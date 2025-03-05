Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Heyecanı Başladı: Arsenal'den Tarihi Sonuç
Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Heyecanı Başladı: Arsenal'den Tarihi Sonuç
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 mücadelesi, oynanan 4 maçla başladı. Madrid derbisinde kazanan ev sahibi Real Madrid olurken Arsenal, PSV deplasmanında tarihi bir galibiyet aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Madrid evinde kazandı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arsenal deplasmanda farka koştu
Gecenin diğer sonuçları
Rövanş maçları haftaya oynanacak
Julian Alvarez'in muazzam golü 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın