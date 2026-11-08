Sağanak, Kar ve Fırtına Geliyor: Meteoroloji 14 İli Tek Tek Açıkladı

Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde ise yağış çok kuvvetli ve şiddetli olacak.

Meteoroloji, ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.