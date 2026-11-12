AKOM Tarih Verdi: İstanbul'da Lodos Fırtınaya Dönüşecek, Cumartesi Günü Gök Gürültülü Sağanak Geliyor

Perşembe günü sıcaklığın 14 ile 22 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Cuma için tahmin 16-21 derece. İki günde de gökyüzü parçalı ve az bulutlu olacak, yağış görülmeyecek. Kasım ortasında bu değerler, kısa süreli bir bahar havası anlamına geliyor.

Ancak ılık hava lodosla birlikte geliyor. Rapora göre cuma günü de lodos fırtınası sürecek, cumartesi sabahına kadar yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına hamleleri yaşanacak. Cumartesi sıcaklığın 10 ile 21 derece arasında değişmesi öngörülüyor.