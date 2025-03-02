Arda Güler'in Performansı Sosyal Medyada Yine Tartışma Konusu
Arda Güler'in Performansı Sosyal Medyada Yine Tartışma Konusu
Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'i, zirve yarışında kritik önem taşıyan Real Betis deplasmanından eli boş döndü. Alınan mağlubiyetin ardından en çok tartışılan konuların başında milli futbolcu Arda Güler'in performansı vardı. Futbolseverler, sosyal medyada 19 yaşındaki oyuncunun günden güne geriye gittiğini belirtti.
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7 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Madrid, Betis'e kaybetti
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Arda, beş maç sonra ilk kez süre aldı
Performansı kafa karıştırdı
"Ayrılmalı"
"Kaybolmuş gibi sanki"
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"Topsuz oyunda çok kötü"
"Ancelotti kariyerini mahvediyor"
"Felaket bir performans"
" Mehmet Topuz gibi kullanıyor adamlar"
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"Özgüveni yerle bir olmuş"
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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