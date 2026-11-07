İstanbul-Ankara Yolunda Kar Alarmı: Ekipler Hareket Geçti

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bu güzergahı kullanmayı planlayan tüm vatandaşlar; olası ulaşım aksamaları, buzlanma, don olayları, sel, su baskını ve heyelan riskine karşı temkinli olmaya davet edildi. Yetkililer, yola çıkacak araçlarda kış lastiği kullanımının ve gerekli emniyet ekipmanlarının bulundurulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Güzergahtaki kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ederken, hava durumuna bağlı olarak tedbirlerin artırılacağı bildirildi.