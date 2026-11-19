Meteoroloji'den İstanbul Dahil 32 İle Sarı Kod: Lodos 80 km/s'ye Çıkacak, Sağanak ve Kar Geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Kasım Perşembe günü için İstanbul dahil 32 ile sarı kodlu uyarı yayımladı. Marmara'da güneyli rüzgâr yer yer fırtına şiddetine ulaşırken Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli sağanak bekleniyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yağmur kara dönecek, iç bölgelerde ise sıcaklık 3-5 derece yükselecek.
Marmara'da güneyli rüzgâr saatte 80 kilometreye ulaşıp yer yer fırtınaya dönüşebilir.
Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağış öngörülüyor.
Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise yağmur yerini karla karışık yağmura ve kara bırakacak.
İç kesimlerde sıcaklık 3-5 derece artarken Meteoroloji ulaşım ve çatı uyarısı yaptı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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