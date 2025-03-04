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Mourinho'nun Yusuf Akçiçek Kararı Tottenham'ın Planını Bozdu

Mourinho'nun Yusuf Akçiçek Kararı Tottenham'ın Planını Bozdu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.03.2025 - 19:27

Fenerbahçe'nin yeni genç yıldızı Yusuf Akçiçek'i izlemeye İstanbul'a gelen Tottenham yetkilileri, İngiltere'ye eli boş döndü. İngiliz basınında Portekizli çalıştırıcının eski kulübünden intikam aldığı ifade edildi. Tecrübeli teknik adam, 2021 yılında görevden alınmıştı.

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Talipleri çıktı

Talipleri çıktı

Bu sezon A Takım'a yükseldikten sonra sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Yusuf Akçiçek, özellikle kritik anlarda Fenerbahçe'nin adeta kurtarıcısı oldu. Defans hattındaki üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası, Jose Mourinho 19 yaşındaki stopere güvenmekten çekinmedi. Forma şansı bulduğu maçlarda başarılı bir performans sergileyen Yusuf, özellikle UEFA Avrupa Ligi'ndeki etkili oyunuyla Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Tottenham’ın radarına girdi.

Tottenham izlemeye geldi ama Yusuf oynamadı

Tottenham izlemeye geldi ama Yusuf oynamadı

Sarı-lacivertli ekibin Süper Lig'de Antalyaspor'u 3-0 geçtiği maçta gözler bir yandan da tribünlerdeydi. Maç öncesinde İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın Yusuf'u izlemeye geldiği aktarıldı, öyle de oldu. Fakat Mourinho, genç oyuncusunu bu karşılaşmada dinlendirmeyi tercih etti. Tottenham'ın planı bozuldu.

İngiltere'de gündem oldu, Daily Mirror "intikamını aldı" dedi

İngiltere'de gündem oldu, Daily Mirror "intikamını aldı" dedi

İngiltere'nin önde gelen gazetesi Daily Mirror, Mourinho'nun sürpriz kararını 'Jose Mourinho, Premier Lig kulübünün izlemeye gittiği Yusuf Akçiçek'i yedek bırakmasının ardından Tottenham'dan intikamını aldı.' şeklinde aktardı.

2021 yılında görevden alınmıştı

2021 yılında görevden alınmıştı

United kariyerinin ardından 2019'un Kasım ayında Tottenham'ın başına geçen Mourinho, beklenilen çıkışı yakalayamayınca yollar 2020-2021 sezonu bitmeden nisan ayında ayrılmıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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