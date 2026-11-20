MeteoUyarı sistemine göre bugünkü sarı kodların büyük bölümü rüzgar kaynaklı. Güney yönlerden esen rüzgarın saatte 50-70 kilometre hızla, yer yer hamlelerle 80 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Rüzgar uyarısı Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova için geçerli.

İstanbul'da dün öğleden sonra devreye giren uyarı kentin 39 ilçesinin tamamını kapsıyor ve bugün saat 13.00'e kadar sürecek. Kocaeli'de rüzgar özellikle kuzey kesimlerde etkili olacak, buradaki uyarı da 13.00'te sona eriyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da uyarının bitiş saati 12.00 olarak açıklandı.

Bursa, Yalova, Balıkesir'in 13 ilçesi ve Çanakkale'nin 3 ilçesinde ise fırtına riski 16.00'ya kadar devam edecek. Meteoroloji; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.