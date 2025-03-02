Kafasına Tekme Gelen Crystal Palace Forveti Mateta Taburcu Edildi
Kafasına Tekme Gelen Crystal Palace Forveti Mateta Taburcu Edildi
FA Cup 5. Tur maçında Crystal Palace'ın Milwall'ı konuk ettiği karşılaşmasının ilk dakikalarında ev sahibi ekibin Fransız forveti Mateta, Milwall kalecisi Liam Roberts'ın çok sert müdahalesiyle yerde kalmış, yürekler ağza gelmişti. 27 yaşındaki oyuncudan iyi haber geldi.
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Crystal Palace, Mateta'nın hastaneden taburcu edildiğini açıkladı
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Roberts'ın akılalmaz hamlesi sakatlığa neden olmuştu
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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