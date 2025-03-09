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Şanssızlığın Böylesi: İspanya'daki Tüm Planı Altüst Olan Futbolsever

Şanssızlığın Böylesi: İspanya'daki Tüm Planı Altüst Olan Futbolsever

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
09.03.2025 - 08:57

Futbol, milyonlarca insan için bir yaşam tarzı. Kimi taraftarlar için ise bu tutku, sadece ekran başında değil, tribünlerde ya da futbol tarihine tanıklık eden mekanlarda deneyimlenmeli. Ancak bazen büyük bir heyecanla yapılan planlar beklenmedik aksiliklerle bozulabiliyor. Tıpkı İspanya'ya giden bir futbolseverin yaşadığı talihsiz olaylar gibi.

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"Arda Turan Bankı" yerinden kaldırıldı.

"Arda Turan Bankı" yerinden kaldırıldı.

Barcelona'nın en ünlü caddelerinden Paseo de Gracia ile  Jardinets de Gracia'nın birbirine kavuştuğu noktada bulunan bir bank zamanla inanılmaz bir üne kavuştu. Bu şöhretin sebebi ise eski milli futbolcu Arda Turan.

Yıllar önce yıldızlarla dolu Barça kadrosunda kendine yer bulan Arda, bir akşam Japon restoranı Parco'da yemek yedikten sonra kahvesini dışarıda içmeyi tercih etti, restoranın önündeki banka oturdu, bu anı ölümsüzleştirmek istedi. Sosyal medya hesabından tarihe geçecek pozu paylaştı. Yıldız oyuncunun yayınlandığı kare o kadar beğenildi, ilgi gördü ki bank zamanla Barcelona şehrinin en turistik noktalarından biri oldu. Ancak şu sıralar caddedeki yenileme çalışmaları nedeniyle yerinden kaldırıldı.

Barcelona - Osasuna maçı ertelendi.

Barcelona - Osasuna maçı ertelendi.

LaLiga'da bu sezon zirve yarışı büyük çekişmeye sahne olurken 27. haftaya 57 puanla lider giren Barcelona, sahasında Osasuna'yı ağırlayacaktı. Karşılaşmanın ertelendiği duyuruldu. Ev sahibi ekibin kulüp doktoru Carles Minarro Garcia'nın, oyuncularla maç yemeği yedikten sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Bir futbolseverin sosyal medya paylaşımları viral oldu.

Bir futbolseverin sosyal medya paylaşımları viral oldu.
twitter.com

'Arda Turan Bankı'nı görmek isteyen futbolsever, caddedeki yenileme çalışmalarından habersizdi. Bankın olduğu konuma gittiğinde hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı.

Ne bankı ne görebildi ne de maçı izleyebildi.

Ne bankı ne görebildi ne de maçı izleyebildi.
twitter.com

Bankı ziyaret edemeyince hayali Barcelona - Osasuna maçını yerinden takip etmekti fakat bu da gerçekleşmedi. Karşılaşmanın Barça kulüp doktorunun vefatı nedeniyle ileri bir tarihte oynanmasına karar verildi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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