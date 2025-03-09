Cesena - Salernitana Maçının Gizli Kahramanı Top Toplayıcı Ivan

Futbol her ne kadar anlık karar ve sezgilerin büyük fark yarattığı oyun olsa da bazen oyuncular dışarıdan bir göze ihtiyaç duyabilir. Bu nasıl mı olur? Gelin anlatalım: Saha kenarında bekleyen küçük top toplayıcı çocuk, maçın kaderine etki etti.