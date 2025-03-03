Fenerbahçe'nin Yıldız Voleybolcusu Arina Takımı Dışarıdan İzleyince Hayran Kalmış
Fenerbahçe'nin Yıldız Voleybolcusu Arina Takımı Dışarıdan İzleyince Hayran Kalmış
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın genç yıldızı Arina Fedorovtseva, takım arkadaşı Ana Cristina ile Maçkolik'in Youtube kanalında yayınlanan Kurşun Pas programına konuk oldu. Rus smaçör, sarı-lacivertli kulübünden ayrılmadan önce neler hissettiğini anlatırken Fenerbahçe'nin çok büyük, farklı bir aile olduğunu anladığını belirtti.
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Sezon başında tecrübe kazanmak adına ayrılıp sürpriz bir şekilde geri dönmüştü
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Konuk olduğu programda "bir hikaye anlatacağım" dedi
Diğer takımlardan tamamen farklı olduklarını söyledi 👇
Sözleri, sarı-lacivertli voleybolseverlerin beğenisini kazandı 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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