Rangers'a Kadıköy'de Kaybeden Fenerbahçe'ye Taraftarından Gelen Tepkiler
Rangers'a Kadıköy'de Kaybeden Fenerbahçe'ye Taraftarından Gelen Tepkiler
2025 yılında henüz mağlubiyetle tanışmamış Fenerbahçe, 18 maçlık yenilmezlik serisini Rangers'a kaybederek sonlandırdı. Sarı-lacivertliler, Fred'in yokluğunda rakibini karşılamakta zorlandı. Hiç istenmeyen bir sonuç elde edildi. Maçın ardından taraftarlar, sosyal medyada teknik direktör Mourinho'nun tercihlerini sorguladı.
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Fenerbahçe taraftarının oyuna dair görüşlerini dile getirdiği sosyal medya paylaşımları ise şöyle👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Rangers akıllı top oynadı. Tam deplasman işi. biz ise şuursuzca hülelek hülelek saldırmaya çalıştık.
Tüh, hakem de yabancıydı oysaki.
😝😛😅😋🤪😄😃😜😀🤤😀😁😂😆😝