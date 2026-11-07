İstanbul-Ankara Yolunda Kar Alarmı: Ekipler Hareket Geçti
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Sıcaklık 10 derece birden düştü: İstanbul-Ankara yolunda kar alarmı verildi.
İstanbul-Ankara yolunu kullanacak sürücülere buzlanma uyarısı.
Bolu Valiliği uyardı: Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşabilir.
İstanbul-Ankara yolundan kar görüntüleri:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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