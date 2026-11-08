Sağanak, Kar ve Fırtına Geliyor: Meteoroloji 14 İli Tek Tek Açıkladı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Karadeniz'in doğusu için çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı yapılırken iç ve doğu kesimlerde kar yağışı ve soğuk hava etkili olacak.
İşte detaylar...
Yağışlar Hangi İllerde Etkili Olacak?
Sel ve Heyelana Karşı Uyarı Yapıldı
İç ve Doğu Kesimlerde Sıcaklıklar 4 ila 6 Derece Düşüyor
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı
Büyük Şehirlerde Hava Nasıl Olacak?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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