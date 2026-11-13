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Meteoroloji'den Alarm: Kentlere Tek Tek Uyarı Verildi

Meteoroloji'den Alarm: Kentlere Tek Tek Uyarı Verildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
13.11.2026 - 10:29
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Kasım hava durum raporunu açıkladı. Meteoroloji'den 11 kente sarı kodlu uyarı verildi. İstanbul, Bursa ve Kocaeli de listede. Güneyli rüzgar bugün sabah saatlerinden itibaren fırtınaya dönüşüyor, hızı yer yer saatte 90 kilometreyi bulacak. Uyarı 14 Kasım Cumartesi akşamına kadar geçerli.

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Meteoroloji'nin sarı kod verdiği 11 kent hangileri?

Meteoroloji'nin sarı kod verdiği 11 kent hangileri?

MGM'nin uyarı haritasında şu kentlerin tüm ilçeleri sarıya boyandı:

Uyarı yalnızca il merkezleriyle sınırlı değil. İstanbul'da Adalar'dan Silivri'ye, Şile'den Beylikdüzü'ne kadar 39 ilçenin tamamı kapsam içinde. Bursa'nın 17, Sakarya'nın 16, Çanakkale'nin 12 ilçesi de haritada sarı görünüyor.

Rüzgar saatte 90 kilometreye çıkacak

Rüzgar saatte 90 kilometreye çıkacak

MGM'nin açıklamasına göre rüzgar güney ve güneybatı yönlerden önce kuvvetli, yani saatte 40 ila 60 kilometre hızla esiyor. 13 Kasım Cuma sabahından itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtınaya dönüşerek saatte 60 ila 90 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Denizlerde de tablo farklı değil. Marmara'da rüzgar yer yer 7 kuvvetine çıkabilir, dalga boyu 2,5 metreyi bulabilir. Kurum Batı Karadeniz, Marmara ve Ege için fırtınamsı rüzgar uyarısı yaptı. Bu nedenle vapur, feribot ve deniz otobüsü seferlerinde iptal ya da gecikme yaşanabilir. Yola çıkmadan önce sefer durumuna bakmakta fayda var.

Rüzgara bazı bölgelerde yağış da eşlik edecek. Son tahmin bülteninde Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı ilçeleri için sağanak öngörülüyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerinde: Bursa'da 24, İstanbul'da ve Kırklareli'nde 21 derece bekleniyor.

Meteoroloji hangi risklere karşı uyardı?

Meteoroloji hangi risklere karşı uyardı?

Kurum, fırtınanın ulaşımda aksamalara, çatı uçmalarına, ağaç ve direklerin devrilmesine yol açabileceğini belirtti. Soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı da dikkatli olunması istendi. Kuvvetli lodosta bacalar ters çekebiliyor, bu yüzden sobalı evlerde havalandırmaya özen gösterilmeli.

Araçları ağaç, reklam panosu ve çatı kenarı gibi noktaların altına park etmemek, balkon ve teraslardaki saksı ile eşyaları sabitlemek alınabilecek basit önlemler arasında. Sahil yollarında yürüyüş yapanların ve kıyıdaki tekne sahiplerinin de dalgalara karşı tedbirli olması gerekiyor.

Sarı kod ne zaman kalkacak?

Sarı kod ne zaman kalkacak?

MGM'ye göre kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 14 Kasım Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. O saate kadar Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik ve listedeki diğer kentlerde yaşayanların güncel uyarıları takip etmesi öneriliyor. Sarı kod, MGM'nin dört kademeli sisteminde 'az tehlikeli' seviyeyi gösteriyor. Durum kötüleşirse turuncu ya da kırmızı koda geçilebilir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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