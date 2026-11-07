4 Kentte Yılın İlk Karı Yağdı

Kars'ta da sağanak, kent merkezinde yerini kar yağışına bıraktı. Gün boyunca yüksek kesimlerde etkili olan kar, akşama doğru şehir merkezinde de görülmeye başladı ve cadde ile sokakları beyaza bürüdü. Sarıkamış ilçe merkezine de mevsimin ilk karı yağdı. İlçe sakinleri araçlarının üstünde ve evlerinin önünde biriken karı temizlerken, çocuklar kardan adam yapıp kar topu oynadı.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda ise kar yağışı nedeniyle araçları kara saplanan iki kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreye ulaştığı ve sıcaklığın sıfırın altına indiği kalderaya jandarma, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince kurtarılan iki kişi, ambulansla hastaneye götürüldü.

Kar yağışının hafta sonu boyunca bölgede etkisini sürdürmesi bekleniyor. Meteoroloji, Kars için de yerel kuvvetli karla karışık yağmur ve kar öngörürken, en yüksek sıcaklığın 3 derece olacağını bildirdi.