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Cesena - Salernitana Maçının Gizli Kahramanı Top Toplayıcı Ivan

Cesena - Salernitana Maçının Gizli Kahramanı Top Toplayıcı Ivan

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
09.03.2025 - 14:53

Futbol her ne kadar anlık karar ve sezgilerin büyük fark yarattığı oyun olsa da bazen oyuncular dışarıdan bir göze ihtiyaç duyabilir. Bu nasıl mı olur? Gelin anlatalım: Saha kenarında bekleyen küçük top toplayıcı çocuk, maçın kaderine etki etti.

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İtalya Serie B’de oynanan Cesena-Salernitana karşılaşmasını takip edenler yıllar geçse de unutamayacakları bir olaya şahit oldu.

İtalya Serie B’de oynanan Cesena-Salernitana karşılaşmasını takip edenler yıllar geçse de unutamayacakları bir olaya şahit oldu.

Ligin 28. haftasında adını bir üst lige yazdırmak için play-off potasında kalmak isteyen Cesena, geçtiğimiz sezon Seri A'ya veda eden bu sezon da alt sıralardan kurtulamayan Salernitana'yı konuk etti.

Karşılaşmada dakikalar 80’i gösterirken tabelada 0-0’lık eşitlik vardı.

Karşılaşmada dakikalar 80’i gösterirken tabelada 0-0’lık eşitlik vardı.

İlk 45 dakikası golsüz sona eren mücadelenin son bölümüne de aynı skorla girildi. Deplasman ekibi 83'te penaltı kazandı. Topun başına 28 yaşındaki forvet Alberto Cerri geçti. Golcü oyuncunun vuruşunda ev sahibi Cesena'nın file bekçisi maçın da oyuncusu seçilen Jonathan Klinsmann başarılı oldu. Takımını ayakta tuttu.

Maç 2-0 Cesena'nın galibiyetiyle sonuçlandı.

Maç 2-0 Cesena'nın galibiyetiyle sonuçlandı.

Deplasman ekibinin kaçırdığı penaltı sonrası ev sahibi, 84'te Presita ile üstünlüğü ele aldı. 90+4'te de Antonucci skoru belirleyen golü atarak takımına üç puanı getirdi. Bu sonuçla Cesena 37 olan puanını 40 yaptı, Salernitana ise düşme potasından bu hafta da çıkamadı, 26 puanda kaldı.

Maçın gizli kahramanı aslında top toplayıcı çocuktu.

Maçın gizli kahramanı aslında top toplayıcı çocuktu.

Salernitana'nın kazandığı penaltıda gözler topun başına geçen Cerri’ye çevrildi. Ancak asıl dikkat çeken an, vuruştan önce Cesena kalecisi Jonathan Klinsmann’ın yaptığı beklenmedik bir hareket oldu.

Münih doğumlu Amerikalı kaleci, şut çekilecek köşeyi analiz ekiplerinin yönlendirmesine veya geçmiş istatistiklere göre seçmek yerine, saha kenarındaki top toplayıcı küçük futbol tutkunu Ivan’a sordu: 'Sence nereye vurur?' Cevap netti: 'Sağına vuracak, kurtarırsın!'

Klinsmann, Ivan’ın tahminine güvenerek sağ köşeye uzandı ve Cerri’nin sert vuruşunu çıkardı.

Maç sonrası kutlamalarda Klinsmann, takım arkadaşlarının tebriklerini kabul ederken bu başarıda büyük payı olan kişiyi unutmadı.

*Jonathan Klinsmann, Alman futbolunun önemli isimlerinden Stuttgart ve Bayern'in eski golcüsü Jürgen Klinsmann'ın oğlu.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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