Beşiktaş'ın Yeni Transferi Elan Ricardo'nun Neden Oynamadığı Ortaya Çıktı!

Skorer'in edindiği bilgiye göre Ricardo, ilk kez ülkesinin dışına çıktığı için mevsimsel jet-lag yaşadı. Bu durum, futbolcunun yeni bir ülkeye alışmasını daha da zora soktu:

'Kolombiyalı futbolcunun İstanbul’da, memleketinde alışkın olduğu tropikal iklimden farklı iklim koşullarıyla karşılaştığı ve bünyesinin buna uyum sağlamasının zaman aldı. Ricardo’ya iklim krizini aşması için özel bir çalışma programı hazırlandı. Ayrıca iki ülke mutfağının farklı olmasından dolayı da genç futbolcuya yine özel bir beslenme planı verildi.'