Lemina'dan Irkçılık Sorusuna Yanıt: Drogba Bir Şey Söylüyorsa Biliyordur
Lemina'dan Irkçılık Sorusuna Yanıt: Drogba Bir Şey Söylüyorsa Biliyordur
Galatasaray'ın Gabonlu orta sahası Lemina, Jose Mourinho hakkındaki ırkçılık iddialarına ilişkin konuştu. Devre arası transfer döneminde takıma katılan 31 yaşındaki oyuncu, bu konu üzerine açıklama yapan sarı-kırmızılı kulübün eski yıldızı Didier Drogba'yı işaret etti.
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Konyaspor maçının ardından ırkçılık tartışmasını değerlendirdi
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"Drogba bu konuda bir şey söylüyorsa Mourinho'nun karakterini biliyordur"
Drogba ne demişti?
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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