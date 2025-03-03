Fenerbahçe'nin Yıldız Voleybolcusu Arina Takımı Dışarıdan İzleyince Hayran Kalmış

2021-2022 sezonunun başında Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Medicana'ya katılan Arina Fedorovtseva, bu sezonun başında kendisini geliştirmek için takımdan ayrılma kararı almış ve ardından Çin'in yolunu tutmuştu. Ancak burada istediğini bulamamıştı. Shanghai Bright Ubest'e kiralık olarak transfer olan 21 yaşındaki voleybolcu, ülkedeki kültür ve kulüple arasındaki anlaşmazlıklar kendisine sıkıntı yaratınca çözümü sözleşmesini feshetmekte bulmuştu.