onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Skriniar'ın Kızıyla Stadyumda Galibiyeti Kutladığı Anlar Kalpleri Eritti

Skriniar'ın Kızıyla Stadyumda Galibiyeti Kutladığı Anlar Kalpleri Eritti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
03.03.2025 - 20:02

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar'ın Antalyaspor maçından sonra kızı Charlotte ile birlikte galibiyeti kutladığı, tribünleri selamladığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Yıldız stoperin sahadaki performansı kadar samimiyeti de taraftarından alkış aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray ile puan farkı 4'e indi

Galatasaray ile puan farkı 4'e indi

Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. 3 puanı 3 golle alan Jose Mourinho ve öğrencileri, lider Galatasaray'ın Kasımpaşa ile berabere kalmasıyla 6 olan puan farkını 4'e indirdi.

Skriniar'ın etkisi büyük oldu

Skriniar'ın etkisi büyük oldu

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın peşinde olduğu tecrübeli oyuncuyu PSG'den kiralık olarak kadrosuna katan Fenerbahçe, yıldız futbolcuyla ciddi bir çıkış yakaladı. Slovak stoperin tüm kulvarlarda oynadığı 14 resmi maçta yenilgi yüzü görülmezken 6 maçta da gol yenmedi.

Kızıyla galibiyeti kutladığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü

Kızıyla galibiyeti kutladığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü

Maç sonunda 4 yaşındaki kızı Charlotte ile kutlayan 30 yaşındaki başarılı savunmacı, hem aidiyet duygusuyla hem de babalığıyla taraftarından övgü aldı.

İşte o anlar ve gelen yorumlar 👇

twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın