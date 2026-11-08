article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sağanak, Kar ve Fırtına Geliyor: Meteoroloji 14 İli Tek Tek Açıkladı

Sağanak, Kar ve Fırtına Geliyor: Meteoroloji 14 İli Tek Tek Açıkladı

hava durumu
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.11.2026 - 08:26
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Karadeniz'in doğusu için çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı yapılırken iç ve doğu kesimlerde kar yağışı ve soğuk hava etkili olacak. 

İşte detaylar...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yağışlar Hangi İllerde Etkili Olacak?

Yağışlar Hangi İllerde Etkili Olacak?

Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Malatya, Elazığ, Iğdır, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak görülecek.

Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Sel ve Heyelana Karşı Uyarı Yapıldı

Sel ve Heyelana Karşı Uyarı Yapıldı

Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde ise yağış çok kuvvetli ve şiddetli olacak.

Meteoroloji, ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

İç ve Doğu Kesimlerde Sıcaklıklar 4 ila 6 Derece Düşüyor

İç ve Doğu Kesimlerde Sıcaklıklar 4 ila 6 Derece Düşüyor

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don, İç Ege ile İç Anadolu'da sis ve pus görülecek.

Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun batısında ise saatte 40-70 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına bekleniyor.

Denizlerde ise Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına; Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına, Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor.

Büyük Şehirlerde Hava Nasıl Olacak?

Büyük Şehirlerde Hava Nasıl Olacak?

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, en yüksek 12 derece

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, en yüksek 6 derece

İzmir: Parçalı bulutlu, en yüksek 14 derece

Antalya: Parçalı bulutlu, en yüksek 20 derece

Trabzon: Kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, en yüksek 11 derece

Erzurum: Aralıklı kar yağışlı, en yüksek 1 derece

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın