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Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun Avrupa'daki Tarihi Geri Dönüşleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun Avrupa'daki Tarihi Geri Dönüşleri

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.03.2025 - 01:07

Mart ayı itibarıyla Avrupa'da yoluna devam eden tek Türk takımı olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde adını son 16'ya yazdırarak İskoç temsilcisi Rangers ile eşleşmişti. Ancak Jose Mourinho ve öğrencileri, turun ilk ayağında Kadıköy’de rakibine 3-1 mağlup olarak çeyrek final yolunda işini zora soktu. Peki, Mourinho kariyerinde Avrupa kupalarında ilk maçı kaybettikten sonra hangi takımlarla unutulmaz geri dönüşlere imza attı? (Ajansspor - Akın Ungan)

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Mourinho’nun ilk maçları kaybedip Avrupa'da tur atladığı altı eşleşme var.

Mourinho’nun ilk maçları kaybedip Avrupa'da tur atladığı altı eşleşme var.

62 yaşındaki Portekizli teknik adam, Avrupa kupaları kariyerinde çift maçlı eleme turlarında ilk maçı kaybettiği altı eşleşmede bir üst tura yükselmeyi başardı.

Porto ile kupa kaldırdığı sezon Panathinaikos'u geçmişti.

Porto ile kupa kaldırdığı sezon Panathinaikos'u geçmişti.

2002-2003 UEFA Kupası çeyrek finalinde Panathinaikos'a 1-0 mağlup olan Porto, rövanşta 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi ve sezon sonunda kupaya uzandı.

Chelsea zamanında Barça ve PSG'yi saf dışı bırakmıştı.

Chelsea zamanında Barça ve PSG'yi saf dışı bırakmıştı.

2004-2005 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona’ya ilk maçta 2-1 yenilen Chelsea, rövanşta 4-2 kazanarak tur atladı. 2013-2014 sezonunda ise PSG karşısında 3-1'lik yenilginin ardından evinde 2-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Roma kariyerinde kupaya giden yol.

Roma kariyerinde kupaya giden yol.

2021-2022 sezonunda Roma, Konferans Ligi çeyrek finalinde Bodo/Glimt’e 2-1 kaybetse de rövanşta 4-0 kazanarak yarı finale çıktı, kupayı müzesine götürdü. Bir sonraki sezon ise Avrupa Ligi son 16 play-off etabında Salzburg’a 1-0 kaybettikten sonra 2-0’lık galibiyetle tur atladı. Feyenoord karşısında ise 1-0’lık yenilgiyi 4-1’lik zaferle telafi etti, yarı finale çıktı.

Rangers - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rangers - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sarı-lacivertli temsilcimiz 3-1'in rövanşında İskoçya'da sahne alacak. Avrupa Ligi'nde son sekiz takım arasına girecek tarafın belli olacağı mücadele, 13 Mart Perşembe günü oynanacak. Saat 23'te başlayacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Bozkurt

Avrupa'da geri dönüş yaptığı kadrolarla şu anki kadro kalitesi bir değil yalnız. Fenerbahçe'nin kadrosu Süper Lig ölçütlerinde bile öyle ahım şahım değil. So... Devamını Gör

Hakan Kutlay Kutlu

rakip rangers ama. fenerle kiyaslanmaz

.

Evet, Kadrolar kıyaslanamaz, Fener'in işi zor

Hakan Kutlay Kutlu

bunların hepsini iç sahada yapti sanirim oyle hatırlıyorum