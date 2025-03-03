Skriniar'ın Kızıyla Stadyumda Galibiyeti Kutladığı Anlar Kalpleri Eritti
Skriniar'ın Kızıyla Stadyumda Galibiyeti Kutladığı Anlar Kalpleri Eritti
Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar'ın Antalyaspor maçından sonra kızı Charlotte ile birlikte galibiyeti kutladığı, tribünleri selamladığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Yıldız stoperin sahadaki performansı kadar samimiyeti de taraftarından alkış aldı.
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Galatasaray ile puan farkı 4'e indi
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Skriniar'ın etkisi büyük oldu
Kızıyla galibiyeti kutladığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü
İşte o anlar ve gelen yorumlar 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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