İstiklal Caddesi'nde Temizlik Yaparken Tanınan Gülüm Hayatını Anlattı
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İstiklal Caddesi'nde temizlik yaparken çekilen görüntüleriyle sosyal medyada tanınan Gülüm Mesut'un hikayesi ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTAÇ'ta çalışan Mesut, gördüğü yoğun ilginin kendisini hem şaşırttığını hem de duygulandırdığını anlattı. Aynı bölgede görev yapan kadın çalışma arkadaşları da bu işe uzanan yollarını ve hayatlarında nelerin değiştiğini paylaştı.
Gülüm Mesut işe 8 Mart'ta başladı.
"Bir helal kazancım var."
Ekip arkadaşları da işlerinden memnun.
Nuri Aslan, Gülüm Mesut'u makamında ağırladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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