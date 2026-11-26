Burak Yeter Kimdir? DJ Burak Yeter Kaç Yaşında, Nereli ve Neden Gözaltına Alındı?
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Dünyaca ünlü Türk DJ ve müzik prodüktörü Burak Yeter, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gelişmenin ardından 'Burak Yeter kimdir, kaç yaşında ve nereli?' soruları arama motorlarında öne çıktı. Peki, 'Tuesday' şarkısıyla Avrupa listelerinde zirveye yerleşen Burak Yeter'in hayatı ve kariyeri nasıl ilerledi?
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Burak Yeter Kimdir?
Burak Yeter Neden Gözaltına Alındı?
Burak Yeter'in Müzik Kariyeri
Burak Yeter'in Şarkıları, Albümleri ve Sık Sorulan Sorular
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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