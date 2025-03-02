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Arda Güler'in Performansı Sosyal Medyada Yine Tartışma Konusu

Arda Güler'in Performansı Sosyal Medyada Yine Tartışma Konusu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
02.03.2025 - 09:02

Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'i, zirve yarışında kritik önem taşıyan Real Betis deplasmanından eli boş döndü. Alınan mağlubiyetin ardından en çok tartışılan konuların başında milli futbolcu Arda Güler'in performansı vardı. Futbolseverler, sosyal medyada 19 yaşındaki oyuncunun günden güne geriye gittiğini belirtti.

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7 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Madrid, Betis'e kaybetti

7 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Madrid, Betis'e kaybetti

Son yenilgisini 1 Şubat'ta Espanyol'a karşı 1-0'lık skorla alan Real Madrid, La Liga'nın 26. haftasında Real Betis'e konuk oldu. Eflatun beyazlılar, Brahim ile 10. dakikada skorda üstünlüğü ele alırken 34'te Cardoso durumu 1-1 yaptı. Ev sahibine galibiyeti getiren isim ise Isco oldu. Eski Real Madridli, 54'te kazandıkları penaltı vuruşunda fileleri havalandırdı.

Arda, beş maç sonra ilk kez süre aldı

Arda, beş maç sonra ilk kez süre aldı

Yıldızlarla dolu kulübün son beş maçının tamamında kenarda bekleyen milli futbolcu, 59'da Brahim'in oyuna girdi.

Performansı kafa karıştırdı

Performansı kafa karıştırdı

31 dakika kaldığı sahada riskten uzak, 'basit' bir oyun tercih etmesi, kondisyonundaki ciddi düşüş sosyal medyada futbolseverlerin gündeminde kendine yer buldu. 👇

"Ayrılmalı"

"Ayrılmalı"
twitter.com

'Arda Güler gerçekten gelişmek istiyorsa Real Madrid'den ayrılmalı ve Barcelona'ya katılmalı. Madrid, genç yetenekler yedek kulübesinde çürürken sınırsız süre alan Modrić gibi dinozor çağındaki oyuncular için kurulmuş bir kulüp.'

"Kaybolmuş gibi sanki"

"Kaybolmuş gibi sanki"
twitter.com

'Arda’yı makineleştirmek istiyorlardı, başardılar. Bence memnundur bu durumdan Madrid. Ben bir ara da yazmıştım.

Arda’nın özgüvenini kaybettiği gün, bittiği gündür. 16-17 yaşında A takıma çıkıp, kimseye duran top vermek istemeyen o çocuk kaybolmuş gibi sanki. Beni üzen durum bu.'

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twitter.com

'Vinicius, Camavinga ve Güler son birkaç ayda beni en çok hayal kırıklığına uğratan oyuncular oldu. Birinden Ballon d'Or seviyesinde bir sezon, diğer ikisinden de iddialı sezon bekleniyordu. Ne yazık ki'

"Topsuz oyunda çok kötü"

"Topsuz oyunda çok kötü"
twitter.com

'Arda Güler için geçen seneden beri aynı şeyi söylüyorum. Topsuz oyunda çok kötü. Takım arkadaşlarına pas opsiyonu yaratamıyor, doğru koşular yapamıyor, ayağına top geldiğinde genelde yana ve geriye oynuyor. Maç boyunca sadece 1-2 aksiyon yaparak Real Madrid'de oynayamazsın.'

"Ancelotti kariyerini mahvediyor"

"Ancelotti kariyerini mahvediyor"
twitter.com

'Beş haftadır oynamıyordu ve büyük baskı altındaydı. Birdenbire oynamaya başladı. Bu davranış hiçbir oyuncuya yapılmadı. Ancelotti Arda Güler'in kariyerini mahvediyor. Sezon sonunda ayrılırsan şanslısın.'

"Felaket bir performans"

"Felaket bir performans"
twitter.com

'Arda Güler'i neden oynatmadığı bugün belli oldu. Felaket bir performans. Muhtemelen bu kadar kritik bir maçta sezon sonuna kadar bir daha fırsat bulamayacak.'

" Mehmet Topuz gibi kullanıyor adamlar"

" Mehmet Topuz gibi kullanıyor adamlar"
twitter.com

'Arda Güler'i Mehmet Topuz gibi kullanıyor adamlar.

Arda savunmaya gelsin, Arda top kapsın, Arda ikili mücadelelere girsin, hücumda da çok risk almasın..

bu çocuk ilk maçlarında bile daha fazla sorumluluk alıyordu. milli takımda her maç öyle. Real'de yanına pas veriyor sürekli.'

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"Özgüveni yerle bir olmuş"

"Özgüveni yerle bir olmuş"
twitter.com

'Bir daha Arda Güler neden oynamıyor diye sormayın sanırım. Sahada ne yapacağını şaşırmış bir Arda var. Özgüveni yerle bir olmuş. Çok üzücü.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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