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Beşiktaş, Kulüp Logosunda Değişikliğe Gidildiğini Açıkladı

Beşiktaş, Kulüp Logosunda Değişikliğe Gidildiğini Açıkladı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
03.03.2025 - 22:15

Beşiktaş, 122. yaşını özel bir dokunuşla kutladı. Kulüp, tarihine duyduğu saygıyı koruyarak armasını modern bir tasarımla yeniledi. Siyah-beyazlılar, bu değişimi '122 yıllık asalet' mesajıyla sosyal medya üzerinden paylaştığı etkileyici bir video ile duyurdu.

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Beşiktaş, kulüp logosunda değişikliğe gitti

Beşiktaş, kulüp logosunda değişikliğe gitti

Kulüpten yapılan açıklamada, 'Şanlı armamız, kulübümüzün marka değerini daha iyi yansıtması, dijital ortamda ve baskı uygulamalarında daha belirgin hatlarla kullanılabilmesi amacıyla günümüz markalaşma standartları göz önünde bulundurularak yenilenmiştir. Yenilenen armamız, bugüne kadar kullandığımız arma ile aynı form üzerine çizildi.' ifadeleri kullanıldı.

"122 yıllık asalet… Yenilenen armamız, yeni çizgileriyle karşınızda" notuyla paylaşılan video 👇

Neler değişti?

Neler değişti?

  • Arma, önceki formu korunarak güncellendi.

  • Türk bayrağı büyütüldü ve armayla daha uyumlu hale getirildi.

  • Bayraktaki kırmızı renk, resmi Türk bayrağı tonuna uygun hale getirildi.

  • Siyah kontür kalınlaştırılarak beyaz kontürle eşit hale getirildi.

  • 'BJK' harfleri aynı boyuta, '1903' rakamları ise aynı kalınlığa getirildi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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