The Sopranos (1999–2007) - IMDb: 9.2

Tony Soprano, New Jersey'deki bir Amerikan-İtalyan mafya ailesinin lideri olarak yaşamını sürdürürken, Soprano Ailesi'nin diğer üyelerinin hayatlarına da ışık tutan bir dizi ile karşı karşıyayız. Bu dizi, toplamda 86 bölümle ekranlara gelmiş ve kazandığı sayısız ödül, aldığı pozitif yorumlarla 'tüm zamanların en iyi dizileri' listesine adını altın harflerle yazdırmıştır.

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5. Game of Thrones (2011–2019) - IMDb: 9.2

5. Game of Thrones (2011–2019) - IMDb: 9.2

Game of Thrones, Westeros'taki yedi krallığın ve onları yöneten ailelerin karmaşık ilişkilerini ve çatışmalarını odak noktasına alıyor. Bu krallıklar, tarihlerinde bağımsızlıkla anılan bir dönem yaşamış olsalar da, Essos'tan gelen ve ejderhaların gücünü kullanan Targaryen hanedanıyla girdikleri savaşı kaybederek bağımsızlıklarını yitiriyorlar.

4. Avatar: Son Hava Bükücü (2005–2008) - IMDb: 9.3

4. Avatar: Son Hava Bükücü (2005–2008) - IMDb: 9.3

'Avatar Aang' ve dostlarının, Asya kökenli dövüş sanatları ve elementlerle süslenmiş bir dünyada geçen, acımasız Ateş Kralı'na karşı verdikleri kurtuluş mücadelesi, izleyenleri adeta ekranlara kilitlemektedir. Bu kahramanların, dünyayı zalim hükümdarın zulmünden kurtarmak için çıktıkları bu büyüleyici yolculuk, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaktadır.

3. The Wire (2002–2008) - IMDb: 9.3

3. The Wire (2002–2008) - IMDb: 9.3

Baltimore, Amerika'da kurgulanan dizi, her yeni sezonunda farklı bir sorunla karşımıza çıkıyor ve suç dünyasına farklı bir bakış açısı getiriyor. Dizi, gerçek yaşamdan alınan olayları temel alıyor. Wire'ın yaratıcısı ve yazarı David Simon, eski bir polis muhabiri olması sebebiyle diziyi belgesel havasında bir atmosfere büründürmüştür.

2. Band of Brothers (2001) - IMDb: 9.4

2. Band of Brothers (2001) - IMDb: 9.4

1942 yılında, Toccoa Kampı'nda bulunan 101. Hava Kuvvetleri ve 506. Alay'ın gönüllü askerleri, zorlu bir süreçle karşı karşıyaydı. Yoğun bir eğitim programı, ter ve emek gerektiren bu süreçte, tüm stratejileri baştan ele alındı. Düşman hatlarının ardında, çıkartma gününde, içgüdülerine ve görevlerini başarıyla tamamlayabileceklerine olan inançları test edildi. Kendilerine ve silah arkadaşlarına duyulan güven, her şeyin üzerindeydi. Steven Spielberg ve Tom Hanks, 'Er Ryan'ı Kurtarmak' filminin ardından, İkinci Dünya Savaşı'nda daha çok anlatılacak hikaye olduğunu fark ettiler. 'Kardeşler Takımı', Stephen E. Ambrose'un kitabından uyarlanan, savaşın gerçekçi ve heyecan verici bir destanıdır.

1. Breaking Bad (2008–2013) - IMDb: 9.5

1. Breaking Bad (2008–2013) - IMDb: 9.5

Düşünün, bir doktor size ölümcül bir hastalığınız olduğunu ve sadece iki yılınızın kaldığını söyledi. Ne yapardınız? Dünyayı dolaşmak, sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmek veya belki de hiç cesaret edemediğiniz bir şeyi denemek... Bunlar sizin düşünebileceğiniz seçenekler olabilir. Ancak, Walter White için durum biraz daha karmaşık. The XFiles'ın yaratıcısı Vince Gillian'ın elinden çıkan Breaking Bad, ölümle yüzleşen sıradan bir adamın olağanüstü hikayesini konu alıyor. Walter, New Mexico'da eşi ve engelli oğlu Jr. ile sakin bir hayat süren, kurallara bağlı bir kimya öğretmenidir. Ancak, ölümcül evrede akciğer kanseri olduğunu öğrenince, hayatı tamamen değişir. Walter, günlük endişelerden ve toplumun koyduğu sınırlamalardan kaçarak, kimya bilgisini uyuşturucu üretmek ve satmak için kullanmaya başlar. Amacı, ölümünden sonra ailesinin geçimini sağlayacak miktarda para biriktirmektir. Ancak, durum hızla kontrolden çıkar. Sıradan bir aile babasının uyuşturucu çetesinin liderine dönüşümünün hem komik hem de duygusal hikayesini kaçırmayın.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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