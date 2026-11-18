Meteoroloji Açıkladı: 28 Kent Yağışı Kuvvetli Hissedecek
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Kasım Çarşamba günü için 12 kente sarı kodlu uyarı verdi. İstanbul dahil Marmara'nın büyük bölümünde güneyli rüzgarın saatte 60 ila 80 kilometreye ulaşması ve yer yer kısa süreli fırtınaya dönüşmesi bekleniyor. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava toplam 28 ilde hissedilecek. İşte uyarı verilen kentler.
Sarı kodlu uyarı verilen 12 kent belli oldu.
Yağışın etkili olacağı 28 kent.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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