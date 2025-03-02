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Kasımpaşa - Galatasaray Maçına Hakem Cihan Aydın'ın Atanmasına Fenerbahçe'den Tepki

Kasımpaşa - Galatasaray Maçına Hakem Cihan Aydın'ın Atanmasına Fenerbahçe'den Tepki

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
02.03.2025 - 09:38

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Galatasaray'ın Kasımpaşa mücadelesine hakem Cihan Aydın'ın atanmasını eleştirdi. Pekin, Aydın'ın adının geçmişte Galatasaray ile anıldığını belirterek alınan kararın ne kadar adaletli olduğunu sorguladı.

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Fethi Pekin'in açıklaması 👇

Fethi Pekin'in açıklaması 👇

'Ligimizde yakın dönemde “En büyük Galatasaray” nicki ile hakem seminerine katılmış bir hakem,

Süper Ligin 26. haftasında yarın Galatasaray maçı yönetecek.

Bu gerçekten hareketle kamuoyuna soruyoruz;

Türk futbol kamuoyunun, taraftarlık kimliğini tesadüfen öğrendiği bu hakemin, yarınki maçı tarafsız yönetmesi mümkün mü?

Bu durum adil mi?

Dünyanın herhangi bir liginde böyle bir durum söz konusu mu?

Geçmişte formalarını giymiş Ryan Babel isimli futbolcunun, bugün gündemi sarsan “Hakemler bize yardımcı oluyor ve 3 puanı alıyorduk.” itirafları karşısında,

bu kulübün sözde adalet bekçisi yöneticilerinin yorumu nedir?

Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş, kariyeri ile dünyanın en elit hakemleri arasında yer alan bir hakemin dahi günlerce tartışıldığı bu ortamda, gerçeklerden yola çıkarak sorduğumuz bu soruları tüm kamuoyunun dikkatine sunuyorum.'

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

2022 yılının Şubat ayında MHK üyesi ve VAR Koordinatörü Sabahattin Şahin'in hakemlere eğitim verdiği sırada seminere bağlanan faal hakemlerden birisinin adını, “En büyük GS Mira Aydın” yaptığı görülmüştü.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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