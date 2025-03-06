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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Yabancı Hakem Resti!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Yabancı Hakem Resti!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.03.2025 - 00:58

Türkiye Kupası'nın çeyrek final aşamasında Galatasaray ve Fenerbahçe birbirleriyle eşleşince futbol gündeminde şimdiden 'mücadeleyi kim yönetecek?' tartışması başladı. Fenerbahçe cephesi yabancı hakemden yana olduklarını resmen açıklarken Galatasaray sessiz kaldı. Fanatik'ten Umut Eken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görüşünü paylaştı.

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Türkiye Kupası'ndaki derbi kimin olacak merak konusu.

Türkiye Kupası'ndaki derbi kimin olacak merak konusu.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuralarının çekilmesiyle gözler TFF'ye çevrildi. 1-2 veya 3 Nisan tarihlerinde Fenerbahçe'nin evinde Galatasaray'ı konuk edeceği maç için sarı-lacivertliler, yabancı hakem talebinde bulundu. Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, 'Bizim yabancı hakem konusunda duruşumuz net. Yabancı hakemlerin bütün derbileri yönetmesinde fayda görüyoruz. Biz, derbilerde yabancı hakemin olmasını destekleriz.' dedi.

Hacıosmanoğlu'nun "yerli" isimlerden yana olduğu ortaya çıktı.

Hacıosmanoğlu'nun "yerli" isimlerden yana olduğu ortaya çıktı.

Fanatik'ten Umut Eken sosyal medya hesabından paylaştığı özel haberde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Riva’da hakemlere verdiği iftar yemeğinde “Bir daha yabancı hakem gelmeyecek. O bir defaya mahsustu” dediğini aktardı.

Destek de geldi.

Destek de geldi.

Eken, bu sözlerin ardından Süper Lig'de maç yöneten mevcut isimlere de  “Sezonun geri kalan kısmında çok daha iyi yönetimler göstereceğinize inanıyoruz. Son haftalarda gayet iyi gidiyorsunuz” denildiğini belirtti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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