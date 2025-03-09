Alperen Şengün'den Pelicans Maçında Posterlik Smaç

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, New Orleans Pelicans karşısında sergilediği performansla geceye damga vurdu. 22 yaşındaki pivot, maç boyunca hem savunmada hem de hücumda etkili bir oyun ortaya koyarken smaçla bulduğu sayı maçın en konuşulan hareketi oldu.