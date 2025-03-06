TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Yabancı Hakem Resti!
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Yabancı Hakem Resti!
Türkiye Kupası'nın çeyrek final aşamasında Galatasaray ve Fenerbahçe birbirleriyle eşleşince futbol gündeminde şimdiden 'mücadeleyi kim yönetecek?' tartışması başladı. Fenerbahçe cephesi yabancı hakemden yana olduklarını resmen açıklarken Galatasaray sessiz kaldı. Fanatik'ten Umut Eken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görüşünü paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye Kupası'ndaki derbi kimin olacak merak konusu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hacıosmanoğlu'nun "yerli" isimlerden yana olduğu ortaya çıktı.
Destek de geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın