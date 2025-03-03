Beşiktaş, Kulüp Logosunda Değişikliğe Gidildiğini Açıkladı
Beşiktaş, Kulüp Logosunda Değişikliğe Gidildiğini Açıkladı
Beşiktaş, 122. yaşını özel bir dokunuşla kutladı. Kulüp, tarihine duyduğu saygıyı koruyarak armasını modern bir tasarımla yeniledi. Siyah-beyazlılar, bu değişimi '122 yıllık asalet' mesajıyla sosyal medya üzerinden paylaştığı etkileyici bir video ile duyurdu.
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Beşiktaş, kulüp logosunda değişikliğe gitti
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"122 yıllık asalet… Yenilenen armamız, yeni çizgileriyle karşınızda" notuyla paylaşılan video 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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