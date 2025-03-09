Cesena - Salernitana Maçının Gizli Kahramanı Top Toplayıcı Ivan
Cesena - Salernitana Maçının Gizli Kahramanı Top Toplayıcı Ivan
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İtalya Serie B’de oynanan Cesena-Salernitana karşılaşmasını takip edenler yıllar geçse de unutamayacakları bir olaya şahit oldu.
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Karşılaşmada dakikalar 80’i gösterirken tabelada 0-0’lık eşitlik vardı.
Maç 2-0 Cesena'nın galibiyetiyle sonuçlandı.
Maçın gizli kahramanı aslında top toplayıcı çocuktu.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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