Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun Avrupa'daki Tarihi Geri Dönüşleri

Mart ayı itibarıyla Avrupa'da yoluna devam eden tek Türk takımı olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde adını son 16'ya yazdırarak İskoç temsilcisi Rangers ile eşleşmişti. Ancak Jose Mourinho ve öğrencileri, turun ilk ayağında Kadıköy’de rakibine 3-1 mağlup olarak çeyrek final yolunda işini zora soktu. Peki, Mourinho kariyerinde Avrupa kupalarında ilk maçı kaybettikten sonra hangi takımlarla unutulmaz geri dönüşlere imza attı? (Ajansspor - Akın Ungan)