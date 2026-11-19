Uyarıya göre Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Hakkari çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgâr esecek. Hızın genel olarak saatte 40-70 kilometre olması bekleniyor. Marmara'nın kuzey ve doğusunda ise rüzgâr yer yer fırtınaya dönüşebilir ve 60-80 kilometreye kadar çıkabilir.

Sarı kodlu iller arasında İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya ve Yalova bulunuyor. Lodosun etkisi İstanbul'da şimdiden görüldü: Üsküdar sahilinde dalgalar kıyıya vurdu. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ise olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 seferini iptal etti. Denizlerde de fırtına uyarısı yürürlükte.