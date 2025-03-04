Fenerbahçe'ye Destek Verdi: Samsunspor Başkanı'ndan Yabancı Hakem Çıkışı
Fenerbahçe'ye Destek Verdi: Samsunspor Başkanı'ndan Yabancı Hakem Çıkışı
Bu sezon özellikle Fenerabahçe ve Galatasaray arasında yaşanan hakem tartışmalarına Samsunspor da dahil oldu. Kırmızı-beyazlı ekibin başkanı Yüksel Yıldırım, '3-5 tane pis hakem yüzünden bütün futbol camiası kirleniyor' derken Fenerbahçe hariç diğer takımların federasyona olan tutumunu eleştirdi.
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Samsunspor Başkanı Yükse Yıldırım, konuk olduğu NEO Spor'da aldıkları yabancı hakem kararına değindi.
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"Özellikle bu maçları seçtim" dedi
Adaletsizliğe vurgu yaptı
"Bu bana ters geliyor"
Fenerbahçe "yabancı hakem" demişti
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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