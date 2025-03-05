Beşiktaş'tan Yabancı Hakem Kararı: Galatasaray Maçına Slavko Vincic İsteniyor!

Beşiktaş Başkan'ı Ekol TV'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında 'Beşiktaş'ın maçlarında özellikle derbilerde, geçenlerde de söyledim, iyi bir kapı açılmadı, onu ilk gün söyledim, çok hoş bir hadise değil. Hakemlerden en fazla canı yanan camia biziz. Roman yaparım yazmakla. Biz her zaman Türk hakemlerine olan güvenimizi, inancımızı yitirmedik. Madem bir kapı açıldı, Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerini mümkünse aynı hakem ekibi, yoksa aynı kalitede hakem ekibiyle yönetilsin istiyoruz. Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız.' ifadelerini kullanmıştı.