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Beşiktaş'tan Yabancı Hakem Kararı: Galatasaray Maçına Slavko Vincic İsteniyor!

Beşiktaş'tan Yabancı Hakem Kararı: Galatasaray Maçına Slavko Vincic İsteniyor!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
05.03.2025 - 11:07

Galatasaray - Fenerbahçe maçında Slavko Vincic'in düdük çalmasının ardından Beşiktaş harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisinde mücadeleyi yönetecek ismin yabancı olmasını istediğini resmen Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

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TFF'nin kararı Süper Lig'i ikiye böldü

TFF'nin kararı Süper Lig'i ikiye böldü

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 25. haftasındaki şampiyonluk adına kritik olan Galatasaray - Fenerbahçe maçında yabancı hakem görevlendirme kararı almıştı. MHK da dev karşılaşmaya Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic'i atamıştı. Tecrübeli hakemin performansı olumlu karşılansa da Sivasspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa yerli hakemlerden yana olduklarını belirtmişti. Fenerbahçe tüm, Beşiktaş, Trabzonspor ve Samsunspor ise büyük maçlarda yabancı hakemlerin görev alması gerektiğini dile getirmişti.

Beşiktaş, TFF'ye resmi başvuru yaptı

Beşiktaş, TFF'ye resmi başvuru yaptı

Siyah-beyazlılar, 30 Mart'ta oynanacak derbi için resmi adımı attı. TFF'ye Galatasaray maçını Slavko Vincic'in yönetmesi için dilekçe verildi. Talebe kısa süre içinde dönmesi bekleniyor.

Serdal Adalı, "Önümüzdeki Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız" demişti

Serdal Adalı, "Önümüzdeki Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız" demişti

Beşiktaş Başkan'ı Ekol TV'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında 'Beşiktaş'ın maçlarında özellikle derbilerde, geçenlerde de söyledim, iyi bir kapı açılmadı, onu ilk gün söyledim, çok hoş bir hadise değil. Hakemlerden en fazla canı yanan camia biziz. Roman yaparım yazmakla. Biz her zaman Türk hakemlerine olan güvenimizi, inancımızı yitirmedik. Madem bir kapı açıldı, Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerini mümkünse aynı hakem ekibi, yoksa aynı kalitede hakem ekibiyle yönetilsin istiyoruz. Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız.' ifadelerini kullanmıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Uğur Küçükaşçı

Ya hahahhahahahaha la yeter oldu olacak TFF Başkanıda yabancı olsun gerçi hiç fena olmaz ama suyunu çıkarttınız sizde

Thistle

Galatasaraylısın sanırım. Ben de gsli olsam Türk hakem isterdim :))

Grealish Ertuğrul

Millet olarak berbat etmediğimiz şey yok. En iyisi TFF'yi MHK'yı kapatalım İngilizler, Fransızlar ya da Almanlar yönetsin futbolumuzu. Futbolun şimdikinden ç... Devamını Gör

nevertheless

Bokunu çıkarmak oldu mu ülke olarak üstümüze yoktur 😂😂