Yeter, 22 yaşında Malta'da düzenlenen MTV Dance Floor Chart Party'de sahne alarak adını duyurdu. Aynı yıl Miller Master DJ Competition'da ikinci oldu. İlk albümü 'For Action' 2005'te, küresel ısınma farkındalığı için hazırlanan ikinci albümü 'For Message Volume 2' ise 2007'de yayımlandı.

Ajda Pekkan Remix'i ve Kral TV Ödülü

Türkiye'de geniş kitlelerce tanınmasında Ajda Pekkan'ın 'Oyalama Beni' ve 'Arada Sırada' şarkıları için yaptığı remix çalışmaları etkili oldu. Bu işler Kral TV Müzik Ödülleri'nde ödüle layık görüldü.

'Tuesday' ile Uluslararası Çıkış

2016'da Spinnin' Records etiketiyle yayımladığı 'Happy' ve ardından çıkardığı 'Tuesday' (Danelle Sandoval ile) Yeter'i dünya sahnesine taşıdı. Şarkı birçok ülkede listelerde 1 numaraya kadar yükseldi ve 2017'de dünyada en çok Shazam'lanan 10. şarkı oldu. Fransa'da elmas, Belçika, Almanya, İtalya ve Polonya gibi ülkelerde ise platin ve altın sertifikalar aldı.

Remix'ler ve DJ Mag Top 100

Alan Walker'ın 'Sing Me to Sleep' ve Anne-Marie'nin 'Ciao Adios' şarkılarına yaptığı remix'lerle tanınan Yeter'in 2018 tarihli 'My Life Is Going On' (Cecilia Krull ile) şarkısı İtalya, Macaristan ve Polonya'da ilk 10'a girdi. Sanatçı, 2020'de DJ Mag Top 100 DJ listesine 82. sıradan giriş yaptı ve 2021'de de listede yer aldı.