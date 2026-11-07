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4 Kentte Yılın İlk Karı Yağdı

4 Kentte Yılın İlk Karı Yağdı

hava durumu
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
07.11.2026 - 08:37
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Meteoroloji'nin kar ve sağanak uyarılarının ardından Doğu Anadolu'da yılın ilk karı yağdı. Erzurum, Kars, Ardahan ve Bitlis'te yüksek kesimlerden başlayan kar, akşam saatlerinde kent merkezlerine kadar indi. Tarihi yapılar beyaza bürünürken, bazı kara yollarında sürücülere buzlanma uyarısı yapıldı.

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Erzurum'da sağanak yerini kara bıraktı, tarihi yapılar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Erzurum'da sağanak yerini kara bıraktı, tarihi yapılar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Erzurum'da gün boyu etkili olan sağanak, havanın soğumasıyla birlikte önce yüksek kesimlerde sis ve kara dönüştü. Akşam saatlerinde şiddetini artıran kar, kısa sürede kent merkezini de beyaz bir örtüyle kapladı.

Çifte Minareli Medrese, Saat Kulesi ve tarihi kale gibi yapıların karla kaplanan görüntüleri havadan görüntülendi. Palandöken Kayak Merkezi'ne çıkan bazı vatandaşlar da yoğun kar altında fotoğraf çekip mevsimin ilk karının tadını çıkardı. Meteoroloji'nin tahminine göre Erzurum'da bugün de aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor; en yüksek sıcaklığın 4 derece civarında kalması öngörülüyor.

Ardahan'da yüksek rakımlı yaylalar beyaza büründü, sürücülere buzlanma uyarısı yapıldı.

Ardahan'da yüksek rakımlı yaylalar beyaza büründü, sürücülere buzlanma uyarısı yapıldı.

Ardahan'da da yağış, yüksek kesimlerde kara döndü. Kar, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda ve Türkgözü Gümrük Kapısı'na ulaşımı sağlayan Damal-Posof-Türkgözü yolunda etkisini artırdı.

Sulakyurt köyünün yaylaları ve yol kenarındaki trafik levhaları karla kaplandı. Ovada otlayan büyükbaş hayvanların arkasında karla kaplı tepelerin yükseldiği manzara dikkat çekti. Yetkililer, özellikle akşam saatlerinde düşecek sıcaklıklar nedeniyle yollarda buzlanma oluşabileceğini hatırlatarak sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Kars ve Sarıkamış'ta sokaklar bembeyaz oldu, Bitlis'te mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Kars ve Sarıkamış'ta sokaklar bembeyaz oldu, Bitlis'te mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Kars'ta da sağanak, kent merkezinde yerini kar yağışına bıraktı. Gün boyunca yüksek kesimlerde etkili olan kar, akşama doğru şehir merkezinde de görülmeye başladı ve cadde ile sokakları beyaza bürüdü. Sarıkamış ilçe merkezine de mevsimin ilk karı yağdı. İlçe sakinleri araçlarının üstünde ve evlerinin önünde biriken karı temizlerken, çocuklar kardan adam yapıp kar topu oynadı.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda ise kar yağışı nedeniyle araçları kara saplanan iki kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreye ulaştığı ve sıcaklığın sıfırın altına indiği kalderaya jandarma, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince kurtarılan iki kişi, ambulansla hastaneye götürüldü.

Kar yağışının hafta sonu boyunca bölgede etkisini sürdürmesi bekleniyor. Meteoroloji, Kars için de yerel kuvvetli karla karışık yağmur ve kar öngörürken, en yüksek sıcaklığın 3 derece olacağını bildirdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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