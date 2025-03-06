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Rangers'a Kadıköy'de Kaybeden Fenerbahçe'ye Taraftarından Gelen Tepkiler

Rangers'a Kadıköy'de Kaybeden Fenerbahçe'ye Taraftarından Gelen Tepkiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.03.2025 - 23:31

2025 yılında henüz mağlubiyetle tanışmamış Fenerbahçe, 18 maçlık yenilmezlik serisini Rangers'a kaybederek sonlandırdı. Sarı-lacivertliler, Fred'in yokluğunda rakibini karşılamakta zorlandı. Hiç istenmeyen bir sonuç elde edildi. Maçın ardından taraftarlar, sosyal medyada teknik direktör Mourinho'nun tercihlerini sorguladı.

Maçın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz 👇

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Fenerbahçe taraftarının oyuna dair görüşlerini dile getirdiği sosyal medya paylaşımları ise şöyle👇

Fenerbahçe taraftarının oyuna dair görüşlerini dile getirdiği sosyal medya paylaşımları ise şöyle👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Uygar Aytun

Rangers akıllı top oynadı. Tam deplasman işi. biz ise şuursuzca hülelek hülelek saldırmaya çalıştık.

Chad

Tüh, hakem de yabancıydı oysaki.

Osman Elmallı

😝😛😅😋🤪😄😃😜😀🤤😀😁😂😆😝