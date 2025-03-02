Kasımpaşa - Galatasaray Maçına Hakem Cihan Aydın'ın Atanmasına Fenerbahçe'den Tepki
Kasımpaşa - Galatasaray Maçına Hakem Cihan Aydın'ın Atanmasına Fenerbahçe'den Tepki
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Galatasaray'ın Kasımpaşa mücadelesine hakem Cihan Aydın'ın atanmasını eleştirdi. Pekin, Aydın'ın adının geçmişte Galatasaray ile anıldığını belirterek alınan kararın ne kadar adaletli olduğunu sorguladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fethi Pekin'in açıklaması 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ne olmuştu?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın