Mourinho'nun Yusuf Akçiçek Kararı Tottenham'ın Planını Bozdu
Mourinho'nun Yusuf Akçiçek Kararı Tottenham'ın Planını Bozdu
Fenerbahçe'nin yeni genç yıldızı Yusuf Akçiçek'i izlemeye İstanbul'a gelen Tottenham yetkilileri, İngiltere'ye eli boş döndü. İngiliz basınında Portekizli çalıştırıcının eski kulübünden intikam aldığı ifade edildi. Tecrübeli teknik adam, 2021 yılında görevden alınmıştı.
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Talipleri çıktı
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Tottenham izlemeye geldi ama Yusuf oynamadı
İngiltere'de gündem oldu, Daily Mirror "intikamını aldı" dedi
2021 yılında görevden alınmıştı
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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