Beşiktaş'tan Yabancı Hakem Kararı: Galatasaray Maçına Slavko Vincic İsteniyor!
Beşiktaş'tan Yabancı Hakem Kararı: Galatasaray Maçına Slavko Vincic İsteniyor!
Galatasaray - Fenerbahçe maçında Slavko Vincic'in düdük çalmasının ardından Beşiktaş harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisinde mücadeleyi yönetecek ismin yabancı olmasını istediğini resmen Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TFF'nin kararı Süper Lig'i ikiye böldü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş, TFF'ye resmi başvuru yaptı
Serdal Adalı, "Önümüzdeki Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız" demişti
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Ya hahahhahahahaha la yeter oldu olacak TFF Başkanıda yabancı olsun gerçi hiç fena olmaz ama suyunu çıkarttınız sizde
Galatasaraylısın sanırım. Ben de gsli olsam Türk hakem isterdim :))
Millet olarak berbat etmediğimiz şey yok. En iyisi TFF'yi MHK'yı kapatalım İngilizler, Fransızlar ya da Almanlar yönetsin futbolumuzu. Futbolun şimdikinden ç... Devamını Gör
Bokunu çıkarmak oldu mu ülke olarak üstümüze yoktur 😂😂