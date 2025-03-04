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Fenerbahçe'ye Destek Verdi: Samsunspor Başkanı'ndan Yabancı Hakem Çıkışı

Fenerbahçe'ye Destek Verdi: Samsunspor Başkanı'ndan Yabancı Hakem Çıkışı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.03.2025 - 18:11

Bu sezon özellikle Fenerabahçe ve Galatasaray arasında yaşanan hakem tartışmalarına Samsunspor da dahil oldu. Kırmızı-beyazlı ekibin başkanı Yüksel Yıldırım, '3-5 tane pis hakem yüzünden bütün futbol camiası kirleniyor' derken Fenerbahçe hariç diğer takımların federasyona olan tutumunu eleştirdi.

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Samsunspor Başkanı Yükse Yıldırım, konuk olduğu NEO Spor'da aldıkları yabancı hakem kararına değindi.

Samsunspor Başkanı Yükse Yıldırım, konuk olduğu NEO Spor'da aldıkları yabancı hakem kararına değindi.

Yıldırım, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile yapacakları maçlar için neden yabancı hakem talebinde bulunduklarına açıklık getirdi.

"Özellikle bu maçları seçtim" dedi

"Özellikle bu maçları seçtim" dedi

Karadeniz ekibinin başındaki isim, şunları söyledi:

 'Federasyona Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarımızda yabancı hakem olması için resmi başvuru yaptık. Bu maçları seçmemin bir nedeni var. Federasyon için zaten Anadolu kulüpleri yok hükmünde, ben her maçımda yabancı istesem beni kaale bile almayacaklarını biliyorum. Özellikle bu maçları seçtim. En azından bu maçlar mercek altına alınır. Bizim de sesimiz çıksın'

Adaletsizliğe vurgu yaptı

Adaletsizliğe vurgu yaptı

'Yabancı hakem gerekiyor çünkü artık birilerinin yeter demesi gerekiyor. Türk hakemleri de kendilerine çeki düzen versinler. 3-5 tane pis hakem yüzünden bütün futbol camiası kirletiliyor'

"Bu bana ters geliyor"

"Bu bana ters geliyor"

Yıldırım, federasyon ve MHK'ya yönelik bir istifa çağrısında bulunup bulunmayacakları konusunda ise Fenerbahçe haricindeki takımları anlayamadığını belirtti:

'Fenerbahçe dışında herkes bu federasyona oy verdi, şimdi herkes karşı çıkıyor. Bu bana ters geliyor.'

Fenerbahçe "yabancı hakem" demişti

Fenerbahçe "yabancı hakem" demişti

Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisini Slavko Vincic'in yönetmesinin ardından tüm maçlarında yabancı hakem istemiş, karar TFF'ye resmi olarak bildirilmişti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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