Meteoroloji'den 16 Kente Sarı Kod: Fırtına ve Kuvvetli Yağış Kapıda
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Kasım Cuma günü için İstanbul dahil 16 ile sarı kodlu uyarı yayımladı. Marmara'da güney yönlü rüzgarın yer yer kısa süreli fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.
Lodos Marmara'da hamlelerle saatte 80 kilometreye ulaşacak.
Batı Karadeniz'de akşama doğru gök gürültülü sağanak kapıda.
Sıcaklık 3 dereceye kadar artacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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