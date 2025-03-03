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Fenerbahçe'nin Yıldız Voleybolcusu Arina Takımı Dışarıdan İzleyince Hayran Kalmış

Fenerbahçe'nin Yıldız Voleybolcusu Arina Takımı Dışarıdan İzleyince Hayran Kalmış

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
03.03.2025 - 18:41

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın genç yıldızı Arina Fedorovtseva, takım arkadaşı Ana Cristina ile Maçkolik'in Youtube kanalında yayınlanan Kurşun Pas programına konuk oldu. Rus smaçör, sarı-lacivertli kulübünden ayrılmadan önce neler hissettiğini anlatırken Fenerbahçe'nin çok büyük, farklı bir aile olduğunu anladığını belirtti.

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Sezon başında tecrübe kazanmak adına ayrılıp sürpriz bir şekilde geri dönmüştü

Sezon başında tecrübe kazanmak adına ayrılıp sürpriz bir şekilde geri dönmüştü

2021-2022 sezonunun başında Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Medicana'ya katılan Arina Fedorovtseva, bu sezonun başında kendisini geliştirmek için takımdan ayrılma kararı almış ve ardından Çin'in yolunu tutmuştu. Ancak burada istediğini bulamamıştı. Shanghai Bright Ubest'e kiralık olarak transfer olan 21 yaşındaki voleybolcu, ülkedeki kültür ve kulüple arasındaki anlaşmazlıklar kendisine sıkıntı yaratınca çözümü sözleşmesini feshetmekte bulmuştu.

Konuk olduğu programda "bir hikaye anlatacağım" dedi

Konuk olduğu programda "bir hikaye anlatacağım" dedi

Maçkolik'in Youtube kanalında yayınlanan Kurşun Pas'ta takım arkadaşı Ana Cristina ile Nihan Cabbaroğlu'nun konuğu olan yıldız isim, Çin'e gitmeden önce takımının bir maçını tribünden izlediğini, o an neler hissettiğini paylaştı.

Diğer takımlardan tamamen farklı olduklarını söyledi 👇

Sözleri, sarı-lacivertli voleybolseverlerin beğenisini kazandı 👇

Sözleri, sarı-lacivertli voleybolseverlerin beğenisini kazandı 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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