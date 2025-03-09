Şanssızlığın Böylesi: İspanya'daki Tüm Planı Altüst Olan Futbolsever

Barcelona'nın en ünlü caddelerinden Paseo de Gracia ile Jardinets de Gracia'nın birbirine kavuştuğu noktada bulunan bir bank zamanla inanılmaz bir üne kavuştu. Bu şöhretin sebebi ise eski milli futbolcu Arda Turan.

Yıllar önce yıldızlarla dolu Barça kadrosunda kendine yer bulan Arda, bir akşam Japon restoranı Parco'da yemek yedikten sonra kahvesini dışarıda içmeyi tercih etti, restoranın önündeki banka oturdu, bu anı ölümsüzleştirmek istedi. Sosyal medya hesabından tarihe geçecek pozu paylaştı. Yıldız oyuncunun yayınlandığı kare o kadar beğenildi, ilgi gördü ki bank zamanla Barcelona şehrinin en turistik noktalarından biri oldu. Ancak şu sıralar caddedeki yenileme çalışmaları nedeniyle yerinden kaldırıldı.