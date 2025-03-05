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Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Heyecanı Başladı: Arsenal'den Tarihi Sonuç

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Heyecanı Başladı: Arsenal'den Tarihi Sonuç

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
05.03.2025 - 08:40

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 mücadelesi, oynanan 4 maçla başladı. Madrid derbisinde kazanan ev sahibi Real Madrid olurken Arsenal, PSV deplasmanında tarihi bir galibiyet aldı.

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Madrid evinde kazandı

Madrid evinde kazandı

Carlo Ancelotti yönetimindeki eflatun-beyazlılar, Atletico Madrid ile Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda kozlarını paylaştı. Son 16 turu ilk maçında kazanan Real oldu. Galibiyet 2-1'le geldi. 4'te Rodrygo gol perdesini açarken 32. dakikada Julian Alvarez skoru 1-1'e getirdi. 55'te ise Brahim Diaz maça nokta koydu.

Arsenal deplasmanda farka koştu

Arsenal deplasmanda farka koştu

PSV'nin Arsenal'i konuk ettiği maç, turnuvanın en gollü mücadelelerinden biri olarak tarihe geçti. Arteta ve öğrencileri, deplasmandan 7-1'lik skorla döndü. Ev sahibi ekip, iç sahada ilk kez 7 gol gördü. Tur kapısını aralayan goller, Jurrien Timber, Ethan Nwaneri, Mikel Merino, Noa Lang, Martin Odegaard, Leandro Trossard, Martin Odegaard, Riccardo Calafiori'den geldi.

Gecenin diğer sonuçları

Gecenin diğer sonuçları

  • Club Brugge - Aston Villa: 1-3

  • Borussia Dortmund - Lille: 1-1

Rövanş maçları haftaya oynanacak

Rövanş maçları haftaya oynanacak

Takımlar adını bir üst tura yazdırmak için 12 Mart Çarşamba akşamı bir kez daha karşı karşıya gelecek. Lille - Dortmund maçı 20.45'te diğer mücadeleler ise 23'te başlayacak.

Julian Alvarez'in muazzam golü 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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