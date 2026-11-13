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AKOM Saat Verdi: İstanbul'da Kuvvetli Sağanağın Olacağı Gün Açıklandı

AKOM Saat Verdi: İstanbul'da Kuvvetli Sağanağın Olacağı Gün Açıklandı

İstanbul hava durumu AKOM
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
13.11.2026 - 10:55
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İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Lodosun fırtına şeklinde estiği İstanbul'da sıcaklıklar bir gün daha bahar değerlerinde kalacak. Cumartesi öğle saatlerinden itibaren ise termometreler 6-8 derece birden düşecek, kent kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın etkisine girecek.

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Lodos bugün saatte 90 kilometreye kadar çıkıyor, sıcaklık öğlen 22 dereceyi görecek.

Lodos bugün saatte 90 kilometreye kadar çıkıyor, sıcaklık öğlen 22 dereceyi görecek.

AKOM'un 13 Kasım tarihli bültenine göre güneyden gelen ılık hava, lodosla birlikte İstanbul'u etkisi altına almış durumda. Rüzgârın gün boyunca fırtına şeklinde, saatte 50 ile 90 kilometre arasında esmesi bekleniyor. Sabah 18 derece olan sıcaklığın öğle saatlerinde 22'ye çıkması, akşam yeniden 18'e, gece ise 16 dereceye inmesi öngörülüyor.

Bugün için yağış beklenmiyor. Nem oranı yüzde 55 ile 80 arasında değişiyor, deniz suyu sıcaklığı 16 derece. Fırtına nedeniyle sahil şeridinde dalga boyu yükseliyor. 

Deniz ulaşımında sefer iptalleri yaşanabileceği için yola çıkmadan önce güncel duyuruları kontrol etmekte fayda var.

AKOM saat verdi: Cumartesi gününe dikkat!

AKOM saat verdi: Cumartesi gününe dikkat!

Raporun en dikkat çeken kısmı 14 Kasım Cumartesi. AKOM'a göre sıcaklıklar cumartesi gününe kadar 20-23 derece aralığında, yani bahar değerlerinde seyredecek. Ancak cumartesi öğle saatlerinden itibaren termometrelerde 6 ile 8 derecelik ani bir düşüş yaşanacak, ardından kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri başlayacak.

Cumartesi günü en düşük sıcaklık 10, en yüksek 20 derece olarak tahmin ediliyor. Metrekareye düşecek yağış miktarı 10 ile 25 kilogram arasında. Kısa sürede yoğunlaşan sağanağın ardından alt geçitlerde ve çukur bölgelerde su birikintileri oluşabilir. Hafta sonu İstanbul'da dışarıda plan yapanların özellikle öğleden sonrasını hesaba katması gerekiyor.

Pazar ve pazartesi güneş yüzünü gösteriyor, çarşamba günü sağanak geri dönüyor.

Pazar ve pazartesi güneş yüzünü gösteriyor, çarşamba günü sağanak geri dönüyor.

Sağanağın ardından hava hem soğuyor hem açılıyor. 15 Kasım Pazar günü parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor, sıcaklık 8 ile 14 derece arasında kalacak. 16 Kasım Pazartesi ve 17 Kasım Salı günleri ise az bulutlu ve açık hava hâkim olacak. Pazartesi 9-15, salı 10-17 derece öngörülüyor. Bu üç günde yağış beklenmiyor.

Ara uzun sürmeyecek. 18 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da yeniden gök gürültülü sağanak etkili olacak ve metrekareye 15 ile 30 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Bu, haftalık rapordaki en yüksek yağış değeri. 19 Kasım Perşembe günü de çok bulutlu ve sağanak yağışlı hava sürecek, yağış miktarının 5-15 kilogram arasında kalacağı tahmin ediliyor. Çarşamba ve perşembe sıcaklıklar 12-13 ile 19 derece arasında seyredecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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