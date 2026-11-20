Kar Beklenirken Havalar Neden Sıcak? Meteoroloji Mühendisi Mikdat Kadıoğlu Açıkladı
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Kasım ayının sonlarına gelirken pek çok kentte yazdan kalma günler yaşanıyor. Peki havalar neden sıcak? Meteoroloji Mühendisi Mikdat Kadıoğlu açıkladı. Prof. Dr. Kadıoğlu, 'Bu sıcaklık burada kendiliğinden oluşmadı, güneyden taşındı' dedi.
Kış mevsimine yaklaşırken sıcaklık 23 dereceyi buldu.
Hava neden sıcak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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