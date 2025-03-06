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Mourinho'dan Taraftarına Sitem: Takım Gibi İyi Değildiler

Mourinho'dan Taraftarına Sitem: Takım Gibi İyi Değildiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.03.2025 - 00:10

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa Ligi'nde Rangers'a kaybettikleri maçın ardından hem oyuncularına hem de taraftarına eleştiride bulundu. Portekizli çalıştırıcı, İskoç ekibin golcüsü Dessers'ı dünya yıldızına benzetirken aldıkları mağlubiyeti hak ettiklerini belirtti.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rangers yenilgisinde öz eleştiri yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rangers yenilgisinde öz eleştiri yaptı.

90 dakika sonrasında TRT ekranlarına karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli isim, şunları söyledi: 👇

"Savunma hattında bütün ikili mücadeleleri kaybettik"

"Savunma hattında bütün ikili mücadeleleri kaybettik"

'Hak edilmiş bir mağlubiyetti. Onlar hak etti. Biz çok hata yaptık ama onlar hata yapmadı. Biz sahanın her yerinde hata yaptık. Ön bölgede çok basit pozisyonlar harcadık. Savunma hattında bütün ikili mücadeleleri kaybettik. Ama tur birtmedi. Şu anda 3-1 gerideyiz ve bir 90 dakika daha var.'

"Taraftar da takım gibiydi"

"Taraftar da takım gibiydi"

'Taraftarların aslında bugün takım gibi olduğunu düşünüyorum. Onlar da takım gibi çok iyi bir performans gösteremedi. Şimdi onların stadına gidiyoruz ve ben Ibrox Stadyumu'nu çok iyi biliyorum. Çok iyi desteklenecekler o stat. Birkaç günlük dinlenme fırsatımız olacak. Skriniar geldiğinden beri 10 maç üst üste 90 dakika oynadı. Kendimizi suçlamak dışında bir şey konuşmamamız lazım.'

"Dessers dünyanın en iyi oyuncusu gibi gözüktü."

"Dessers dünyanın en iyi oyuncusu gibi gözüktü."

Mourinho, maçın ilk golünü kaydeden, iki golü de ofsayttan dönen İskoç temsilcisinin forveti Dessers hakkında da şunları söyledi:

'Dessers iyi bir oyuncu ama bugün sanki dünyanın en iyi oyuncusu gibi gözüktü. Halbuki değil. Orta saha da Fred'in eksikliğini hissettik. Günün sonunda kötü bir performansla mağlubiyeti hak ettik. Bu sonucu kabul etmemiz gerekiyor.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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