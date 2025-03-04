Mourinho'nun Yusuf Akçiçek Kararı Tottenham'ın Planını Bozdu

Sarı-lacivertli ekibin Süper Lig'de Antalyaspor'u 3-0 geçtiği maçta gözler bir yandan da tribünlerdeydi. Maç öncesinde İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın Yusuf'u izlemeye geldiği aktarıldı, öyle de oldu. Fakat Mourinho, genç oyuncusunu bu karşılaşmada dinlendirmeyi tercih etti. Tottenham'ın planı bozuldu.