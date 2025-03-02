Lemina'dan Irkçılık Sorusuna Yanıt: Drogba Bir Şey Söylüyorsa Biliyordur

Bir buçuk sezon Galatasaray forması giyen efsane forvet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski teknik direktörü Mourinho'ya destek vermişti. Fildişili golcü, şunları söylemişti:

'Sarı-kırmızı formayı giymekten ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye’nin en çok kupa kazanan kulübüne olan sevgimi hepiniz biliyorsunuz!

Hepimiz biliyoruz ki rekabetler tutkulu ve zaman zaman çok hararetli olabiliyor ve ben de bunu yaşama şansına sahip oldum.

Jose Mourinho hakkındaki son yorumları gördüm. Bana güvenin, onu yıllardır tanıyorum ve kendisi asla ırkçı biri değil. Geçmişi ve yakın dönemdeki tarihi de bunu kanıtlıyor.

Hadi maçlarımıza odaklanalım, muhteşem aslanlarımızı destekleyelim ve 5. yıldıza bir adım daha yaklaşmak için bu ligi kazanalım!

'Babam' nasıl ırkçı olabilir? Hadi ama arkadaşlar!'

*Drogba'nın 2004 yılında Marsilya'dan Chelsea'ye transfer olduğu dönemde İngiliz ekibin başında Mourinho vardı. İkili üç sezon birlikte çalışmıştı