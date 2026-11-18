Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarı listesinde Bilecik, Bursa, Edirne, Hatay, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kahramanmaraş, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Osmaniye yer alıyor. Marmara çevresindeki dokuz kentte uyarı kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de ise gök gürültülü sağanak nedeniyle verildi.

MGM'nin raporuna göre güneyli yönlerden esecek rüzgar Marmara'nın kuzey ve doğusunda saatte 60 ile 80 kilometreyi bulabilir. Yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına görülebileceği belirtilirken ulaşımda aksama, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması isteniyor. Marmara Denizi'nde de rüzgarın fırtına şiddetine ulaşması bekleniyor. Dalga yüksekliği genel olarak 1 ile 2,5 metre arasında, yer yer 3 metreye kadar çıkacak.

Aynı rüzgar Ege, Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzey ve batısında da saatte 40 ila 60 kilometre hızla esecek.