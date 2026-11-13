Meteoroloji'den Alarm: Kentlere Tek Tek Uyarı Verildi

MGM'nin açıklamasına göre rüzgar güney ve güneybatı yönlerden önce kuvvetli, yani saatte 40 ila 60 kilometre hızla esiyor. 13 Kasım Cuma sabahından itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtınaya dönüşerek saatte 60 ila 90 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Denizlerde de tablo farklı değil. Marmara'da rüzgar yer yer 7 kuvvetine çıkabilir, dalga boyu 2,5 metreyi bulabilir. Kurum Batı Karadeniz, Marmara ve Ege için fırtınamsı rüzgar uyarısı yaptı. Bu nedenle vapur, feribot ve deniz otobüsü seferlerinde iptal ya da gecikme yaşanabilir. Yola çıkmadan önce sefer durumuna bakmakta fayda var.

Rüzgara bazı bölgelerde yağış da eşlik edecek. Son tahmin bülteninde Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı ilçeleri için sağanak öngörülüyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerinde: Bursa'da 24, İstanbul'da ve Kırklareli'nde 21 derece bekleniyor.