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Kafasına Tekme Gelen Crystal Palace Forveti Mateta Taburcu Edildi

Kafasına Tekme Gelen Crystal Palace Forveti Mateta Taburcu Edildi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
02.03.2025 - 10:49

FA Cup 5. Tur maçında Crystal Palace'ın Milwall'ı konuk ettiği karşılaşmasının ilk dakikalarında ev sahibi ekibin Fransız forveti Mateta, Milwall kalecisi Liam Roberts'ın çok sert müdahalesiyle yerde kalmış, yürekler ağza gelmişti. 27 yaşındaki oyuncudan iyi haber geldi.

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Crystal Palace, Mateta'nın hastaneden taburcu edildiğini açıkladı

Crystal Palace, Mateta'nın hastaneden taburcu edildiğini açıkladı

İngiltere Premier Lig ekibi, Jean-Philippe Mateta'ya sol kulağında tespit edilen ciddi bir yırtık sebebiyle 25 dikiş atıldığını belirtirken hastaneden taburcu edildiğini duyurdu.

Roberts'ın akılalmaz hamlesi sakatlığa neden olmuştu

Roberts'ın akılalmaz hamlesi sakatlığa neden olmuştu

İngiltere FA Cup 5. Tur maçında Crystal Palace'ın Milwall’ı ağırladığı Selhurst Park’taki mücadelenin 6. dakikasında ev sahibinden Mateta, savunma arkasına gönderilen uzun topa hareketlenmiş, Milwall kalecisi Liam Roberts da topu uzaklaştırmak için Mateta'ya sert bir biçimde çarpmıştı. Yere yığılan golcü oyuncuya ilk acil müdahale saha içinde yapılırken hakem Micheal Oliver, VAR uyarısı sonrası Roberts'a kırmızı kartını çıkarmıştı. Maça devam edemeyen sedye ile karşılaşmayı terk eden Mateta'nı sağlık durumu tüm futbolseverleri endişeye sürüklemişti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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