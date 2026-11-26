Pazartesi akşamı Facebook sayfasında paylaştığı çizimde 'Yapay zekayla yapılan tüm reklamlardan bıktım. İşte benimki: Ben bir çatıcıyım' yazıyordu. Görselde önce ve sonra kareleri, gülümseyen bir usta ve onun minibüsü yer alıyor.

Webworm yazarı Dylan Reeve, Anton'la iletişime geçti ve çizimin yapay zeka ürünü değil, gerçek ve fiziksel bir çizim olduğuna ikna olduğunu yazdı.