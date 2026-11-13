AKOM Saat Verdi: İstanbul'da Kuvvetli Sağanağın Olacağı Gün Açıklandı
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İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Lodosun fırtına şeklinde estiği İstanbul'da sıcaklıklar bir gün daha bahar değerlerinde kalacak. Cumartesi öğle saatlerinden itibaren ise termometreler 6-8 derece birden düşecek, kent kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın etkisine girecek.
Lodos bugün saatte 90 kilometreye kadar çıkıyor, sıcaklık öğlen 22 dereceyi görecek.
AKOM saat verdi: Cumartesi gününe dikkat!
Pazar ve pazartesi güneş yüzünü gösteriyor, çarşamba günü sağanak geri dönüyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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