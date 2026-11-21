Aralık ayına yaklaşırken başta İstanbul olmak üzere pek çok kent yazdan kalma günler yaşıyor. Sıcaklık 25 derecelere kadar çıkarken 'İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, X hesabından merak edilen soruyu yanıtladı. Önümüzdeki hafta için tahminde bulunan Orhan Şen, 'İstanbul'a kar yok' dedi.

İstanbul'da sıcaklığın düşeceğini söyleyen Şen, 'İstanbul gündüz 9-10; gece 4-5 dereceye düşer. Pazartesi gününe aldanmayın salı günü paltoları çıkartın. Sobaları yakın. Kar yok' dedi.