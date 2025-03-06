Mourinho'dan Taraftarına Sitem: Takım Gibi İyi Değildiler

'Taraftarların aslında bugün takım gibi olduğunu düşünüyorum. Onlar da takım gibi çok iyi bir performans gösteremedi. Şimdi onların stadına gidiyoruz ve ben Ibrox Stadyumu'nu çok iyi biliyorum. Çok iyi desteklenecekler o stat. Birkaç günlük dinlenme fırsatımız olacak. Skriniar geldiğinden beri 10 maç üst üste 90 dakika oynadı. Kendimizi suçlamak dışında bir şey konuşmamamız lazım.'