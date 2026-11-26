Yapay Zeka Reklamlarına Elle Çizdiği Reklamla Tepki Veren Çatı Ustası, Sosyal Medyada Akım Yarattı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yeni Zelanda'nın Southland bölgesinden bir çatıcı, yapay zekayla hazırlanan reklamlardan bıktığını söyleyerek elle çizilmiş bir reklam paylaştı. Facebook'ta kısa sürede viral olan görseli pek çok kullanıcı yapay zeka ürünü sandı ve aynı şablonla hazırlanmış benzer paylaşımlar peş peşe geldi. Webworm'ün incelemesine göre çizim gerçek, bulunan benzer paylaşımlar ise OpenAI araçlarıyla üretilmiş çıktı.
Southland Roof Repairs'ten Anton, elle çizdiği reklamı Facebook'ta paylaştı
Çizimde sızdıran bir çatı ile yenilenmiş çatı karşılaştırılıyor. (Görseldeki yazılar Türkçeye çevrilmiştir.)
Aynı şablon bu kez sıvacı için karşımıza çıktı. (Türkçeye çevrilmiştir.)
Temizlik şirketi de aynı kalıba ‘ChatGPT paylaşımları’ yazısıyla girdi. (Türkçeye çevrilmiştir.)
Peyzaj firmasının versiyonu çok daha süslü ve Facebook'ta "AI content" etiketiyle görünüyor. (Türkçeye çevrilmiştir.)
Aynı kalıbın fizyoterapist versiyonu da Instagram'da binlerce beğeni aldı.
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