Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun Avrupa'daki Tarihi Geri Dönüşleri
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun Avrupa'daki Tarihi Geri Dönüşleri
Mart ayı itibarıyla Avrupa'da yoluna devam eden tek Türk takımı olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde adını son 16'ya yazdırarak İskoç temsilcisi Rangers ile eşleşmişti. Ancak Jose Mourinho ve öğrencileri, turun ilk ayağında Kadıköy’de rakibine 3-1 mağlup olarak çeyrek final yolunda işini zora soktu. Peki, Mourinho kariyerinde Avrupa kupalarında ilk maçı kaybettikten sonra hangi takımlarla unutulmaz geri dönüşlere imza attı? (Ajansspor - Akın Ungan)
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Mourinho’nun ilk maçları kaybedip Avrupa'da tur atladığı altı eşleşme var.
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Porto ile kupa kaldırdığı sezon Panathinaikos'u geçmişti.
Chelsea zamanında Barça ve PSG'yi saf dışı bırakmıştı.
Roma kariyerinde kupaya giden yol.
Rangers - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Avrupa'da geri dönüş yaptığı kadrolarla şu anki kadro kalitesi bir değil yalnız. Fenerbahçe'nin kadrosu Süper Lig ölçütlerinde bile öyle ahım şahım değil. So... Devamını Gör
rakip rangers ama. fenerle kiyaslanmaz
Evet, Kadrolar kıyaslanamaz, Fener'in işi zor
bunların hepsini iç sahada yapti sanirim oyle hatırlıyorum