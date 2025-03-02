Kafasına Tekme Gelen Crystal Palace Forveti Mateta Taburcu Edildi

İngiltere FA Cup 5. Tur maçında Crystal Palace'ın Milwall’ı ağırladığı Selhurst Park’taki mücadelenin 6. dakikasında ev sahibinden Mateta, savunma arkasına gönderilen uzun topa hareketlenmiş, Milwall kalecisi Liam Roberts da topu uzaklaştırmak için Mateta'ya sert bir biçimde çarpmıştı. Yere yığılan golcü oyuncuya ilk acil müdahale saha içinde yapılırken hakem Micheal Oliver, VAR uyarısı sonrası Roberts'a kırmızı kartını çıkarmıştı. Maça devam edemeyen sedye ile karşılaşmayı terk eden Mateta'nı sağlık durumu tüm futbolseverleri endişeye sürüklemişti.