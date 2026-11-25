Kış tahminlerinin arka planında sonbaharda yaşanan olağan dışı yağışlar bulunuyor. AKOM verilerine göre İstanbul'da sonbahar aylarında yağışlar mevsim normallerinin yüzde 180 ila yüzde 200 üzerine çıktı.

Metrekareye düşen yağış miktarı Eylül'de 122 kilograma, Ekim'de ise 185 kilograma ulaştı. Yani kent, kışa alışılmışın çok üzerinde bir yağış yüküyle giriyor.

Kışın son ayı Mart için ise farklı bir tablo çiziliyor. Ocak ve Şubat'taki sert soğukların ardından Mart ayının İstanbul'da daha ılıman, ancak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bunların uzun vadeli tahminler olduğunu da not etmek gerek: Karın hangi gün ve saatte başlayacağı, tarih yaklaştıkça Meteoroloji ve AKOM'un yapacağı kısa vadeli tahminlerle netleşecek.