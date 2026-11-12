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AKOM Tarih Verdi: İstanbul'da Lodos Fırtınaya Dönüşecek, Cumartesi Günü Gök Gürültülü Sağanak Geliyor

AKOM Tarih Verdi: İstanbul'da Lodos Fırtınaya Dönüşecek, Cumartesi Günü Gök Gürültülü Sağanak Geliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.11.2026 - 09:15
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İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 11 Kasım tarihli haftalık tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul'da lodos perşembe günü kuvvetlenecek, rüzgârın hızı saatte 80 kilometreye kadar çıkacak ve fırtına şiddetindeki rüzgâr cumartesi sabahına kadar sürecek. Cumartesi günü ise kent genelinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Lodos perşembe günü kuvvetleniyor, rüzgârın hızı saatte 80 kilometreye ulaşabilir.

Lodos perşembe günü kuvvetleniyor, rüzgârın hızı saatte 80 kilometreye ulaşabilir.

AKOM'un raporuna göre lodos 12 Kasım Perşembe günü etkisini artıracak. Rüzgârın saatte 40 ile 80 kilometre arasında esmesi, yer yer kısa süreli fırtına hamlelerine dönüşmesi bekleniyor. Lodosun etkili olduğu günlerde deniz ulaşımında aksamalar yaşanabiliyor, bu yüzden sahil kesimindekilerin dikkatli olması gerekiyor.

Raporda 11 Kasım Çarşamba için rüzgâr saatte 15-45 kilometre, nem yüzde 65-85, deniz suyu sıcaklığı 16 derece olarak verildi. Sabah 13 derece olan sıcaklığın öğle saatlerinde 19'a çıkması, akşam 14, gece ise 12 derece civarında seyretmesi öngörülüyordu.

Fırtına cumartesi sabahına kadar sürecek, sıcaklık ise 22 dereceyi görecek.

Fırtına cumartesi sabahına kadar sürecek, sıcaklık ise 22 dereceyi görecek.

Perşembe günü sıcaklığın 14 ile 22 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Cuma için tahmin 16-21 derece. İki günde de gökyüzü parçalı ve az bulutlu olacak, yağış görülmeyecek. Kasım ortasında bu değerler, kısa süreli bir bahar havası anlamına geliyor.

Ancak ılık hava lodosla birlikte geliyor. Rapora göre cuma günü de lodos fırtınası sürecek, cumartesi sabahına kadar yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına hamleleri yaşanacak. Cumartesi sıcaklığın 10 ile 21 derece arasında değişmesi öngörülüyor.

Cumartesi kent genelinde gök gürültülü sağanak geliyor, metrekareye 15-35 kilogram yağış düşebilir.

Cumartesi kent genelinde gök gürültülü sağanak geliyor, metrekareye 15-35 kilogram yağış düşebilir.

AKOM, 14 Kasım Cumartesi günü için kent genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörüyor. Raporda yağış miktarı metrekare başına 15 ile 35 kilogram olarak veriliyor. Bu, kısa sürede yoğun yağışın düşebileceği anlamına geliyor.

Hafta sonu dışarıda plan yapanlar için tablo net: Lodos cumartesi sabahına kadar sürecek, aynı gün sağanak da kenti etkisi altına alacak. Sıcaklık 10 ile 21 derece arasında seyredecek.

Pazar günü sıcaklık 13 dereceye inecek, pazartesi yerel yağmur görülebilir.

Pazar günü sıcaklık 13 dereceye inecek, pazartesi yerel yağmur görülebilir.

Sağanağın ardından hava sert soğuyor. 15 Kasım Pazar günü en yüksek sıcaklık 13, en düşük 8 derece olacak. Gökyüzü parçalı ve çok bulutlu, yağış beklenmiyor. Cumartesiye göre gündüz sıcaklığında 8 derecelik düşüş var.

16 Kasım Pazartesi hava çok bulutlu, bazı bölgelerde yerel yağmur görülebilecek. Metrekareye 1-4 kilogram yağış düşmesi, sıcaklığın 7 ile 14 derece arasında kalması öngörülüyor. 17 Kasım Salı günü yağış kesilecek, az bulutlu ve açık havada sıcaklığın 8-15 dereceyi göstermesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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