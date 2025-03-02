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Lemina'dan Irkçılık Sorusuna Yanıt: Drogba Bir Şey Söylüyorsa Biliyordur

Lemina'dan Irkçılık Sorusuna Yanıt: Drogba Bir Şey Söylüyorsa Biliyordur

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
02.03.2025 - 11:41

Galatasaray'ın Gabonlu orta sahası Lemina, Jose Mourinho hakkındaki ırkçılık iddialarına ilişkin konuştu. Devre arası transfer döneminde takıma katılan 31 yaşındaki oyuncu, bu konu üzerine açıklama yapan sarı-kırmızılı kulübün eski yıldızı Didier Drogba'yı işaret etti.

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Konyaspor maçının ardından ırkçılık tartışmasını değerlendirdi

Konyaspor maçının ardından ırkçılık tartışmasını değerlendirdi

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Futbol programında Lemina ile gerçekleştirilen özel röportaj yayınlandı.

"Drogba bu konuda bir şey söylüyorsa Mourinho'nun karakterini biliyordur"

"Drogba bu konuda bir şey söylüyorsa Mourinho'nun karakterini biliyordur"

'Mourinho'nun ırkçı olduğunu düşünüyor musun? Drogba, Mourinho'yu destekledi. Jose Mourinho hakkında neler söylemek istersin?' sorusuna Lemina şöyle yanıt verdi:

'Dürüst olmak gerekirse söyleyecek hiçbir şeyim yok. Eğer Drogba bu konuda bir şey söylüyorsa Mourinho'nun karakterini biliyordur. Bu konularda konuşmayı pek sevmediğimi biliyorsunuz.'

Drogba ne demişti?

Drogba ne demişti?

Bir buçuk sezon Galatasaray forması giyen efsane forvet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski teknik direktörü Mourinho'ya destek vermişti. Fildişili golcü, şunları söylemişti:

'Sarı-kırmızı formayı giymekten ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye’nin en çok kupa kazanan kulübüne olan sevgimi hepiniz biliyorsunuz!

Hepimiz biliyoruz ki rekabetler tutkulu ve zaman zaman çok hararetli olabiliyor ve ben de bunu yaşama şansına sahip oldum.

Jose Mourinho hakkındaki son yorumları gördüm. Bana güvenin, onu yıllardır tanıyorum ve kendisi asla ırkçı biri değil. Geçmişi ve yakın dönemdeki tarihi de bunu kanıtlıyor.

Hadi maçlarımıza odaklanalım, muhteşem aslanlarımızı destekleyelim ve 5. yıldıza bir adım daha yaklaşmak için bu ligi kazanalım!

'Babam' nasıl ırkçı olabilir? Hadi ama arkadaşlar!'

*Drogba'nın 2004 yılında Marsilya'dan Chelsea'ye transfer olduğu dönemde İngiliz ekibin başında Mourinho vardı. İkili üç sezon birlikte çalışmıştı

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray maçının sonundaki basın toplantısında ezeli rakiplerinin yedek kulübesi hakkında 'maymun gibi zıpladılar' benzetmesini yapmıştı. Portekizli çalıştırıcı, dört maç men cezası almıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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