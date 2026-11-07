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İstanbul-Ankara Yolunda Kar Alarmı: Ekipler Hareket Geçti

İstanbul-Ankara Yolunda Kar Alarmı: Ekipler Hareket Geçti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
07.11.2026 - 11:32
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bolu Dağı'nda lapa lapa kar yağdı. Sıcaklığın 10 derece birden düşmesiyle İstanbul-Ankara yolunda kar alarmı verildi. Yol beyaza bürünürken sürücüler buzlanma ve dona karşı uyarılarda bulundu.

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Sıcaklık 10 derece birden düştü: İstanbul-Ankara yolunda kar alarmı verildi.

Sıcaklık 10 derece birden düştü: İstanbul-Ankara yolunda kar alarmı verildi.

Yurt genelinde etkisini gösteren ani hava değişimi, ulaşımın en kritik noktalarından birinde kar yağışını beraberinde getirdi. Hava sıcaklıklarının yaklaşık 10 derece birden düşmesinin ardından, İstanbul ile Ankara arasındaki ulaşımın ana damarlarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde mevsimin etkili kar yağışları görülmeye başlandı. Gece saat boyunca sağanak şeklinde devam eden yağışlar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı.

Bolu Dağı geçişinde etkisini artıran kar yağışı, özellikle Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesi ile yol şartlarını olumsuz etkiledi. Yağışın başlamasıyla birlikte Karayolları ekipleri bölgede iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

İstanbul-Ankara yolunu kullanacak sürücülere buzlanma uyarısı.

İstanbul-Ankara yolunu kullanacak sürücülere buzlanma uyarısı.

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bu güzergahı kullanmayı planlayan tüm vatandaşlar; olası ulaşım aksamaları, buzlanma, don olayları, sel, su baskını ve heyelan riskine karşı temkinli olmaya davet edildi. Yetkililer, yola çıkacak araçlarda kış lastiği kullanımının ve gerekli emniyet ekipmanlarının bulundurulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Güzergahtaki kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ederken, hava durumuna bağlı olarak tedbirlerin artırılacağı bildirildi.

Bolu Valiliği uyardı: Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşabilir.

Bolu Valiliği uyardı: Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşabilir.

Bolu Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, bölgedeki olumsuz hava koşullarına dikkat çekilerek yağışların bugün ve yarın da etkisini sürdüreceği bildirildi. Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiği kaydedildi. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 5 ila 20 santimetre aralığına ulaşabileceği tahmin edildi.

İstanbul-Ankara yolundan kar görüntüleri:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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