Skriniar'ın Kızıyla Stadyumda Galibiyeti Kutladığı Anlar Kalpleri Eritti

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar'ın Antalyaspor maçından sonra kızı Charlotte ile birlikte galibiyeti kutladığı, tribünleri selamladığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Yıldız stoperin sahadaki performansı kadar samimiyeti de taraftarından alkış aldı.