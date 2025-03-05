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Beşiktaş'ın Yeni Transferi Elan Ricardo'nun Neden Oynamadığı Ortaya Çıktı!

Beşiktaş'ın Yeni Transferi Elan Ricardo'nun Neden Oynamadığı Ortaya Çıktı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
05.03.2025 - 12:21

Süper Lig’e transfer olan yabancı futbolcuların takımlarına ne kadar hızlı adapte olabildikleri, kariyerleri açısından büyük önem taşıyor. Adaptasyon sürecini hızlı atlatan oyuncular, kulüplerine kısa sürede önemli katkılar sağlıyor. Ancak işin içine genç ve aileden uzakta olmak girince, bu süreç daha da zor bir hal alabiliyor. Beşiktaş’ın yeni transferi Elan Ricardo'da da bunu yaşayanlardanmış.

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Keny Arroyo ile birlikte takıma katılmıştı

Keny Arroyo ile birlikte takıma katılmıştı

Devre arası transfer döneminin büyük bölümünde sessiz kalan Beşiktaş, son günlerde iki genç yeteneği renklerine bağlamıştı. 18 yaşındaki Ekvadorlu sağ kanat Keny Arroyo ve 20 yaşındaki Kolombiyalı orta saha Elan Ricardo, siyah-beyazlı formayı sırtına geçirmişti.

"Nerede bu çocuk?" soruları yükseldi

"Nerede bu çocuk?" soruları yükseldi

Arroyo'nun üç maçta süre almasına rağmen Ricardo'nun henüz yeşil sahaya adım atmaması tartışma yaratmaya başlamıştı. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, taraftarların durumunu merak ettiği Ricardo'ya dair 'henüz hazır değil' açıklamasında bulunmuş, genç oyuncusunu zamanla takıma monte edeceğini belirtmişti.

Adaptasyon sorunu yaşadığı ifade edildi

Adaptasyon sorunu yaşadığı ifade edildi

Skorer'in edindiği bilgiye göre Ricardo, ilk kez ülkesinin dışına çıktığı için mevsimsel jet-lag yaşadı. Bu durum, futbolcunun yeni bir ülkeye alışmasını daha da zora soktu:

'Kolombiyalı futbolcunun İstanbul’da, memleketinde alışkın olduğu tropikal iklimden farklı iklim koşullarıyla karşılaştığı ve bünyesinin buna uyum sağlamasının zaman aldı. Ricardo’ya iklim krizini aşması için özel bir çalışma programı hazırlandı. Ayrıca iki ülke mutfağının farklı olmasından dolayı da genç futbolcuya yine özel bir beslenme planı verildi.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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