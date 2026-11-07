4 Kentte Yılın İlk Karı Yağdı
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Erzurum'da sağanak yerini kara bıraktı, tarihi yapılar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Ardahan'da yüksek rakımlı yaylalar beyaza büründü, sürücülere buzlanma uyarısı yapıldı.
Kars ve Sarıkamış'ta sokaklar bembeyaz oldu, Bitlis'te mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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