Alperen Şengün'den Pelicans Maçında Posterlik Smaç
Alperen Şengün'den Pelicans Maçında Posterlik Smaç
NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, New Orleans Pelicans karşısında sergilediği performansla geceye damga vurdu. 22 yaşındaki pivot, maç boyunca hem savunmada hem de hücumda etkili bir oyun ortaya koyarken smaçla bulduğu sayı maçın en konuşulan hareketi oldu.
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Houston Rockets, New Orleans Pelicans'ı rahat geçti.
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Milli basketbolcu Alperen Şengün, elde edilen galibiyette önemli bir rol oynadı.
Şengün'den yeni bir posterlik smaç geldi 💫
Maçtaki performansından öne çıkan anlar 🚀
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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