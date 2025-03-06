Mourinho'dan Taraftarına Sitem: Takım Gibi İyi Değildiler
Mourinho'dan Taraftarına Sitem: Takım Gibi İyi Değildiler
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa Ligi'nde Rangers'a kaybettikleri maçın ardından hem oyuncularına hem de taraftarına eleştiride bulundu. Portekizli çalıştırıcı, İskoç ekibin golcüsü Dessers'ı dünya yıldızına benzetirken aldıkları mağlubiyeti hak ettiklerini belirtti.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rangers yenilgisinde öz eleştiri yaptı.
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"Savunma hattında bütün ikili mücadeleleri kaybettik"
"Taraftar da takım gibiydi"
"Dessers dünyanın en iyi oyuncusu gibi gözüktü."
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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