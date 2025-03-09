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Alperen Şengün'den Pelicans Maçında Posterlik Smaç

Alperen Şengün'den Pelicans Maçında Posterlik Smaç

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
09.03.2025 - 09:57

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, New Orleans Pelicans karşısında sergilediği performansla geceye damga vurdu. 22 yaşındaki pivot, maç boyunca hem savunmada hem de hücumda etkili bir oyun ortaya koyarken smaçla bulduğu sayı maçın en konuşulan hareketi oldu.

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Houston Rockets, New Orleans Pelicans'ı rahat geçti.

Houston Rockets, New Orleans Pelicans'ı rahat geçti.

Geçen sezona kıyasla bu sezon istikrarlı bir grafik çizen Houston Rockets, New Orleans Pelicans'ı 146-117'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Milli basketbolcu Alperen Şengün, elde edilen galibiyette önemli bir rol oynadı.

Milli basketbolcu Alperen Şengün, elde edilen galibiyette önemli bir rol oynadı.

22 yaşındaki oyuncumuz, 32 dakika süre aldığı karşılaşmayı 20 sayı, 5 ribaund, 6 asist, 2 top çalma, 2 blok ile tamamladı.

Şengün'den yeni bir posterlik smaç geldi 💫

Maçtaki performansından öne çıkan anlar 🚀

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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