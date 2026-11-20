Meteoroloji mühendisi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu merak edilen soruya X hesabından bir paylaşım yaparak yanıt verdi. Durumu haritayla açıklayan Mikdat Kadıoğlu, şunları dedi:

'Harita, Ukrayna üzerinde derinleşen bir orta enlem alçak basınç merkezini (L) gösteriyor. Merkezden güneydoğuya uzanan mor çizgi oklüzyon (kapanmış) cephesi. Üçlü noktadan Karadeniz'e uzanan kırmızı çizgi sıcak cephe. Romanya ve Bulgaristan kıyısından Selanik'e inen mavi çizgi de soğuk cephe.

İki cephenin arasında kalan bölgeye meteorolojide 'sıcak sektör' denir. Haritadaki koyu lacivert kuşak tam orası: Ege ve Doğu Akdeniz üzerinden kuzeye doğru güçlü bir hava akımı. Biz de bu akımın içindeyiz. Bu akımın bizdeki adı lodos.

Farka bakın: Soğuk cephenin arkasında Romanya'da 10–14 derece, Ukrayna'da 6–9 derece. Önünde ise İstanbul 20–21 derece, Trakya ve İzmir 22–23 derece. Aynı gün, birkaç yüz kilometre içinde 10 dereceyi aşan fark. Bu farkı yaratan iklim değil, hava kütlesinin nereden geldiğidir.

Yani bu sıcaklık burada kendiliğinden oluşmadı, güneyden taşındı.

Meteorolojide buna sıcak hava adveksiyonu (taşınımı) denir. Soğuk cephe bölgemize ulaştığında rüzgâr kuzeye döner, sıcaklık birkaç saat içinde düşer, yağış başlar. Bu döngüyü her sonbahar ve kış defalarca yaşarız.'