Beşiktaş, Kulüp Logosunda Değişikliğe Gidildiğini Açıkladı

Kulüpten yapılan açıklamada, 'Şanlı armamız, kulübümüzün marka değerini daha iyi yansıtması, dijital ortamda ve baskı uygulamalarında daha belirgin hatlarla kullanılabilmesi amacıyla günümüz markalaşma standartları göz önünde bulundurularak yenilenmiştir. Yenilenen armamız, bugüne kadar kullandığımız arma ile aynı form üzerine çizildi.' ifadeleri kullanıldı.