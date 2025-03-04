Fenerbahçe'ye Destek Verdi: Samsunspor Başkanı'ndan Yabancı Hakem Çıkışı

Karadeniz ekibinin başındaki isim, şunları söyledi:

'Federasyona Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarımızda yabancı hakem olması için resmi başvuru yaptık. Bu maçları seçmemin bir nedeni var. Federasyon için zaten Anadolu kulüpleri yok hükmünde, ben her maçımda yabancı istesem beni kaale bile almayacaklarını biliyorum. Özellikle bu maçları seçtim. En azından bu maçlar mercek altına alınır. Bizim de sesimiz çıksın'