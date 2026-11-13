Meteoroloji'den Alarm: Kentlere Tek Tek Uyarı Verildi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Kasım hava durum raporunu açıkladı. Meteoroloji'den 11 kente sarı kodlu uyarı verildi. İstanbul, Bursa ve Kocaeli de listede. Güneyli rüzgar bugün sabah saatlerinden itibaren fırtınaya dönüşüyor, hızı yer yer saatte 90 kilometreyi bulacak. Uyarı 14 Kasım Cumartesi akşamına kadar geçerli.
Meteoroloji'nin sarı kod verdiği 11 kent hangileri?
Rüzgar saatte 90 kilometreye çıkacak
Meteoroloji hangi risklere karşı uyardı?
Sarı kod ne zaman kalkacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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