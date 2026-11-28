İstiklal'de herkesin kendisine sahip çıktığını ve bu sayede güvende hissettiğini anlatan Mesut, işine bakışını ise şöyle dile getirdi:

'Yaptığın işin takdir görüyor olması motive ediyor. Ben takdir ediyorum kendimi her şeyden önce. Sonuç olarak bir helal kazancım var, bir alın terim var. Bir de evime gittiğim zaman vicdanım rahat bir şekilde uyuyorum.'

Bir sokak fotoğrafçısının kaydettiği görüntüler sosyal medyada yayılınca Mesut kısa sürede geniş bir kitle tarafından tanındı. İlgi karşısında yaşadığı şaşkınlığı anlatan Mesut, her kadının her mesleği yapabileceğini vurguladı:

'Ben aslında biraz böyle boşluk içerisindeyim. Ne olduğunu anlamış değilim. Bir anda viral oldum. Çok güzel geri dönüşler var. Çok takdir ediyorlar, dua ediyorlar. Geri dönüşlerden dolayı biraz da duygulandım. Halk biraz özlemiş böyle samimiyeti, hoşgörüyü, egosuz insanları, komplekssiz insanları, kendisiyle barışık olan insanları. Alın teriyle çalışan kadın emekçiler takdir ediliyor. Ben de kendimi ve tüm kadın emekçileri takdir ediyorum. Dünyanın her yerinde konuşuluyor. Ama tabii insan nereden geldiğini unutmamalı. Çizgim hiçbir zaman bozulmasın. Şu anda herkes işinde gücünde, ben de aynı şekilde. Halkın beni benimsemesi çok hoşuma gitti tabii. Tüm kadınlar adına çok teşekkür ederim. Her kadın her işi, her mesleği yapabilir, hiçbir şeyden gocunmadan. O yüzden iyi ki varsınız. İyi ki varız.'