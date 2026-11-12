AKOM Tarih Verdi: İstanbul'da Lodos Fırtınaya Dönüşecek, Cumartesi Günü Gök Gürültülü Sağanak Geliyor
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İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 11 Kasım tarihli haftalık tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul'da lodos perşembe günü kuvvetlenecek, rüzgârın hızı saatte 80 kilometreye kadar çıkacak ve fırtına şiddetindeki rüzgâr cumartesi sabahına kadar sürecek. Cumartesi günü ise kent genelinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Lodos perşembe günü kuvvetleniyor, rüzgârın hızı saatte 80 kilometreye ulaşabilir.
Fırtına cumartesi sabahına kadar sürecek, sıcaklık ise 22 dereceyi görecek.
Cumartesi kent genelinde gök gürültülü sağanak geliyor, metrekareye 15-35 kilogram yağış düşebilir.
Pazar günü sıcaklık 13 dereceye inecek, pazartesi yerel yağmur görülebilir.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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