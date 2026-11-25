AKOM İstanbul'a Ne Zaman Kar Yağacağını Açıkladı
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İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayacağı sorusuna İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yanıt geldi. AKOM'un kış sezonuna ilişkin uzun vadeli değerlendirmesine göre megakentte sıcaklıklar Aralık ayının son haftasında sert düşüşe geçecek. Kar için en güçlü ihtimal ise Ocak başı ile Şubat ortası arasında görülüyor.
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? AKOM en kuvvetli tarihleri açıkladı.
1 ila 3 gün sürecek ani kutup soğukları kenti beyaza bürüyebilir.
Sonbaharda yağışlar normalin yüzde 180-200 üzerine çıktı, Mart ılıman ama yağışlı geçecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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