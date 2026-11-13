AKOM Saat Verdi: İstanbul'da Kuvvetli Sağanağın Olacağı Gün Açıklandı

Raporun en dikkat çeken kısmı 14 Kasım Cumartesi. AKOM'a göre sıcaklıklar cumartesi gününe kadar 20-23 derece aralığında, yani bahar değerlerinde seyredecek. Ancak cumartesi öğle saatlerinden itibaren termometrelerde 6 ile 8 derecelik ani bir düşüş yaşanacak, ardından kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri başlayacak.

Cumartesi günü en düşük sıcaklık 10, en yüksek 20 derece olarak tahmin ediliyor. Metrekareye düşecek yağış miktarı 10 ile 25 kilogram arasında. Kısa sürede yoğunlaşan sağanağın ardından alt geçitlerde ve çukur bölgelerde su birikintileri oluşabilir. Hafta sonu İstanbul'da dışarıda plan yapanların özellikle öğleden sonrasını hesaba katması gerekiyor.